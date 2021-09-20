21 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 21 Eylül 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Eylül salıi günlük burç yorumları...



21 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alırken nelere direnç göstermek yerine kabul etmeniz ve akışta kalmanız gerektiğiyle ilgili düşünebilirsiniz. Kararlarınızı alırken iç sesinizi de dinleyin.

BOĞA BURCU - 21 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltı evinizde gerçekleşecek olan Dolunay size içe dönüş ve yeni farkındalıklar getiriyor. Biriktirdiğiniz negatif duygulardan özgürleşmenizin vakti geldi. Affetmeyi, unutmayı ve bırakmayı öğrenmelisiniz.

Ait olduğunuz toplulukları sorgulama sürecine girebileceğiniz bugünlerde bazı kişileri çevrenizden uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Ancak olayları değerlendirirken tüm boyutlarıyla görmeye çalışın. Kendi payınızı da gözden kaçırmayın.

Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bazı şeylerin zorlamakla yürümediğinin farkındasınız. “Kapanan her kapının yerine yenisi açılır” sözü tam da bugünlerde sizin için söylenmiş sanki. Ne kadar verip ne kadar aldığınıza gerçekçi gözlerle bakın.

Yaratıcılığınızın zirvede olacağı bugün geleceğe dair yeni planlar yapabilir, projeler üretebilirsiniz. Uluslararası iş fırsatları gündeme gelebilir. Bir seyahate çıkabilir, yeni bir eğitime başlamayı düşünebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 21 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili bir sözleşme yapabilir, yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Krizli durumlar varsa çözmeniz için hayat size fırsat sunuyor.

Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor. İlişkiniz şifalanabilir, sorunlar çözülebilir ve bağlığınız güçlenebilir. İlişkiniz yoksa veya yeniyse bugünlerde duygularınız bir anda yükselebilir. Bu yoğun duygulara kapılarak gerçekleri gözden kaçırmayın.

Dolunay sağlık ve günlük yaşam evinizde gerçekleşiyor. Beslenmenize özen gösterin, sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun. İşinize yarayanı yaramayandan ayırma dönemindesiniz. Enerjinizi çok fazla çalan her şeyi gözden geçirmelisiniz.

Dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Aynı zamanda bugün yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasında güzel bir etkileşim var. Bu güzel enerjiler aşk hayatınıza yansıyabilir. Mutlu ederken mutlu da olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde yaşanan çatışmalar tatlıya bağlanabilir. Daha affedici, kabullenici olabilirsiniz ve bu da ilişkilerinize olumlu yansır. Taşınma ya da emlak-alım satım konuları gündeminizdeyse sözleşme imzalamak için uygun bir gün.

KOVA BURCU 21 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa bir seyahate çıkmayı planlayabilirsiniz. Bir eğitim fırsatı önünüze gelebilir. İlişkilerde yaşanan gerilimler çözülebilir ve bağlarınızın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Zihinsel enerjinizin yüksek olacağı bir gün, yaratıcılık yönünde kullanın.

Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay’ın ardından Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Son günlerde kafanızda yeni planlar ve hayaller uçuşuyordu. Şimdi bunlara daha gerçekçi bakmanızın vakti geldi. Parasal durumunuzu gözden geçirerek işe başlayabilirsiniz.

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