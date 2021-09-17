18 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 18 Eylül 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Eylül cumartesi günlük burç yorumları...



18 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 18 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonu başlarken arkadaşlarınızla bir araya gelmek üzere program yapabilirsiniz. Daha dengeli ilişkiler kurabilmek üzere çaba halindesiniz. Bu çabanız sosyal gruplardaki yerinizi de sağlamlaştıracak.

BOĞA BURCU - 18 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda işinizle ilgili düşüncelerle hafta sonuna giriyorsunuz. İş ilişkilerinizde problemler çıkmış olabilir. Agresif davranmaya meyilli olduğumuz bugünlerde fevri kararlar almamanız önemli.

Yüksek öğrenim gibi akademik konular gündeminize gelmiş olabilir. Yeni bir eğitim programına başlamayı düşünebilirsiniz. Çok fazla adımı tek seferde atmaya çalışmayın, aksi takdirde dağılırsınız.

Çevrenizin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Beklemek yerine istemeyi deneyin. Hayatınıza yeni bir yön vermeyi düşündüğünüz günlerdesiniz. Karamsarlığa kapılmanız mümkün ancak kendinizi geliştirmeye gayret edin.

Hafta sonunu partnerinizle birlikte zaman geçirmeye ayırabilirsiniz. Monotonluğu kırmak için birlikte sıra dışı aktiviteler yapmayı deneyin. Enerjinizi güç savaşları yerine eğlenceye harcayın.

BAŞAK BURCU - 18 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük yaşamınızı rahatlatacak planlamalar yapabilirsiniz. Evden çalışıyorsanız çalışma ortamınızı elden geçirin, temizleyin ve yeniden düzenleyin. Bu size iyi gelecek ve motivasyonunuzu yükseltecek.

Günü yaratıcı çalışmalara ayırabilirsiniz. Sanatsal aktiviteler ya da hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelebilir. Çocuklarınız varsa birlikte keyifli zaman geçireceğiniz özel bir aktivite planlayabilirsiniz.

Hafta sonunu ailenizle birlikte geçirebilirsiniz. Aile içi ilişkiler gündeme gelebilir; geçmiş kaynaklı tepkiler vermek yerine herkesin kendi fikirlerini ve duygularını dile getirebilmesi önem taşıyor.

Hafta sonu yakın çevrenize kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Yeni bilgi arayışları içindesiniz, zihinsel enerjiniz yüksek. Çıkacağınız yolculukta ilham bulabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal kaynaklarınızı yeniden gözden geçirebilir ve bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ayrıca hayatta sizin için nelerin değerli olduğunu da sorguluyorsunuz. Maddi olduğu kadar manevi değerlerinizi de sahipleniyorsunuz.

KOVA BURCU 18 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Aldığınız kararlar sizi güçlendirebilir. Gerçekçi olun ve koşullarınızı zorlamadan hareket edin. Fiziksel görünümünüzde bir değişiklik yapabilirsiniz.

Hafta sonunun ilk gününde biraz tek başınıza vakit geçirmeye ihtiyacınız olabilir. Biraz akışta kalarak dinlenmeye çalışın. Bilinçaltınızdan gelebilecek mesajlar için rüyalarınıza dikkat edin.

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