18 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 18 Ocak 2022 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 18 Ocak 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Ocak 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Ocak Salı için günlük burç yorumları...
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18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’da ailenize daha fazla yakınlaşabilir, uzun süredir onlara vakit ayıramıyorsanız daha fazla zaman geçirmeye karar verebilirsiniz. İlişkinizle ilgili de bazı adımlar atmaya istekli olabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü Dolunay sizi yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili konularda etkiliyor. Duygusal tepkiler, alınganlıklar söz konusu olabilir. Aile içinde bazı konular su yüzüne çıkabilir ve ilişkilerinizi etkileyebilir.
İKİZLER BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay para evinizde gerçekleşiyor. Bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Hırsla hareket etmeyin, maddi koşullarınızı zorlayacak riskli adımlar atmayın. Öğleden sonra iletişim alanında aksaklıklara karşı dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün erken saatlerde sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. Geçmişte tam kapatılmamış olan defterleri bir kez daha açabilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlar yaşamanız mümkün. Hayatınızda bazı zor kararlar vermeniz gerekebilir.
ASLAN BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sizi bilinçaltı düzeyde etkileyecek. Yeni farkındalıklar kazanabilir, yoğun duygusal süreçlerden geçebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde Ay sizin burcunuza geçecek ve enerjiniz yükselecek.
BAŞAK BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz değişiyor. Size iyi gelmeyen kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. İlerleyen saatlerde biraz içinize çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bazı kapılar kapanabilir, kendinizi iyi hissetmediğiniz bir işten ayrılmak isteyebilirsiniz. Bugün yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve duygularınızı paylaşmak size iyi gelebilir.
AKREP BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sizi yurt dışı bağlantılı iş ya da eğitim süreçlerinizde bazı kararlar almaya yönlendirebilir. İş gündeminiz yoğun. Önemli toplantılar, görüşmeler yapabilirsiniz. İletişim alanında aksaklıklara dikkat.
YAY BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’dan borçlar, krediler, miras ya da ortak kazançlarla ilgili konularda etki alıyorsunuz. Günün ilerleyen saatlerinde yurt dışı bağlantılı iş ya da eğitim süreçleri gündeme gelebilir, ancak beklenmedik blokajlar çıkması mümkün.
OĞLAK BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ilişkilerle ilgili olarak duygusal hissedebilirsiniz, Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor. Aile olmak, uzun vadeli birliktelik gibi konular ön plana çıkacak. Bu anlamda ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Bitişler söz konusu olabilir.
KOVA BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sağlık evinizde gerçekleşecek. Özellikle fazla iş yükü almaktan ya da sorumluluk üstlenmekten kaynaklanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli olun. Akşam saatlerini partnerinize ayırmak isteyebilirsiniz.
BALIK BURCU - 18 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Aile olmak, uzun vadeli birliktelik gibi konular ön plana çıkacak. Bu anlamda ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Bitişler söz konusu olabilir. Geçmişteki ilişkileriniz de gündeme gelebilir.
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