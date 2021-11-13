Haftalık burç yorumları (15 Kasım - 21 Kasım 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 15 Kasım pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 15 Kasım - 21 Kasım 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Kasım 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



15 KASIM - 21 KASIM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Özgüveniniz çok yüksek olabilir, ancak hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili fazla iddialı adımlar atmamaya dikkat etmelisiniz. Dönüşüme açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında gerilimli bir açı olacak. Özellikle parasal konularda dikkatli olun. Cuma günkü Ay tutulması da yine para evinizde gerçekleşiyor. Yoğun şekilde maddi güvenlik ihtiyacı duyabilir, bütçenizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yatırımlarınızı ve birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

Haftaya biraz duygusal ve içedönük olarak başlayabilirsiniz. Ay tutulması öncesi yeni farkındalıklara açıksınız. Spiritüel çalışmalar yapın. Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Aynı gün yöneticiniz Venüs’ün Uranüs’le olumlu etkileşimi sizi hayatınızla ilgili yeni kararlar alma noktasında destekliyor. Ani gelen ilhamlar, yeni fikirler, farklı bakış açıları sayesinde kendinize yeni bir yön çizebilirsiniz. Hafta sonu ise parasal konular gündeminize gelecek. Mali açıdan sizi güçlendirecek yeni iş fikirleri bulabilir, gelirinizi arttıracak kararlar alabilirsiniz.

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Empatiye ve konuştuğunuz kadar dinlemeye özen gösterirseniz ilişkileriniz güçlenecek. Sosyal çevreniz büyüyebilir, hatta değişimler olabilir. Ay tutulması ise sizi bilinçaltı düzeyinde etkileyecek ve yeni farkındalıkların kapılarını açacak. Özellikle Perşembe gecesi rüyalarınıza dikkat edin. Cuma akşamından itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hafta sonunda hedef ve planlarınıza odaklanabilirsiniz.

Hafta başında kariyerinizle ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz ya da patronunuzla çatışmalar yaşanabilir ve krizler büyüyebilir. Soğukkanlı kalmanız, duygularınızı işe karıştırmamanız önem taşıyor. Salı günü bu anlamda daha rahatlatıcı enerjiler var. Ay tutulması Cuma günü sizi arkadaşlık evinizden etkiliyor. Sosyal çevrenizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kalıcı dostluklara ihtiyacınız var, bu nedenle bazı kişilerle yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. İnsanlardan ayrılmakta zorlanıyorsunuz ancak zor da olsa bir karar vermeniz gerekecek.

Haftaya başlarken yöneticiniz Güneş’in Jüpiter ile olumsuz, Plüton ile olumlu etkileşimi var. Bu durum sizi yurt dışı hedefleriniz, seyahatleriniz ya da eğitim konularıyla ilgili dikkatli adımlar atmanız yönünde uyarıyor. Abartılı büyümek, fazla yatırım yapmak, aşırı iyimser olmak size zarar verebilir. Doğru kararlar ise sizi güçlendirecektir. Ay tutulmasının etkilerini de kariyer evinizden alıyorsunuz. Bazı bitişler yaşanabilir, ancak sizin hayrınıza olacaktır. Bitmesi gereken bir işi, projeyi tamamlamak ve elinizden çıkarmak için de uygun bir zaman.

Hafta başında miras, ortak kazançlar ya da resmi kurumlardaki işlerinizle ilgili bazı krizler çıkabilir ve büyüyebilir. Ortaklık konularında zarar görebilirsiniz, para kayıpları söz konusu olabilir. Ay tutulması olan Cuma günü yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları ya da seyahatler gündeminize gelebilir. Tamamlamanız gereken işler olabilir, bazı sonlanmalar yaşanabilir. Hafta sonu yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le olumsuz, Plüton’la olumlu açısı var. Kariyerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz ancak büyük risklerden uzak durmalısınız.

Bu haftaya ilişki konularına yoğunlaşan bir gündemle başlıyorsunuz. Evliliğiniz ya da ilişkinizde ego çatışmaları, güç savaşları söz konusu olabilir. Empati yeteneğinizi devreye sokma zamanı. “Ben” dediğinizde kaybedecek, “ biz” dediğinizde ise ilişkinizi güçlendireceksiniz. İlişkiniz yoksa kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ay tutulması ise krizli bir sürece işaret ediyor. Tam bir dönüşümün eşiğindesiniz, yapmanız gereken tek şey hayata ve kendi içsel kaynaklarınıza güvenmek. İlişkilere değil kendinize yaslanmayı öğreniyorsunuz.

Haftanın ilk günlerinde sağlığınıza maksimum özen gösterin. Ufak tefek sorunlar büyümeden önleminizi almanızda ve kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var. Günlük rutinlerinizi de yeniden ele alıp düzenlemeniz gerekebilir. Daha fazla planlı programlı olmak sizi rahatlatacak. Ay tutulması etkilerini ise evlilik ve ortaklık evinizden alıyorsunuz. Bazı defterler kapanabilir, bitişler yaşanabilir. Bırakmakta ve kopmakta en çok zorlanan burçlardan birisiniz, ama hayat sınavlarınız tam da buradan geliyor. Size güven vermeyen bir ilişkiden çıkmak için gücünüzü toplayabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde gündeminizde aşk var. Pazartesi günü yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le gerilimli açısı ilişkilerde büyüyebilecek gerilimlere, ego savaşlarına işaret ediyor. “Ben” yerine “biz” demeyi öğrenmeli ve zorlandığınızda kaçıp gitmemelisiniz. Yıkıcı değil yapıcı olduğunuzda ilişkiniz güçlenecek. İlişkiniz yoksa, kadersel karşılaşmalara hazır olun. Ay tutulması etkilerini ise sağlık evinizden alıyorsunuz. Sağlığınızı gözden geçirmek, size iyi gelmeyen nelerle vedalaşmanız gerektiğine bakmak için uygun zaman. Yeni bir günlük rutin oluşturabilirsiniz.

Haftaya başlarken ailevi konular gündeminize gelebilir. Kişisel isteklerinizle ailenizin beklentileri çatışabilir. Fazla yöneten tarzda davranıyor olabilirsiniz ve bu bazı krizler doğurabilir. Cuma günü Ay tutulması etkilerini ise aşk evinizden alacaksınız. Hem bitişler, hem de yeni başlangıçlar olabilir, hazır olun. Güvenlik ihtiyacınızın maksimumda olacağı bu tutulmada size güven vermeyen bir ilişkideyseniz bitirebilirsiniz. Aynı şekilde geleceği olmayan ya da sağlam zemine oturmayan ilişkiler de sonlanabilir. Hafta sonu sağlığınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Farkına varmadan benmerkezci davranabilir, kırıcı olabilirsiniz. Empatiyle yaklaşırsanız ilişkileriniz güçlenecektir. Ay tutulması etkilerini yaşadığınız yer, eviniz ya da ailenizle ilgili konularda alıyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek sizin için önem kazanacak, bu nedenle özellikle emlak alım-satım konularında doğru kararlar vermeli, şehir değişikliği ya da taşınma gibi önemli adımları uygun şekilde atmalısınız. Hafta sonu ilişkiniz odak noktanızda olacak.

Haftaya başlarken mali konular gündeminize gelebilir. Abartılı harcamalardan, yüksek miktarlarda borç ya da kredi almak gibi kararlardan uzak durun. Salı günü bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Ay tutulması etkilerini yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. İlişkilerinizde güven ihtiyacınız artıyor. Bazı dostluklarınızı sorgulayabilir ya da bir süredir ihmal ettiğiniz yakınlarınızla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Hafta sonunda ev emlak alım-satım kararlarında dikkatli olun. Bu hafta her türlü abartıdan ve aşırı riskten uzak durmanızda fayda var.

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