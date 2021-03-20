Güneş Koç burcunda... Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 20 Mart 2021 cumartesi günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:



20 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Genel Durum: Güneş, Koç

KOÇ BURCU - 20 MART 2021

Mutlu yıllar sevgili Koç'lar! Sizin sezonunuz başlıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca girişimlerinizde destekleniyorsunuz, ışığınız her zamankinden daha fazla parlayacak. Yenilikler yapmak, atılımda bulunmak, hayatınızı değiştirmek, yeni ilişkilere başlamak için destekleniyorsunuz.

BOĞA BURCU - 20 MART 2021

Yeni doğum günü yılınız öncesinde detoks dönemi başladı. Güneş bugün itibariyle bir ay boyunca Koç burcunda hareket edecek ve sizin de gelecek yılı planlamak için fırsatınız olacak. Biraz daha geride kalıp değerlendirme yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 20 MART 2021

Bugün itibariyle Güneş Koç burcuna geçiyor, sizin de sosyal hayatınızı canlandırıyor. Bu dönemde karşınıza çıkan teklifleri değerlendirin, yeni çevrelere girin, isteklerinizi dostlarınızla paylaşın. Kimin nasıl bir kapı açacağını bilemezsiniz.

YENGEÇ BURCU - 20 MART 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca kariyerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Hızlı ve atak adımlarınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İyi kötü ne yaparsanız yöneticilerin gözü üzerinizde olacak, sakin ilerlemek iyi gelecektir.

ASLAN BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesi normalde sizin için seyahat, heyecan ve yenilik demek. Gelecek hedeflerinize odaklanacak, çok daha umut dolu olacaksınız. Girişimcilik, taşınma, yeni yolculuklar, eğitimler, hukuki konularla ilgili başarılar gündeme geliyor.

BAŞAK BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile biraz daha içe dönüyorsunuz. Ortak finansal kaynaklarınız, ödemeler, aile içi sağlık, ilişkiler içindeki ortak kararlar çok daha önemli olacak. Biraz daha endişeli, kuşkulu olabilirsiniz, bazı aksilikler oluşabilir. Krizleri doğru yönetme zamanı olacak.

TERAZİ BURCU - 20 MART 2021

Bugün itibariyle bir aylık dönemde odağınız ikili ilişkiler. Aşk hayatınız, evliliğiniz, partneriniz, beraber kararlar önemli olacak. Hızlı başlangıçları destekleyen bir görünüm var. Ortaklıklar, beraber yapılacak işler, paydaşlık da önemli olacak. Destek almak size iyi gelecek.

AKREP BURCU - 20 MART 2021

Önümüzdeki bir ay boyunca iş ortamında temponuz artıyor. Daha yoğun bir çalışma hayatı sizi beklemekte. Başlangıçlar yapıp, yeni işler bağlamak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda beslenme ve sporunuza hiç olmadığı kadar dikkat edeceksiniz.

YAY BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesi Yay'lar için aşk sezonu demektir! Önümüzdeki bir ay boyunca aşk hayatınız hareketleniyor ve yeni flörtler gündeme geliyor. Hızlı başlangıçlarda biraz tutarsız bir enerji olabilir. Şans oyunları, spekülatif yatırımlar, spor, seyahat ve hobileriniz daha çok gündeme gelecek. Çocuklarınız var ise hayatlarında sizin desteğinize ihtiyaç duyabilirler.

OĞLAK BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir ay boyunca ev, yuva, aile, aile büyükleri çok daha fazla enerjinizi alacak konular. Evin içinde düzenlemeler, değişim isteği gündeme gelebilir. Aile büyüklerine dair sorumluluklarınız artabilir. Yuva içindeki dengeyi oturtmak önemli olacak.

KOVA BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir ay boyunca düşünceleriniz çok daha güçlü ve önemli hale geliyor. Sözleriniz ile iz bırakacaksınız. Hızlı ve radikal kararlarınız olabilir ancak hızlıca aldığınız kararlardan aynı hızda yine vazgeçebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, lansmanlar, iletişim odaklı işler için ve kısa mesafeli seyahatlere çıkmak için oldukça uygun bir zaman dilimi. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz de dikkat çekecek.

BALIK BURCU - 20 MART 2021

Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir ay boyunca odağınız finansal hesaplarınızda. Yeni kaynaklar üretmek için farklı seçenekleri değerlendirecek, paranın peşinde koşacaksınız. Bu süreçte değer yargılarınızı, isteklerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Gelir gider dengesine bakmak sizin için önemli olacak.

İLGİLİ İÇERİKLER