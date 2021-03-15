Yeni hafta nasıl başlıyor? 15 Mart burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 15 Mart pazartesi günü burçları neler bekliyor, haftanın ilk günü nasıl başlayacak? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 15 Mart 2021 pazar günü için günlük burç yorumları:



15 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca hızlı ve dinamik bir enerjidesiniz. Bir çok şeyi aynı anda halledebilecek güçte olacaksınız. 18-19 sularında sizi mutlu eden bir haber alabilir, keyifli bir konuşma yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 15 MART 2021

Bugün biraz daha durup düşünmek, kendi halinizde kalmak isteyebilirsiniz. Ancak hayat pek izin vermeyecek gibi duruyor. Akşama doğru kariyerinize dair olumlu gelişmeler olacak.

İKİZLER BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca iletişim trafiğiniz yoğun olacak, sosyal çevrenizden destek alacaksınız. Akşama doğru geleceğe dair planlarınızı gerçekleştirmek için güzel haberler, başvurular, duyurular dikkatinizi çekebilir.

YENGEÇ BURCU - 15 MART 2021

Kariyerinizin hızlı, dinamik ve hatta biraz da gergin geçtiği bir gün olacak. İş ortamından farklı alanlara odaklanmaya pek fırsatınız olmayabilir. Akşama doğru sizi ferahlatan konuşmalar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca uzaklar, yurt dışı yabancılar, ticaret, eğitim, seyahat gibi konular gündemde olabilir. Hızlı ve dinamik bir gün olacak, size yarayacak. Akşama doğru iş ortakları, partner, eş ile beraber güzel kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 15 MART 2021

Gün içinde biraz daha kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Duygu durumunuz hızlı değişebilir. Ortaklaşa alınan kararlar önemli olacak. Akşama doğru iş ortamındaki olumlu gelişmeler size iyi gelecek.

TERAZİ BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca beraber kararlar almak, ekiplerle, ortakla, partnerle beraber hareket etmek kıymetli olacak. Karşı tarafı biraz hızlı veya bencil bulabilirsiniz. Sizin sağduyulu olmanız gerekebilir. Akşama doğru iyi haberler var.

AKREP BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca iş ortamındaki yoğun tempo sizi biraz yorabilir. Bir çok işe el atıp, hepsini tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru alacağınız iyi haberler sizi şevklendirecek.

YAY BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca ilişkiler, çocuklarla ilgili veya yeteneklerinizi kullanarak yaptığınız işler / eğitimler gündemde olacak. Akşama doğru bunlarla ilgili, finansal koşullarınızı da olumlu yönde etkileyen güzel haberler alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca evin içindeki ilişkiler, denge, aile büyükleri önemli olacak. Yakınlarınızla olan iletişim trafiğiniz de cabası. Akşama doğru finansal koşullarınızı iyileştirecek haberler alabilirsiniz.

KOVA BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca iletişim trafiğiniz yoğun olacak, kendinizi anlatmak, ifade etmek isteyeceksiniz, zihniniz çok hızlı çalışacak, aldığınız kararlar önemli olacak. Akşama doğru hayatınızı olumlu yönde etkileyecek bazı haberler alabilirsiniz.

BALIK BURCU - 15 MART 2021

Gün boyunca finansal koşullarınız gündemde olacak. Ani harcamalarınız olabilir. Kendiniz ve hayatınıza dair kararsızlıklarınız devam ediyor. Akşama doğru içinizi ferahlatan enerjiler var.

İLGİLİ İÇERİKLER