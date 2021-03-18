Burcunuz bugün ne söylüyor? İşte 18 Mart günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 18 Mart perşembe günü burçları neler bekliyor, hangi burç için nasıl bir gün olacak? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 18 Mart 2021 çarşamba günü için günlük burç yorumları:



18 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 18 MART 2021

Sakin ve huzurlu bir gün sizi bekliyor. Akışta kalacağınız, keyifle zaman geçireceğiniz, finansal koşullarınızın önemli olacağı bir gün. Kendinizi ifade etmek, iç huzuru yakalamak önemli olacak.

BOĞA BURCU - 18 MART 2021

Kendinize, hayatınıza, keyfinize odaklandığınız bir gün sizi bekliyor. İlişkileriniz çok daha akışında olacak. Sabit kalmak isteyebilir, esnemekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 18 MART 2021

Mesleki anlamda koşturmanızın bol olduğu bugünde, sakin kalmaya çalışacak, daha düzenli ve keyifli bir gün geçirmek isteyeceksiniz. Destekleniyorsunuz.

YENGEÇ BURCU - 18 MART 2021

Gün içinde hayallerinize, uzaklara dalabilir, uzun vade için planlar yapabilirsiniz. Sosyal çevreniz ile güzel, kalıcı dostluklar geliştirmek, sohbet içinde olmak size iyi gelecek.

ASLAN BURCU - 18 MART 2021

Mesleki başarılarınız, güçlü ve kalıcı adımlar atmak sizin için önemli olacak. Finansal endişelerinizi yumuşatan, dengeleyen gelişmeler sizi mutlu edebilir. Bir çözüm bulmak iyi gelecek. Aile ve aile içindeki sağlık konuşmalarına da çözüm üretebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 MART 2021

İkili ilişkilerde dengeyi kurarak ilerlemek sizin için önemli olacak. Bunu sağlayabilecek güçlü adımlar atacak enerji ve kararlılıktasınız. Bugünkü eylemleriniz uzun vadede başarı getirecek.

TERAZİ BURCU - 18 MART 2021

Gün boyunca finansal endişeleriniz, ortak planlar, harekete geçme enerjisi sizin için önemli olacak. İşlerinizi planlayarak sağlam adımlar attığınızı biliyorsunuz, yine de sıkışıklık hissiniz olabilri, kendinizi yormayın.

AKREP BURCU - 18 MART 2021

İkli ilişkilerde denge ve uyum yaratmak, hayatın tadını beraber çıkarmak isteyeceksiniz. Karşılıklı benim yolumdan olsun diye inatlaşmalarınız olası, biraz daha esnek davranmak iyi gelecek. Romantik hisleriniz zaten baskın gelecek.

YAY BURCU - 18 MART 2021

Eve dair kararsızlıklarınız az da olsa devam ediyor. Öte yandan ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili ivmelendirici sürpriz gelişmelere açık olan bir gün. Fırsatları kovalayıp, değerlendirin.

OĞLAK BURCU - 18 MART 2021

İş ortamındaki keyifli imkanlar, sürprizler sizi şaşırtabilir. Daha yavaş ve temkinli ilerlemek isteseniz de karşınıza çıkanları değerlendirmeyi unutmayın.

KOVA BURCU - 18 MART 2021

İlişkilere dair sürpriz fırsatlar, şans getiren imkanlar, çocuklarla ilgili konularda kadersel ve sürpriz gelişmeler sizi bekler. Bir yandan eve dair kalıcı ve istikrarlı bir düzen kurmak istiyorsunuz.

BALIK BURCU - 18 MART 2021

Kariyer ve evinize dair beklenmedik ama olumlu sürprizlere açık olun. Kararsız hissettiğiniz bugünlerde hayat sanki sizi bir rotaya doğru götürecek. Yakınlarınızdan destek alıp sağlam adımlar atmak size iyi gelecek.

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