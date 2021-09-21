22 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 22 Eylül 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...



22 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 22 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken yöneticiniz Mars bugün Ay Düğümleri ile pozitif etkileşimde. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almanın eşiğindesiniz. Motivasyonunuz çok yüksek.

BOĞA BURCU - 22 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay sonrasında kendi içinize dönüp sorular sormaya başlamış olmalısınız. Bu süreçte bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak kararlarınız tepkisellik ya da öfke sonucu oluşmamalı. Negatif duygulardan özgürleşin.

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında bugün negatif etkileşim var. Bu da sosyal çevreniz ya da arkadaş gruplarınızda güç savaşlarına açık bir enerji veriyor. Diyaloglarınıza dikkat etmeli, karşı tarafı da dinlemelisiniz.

Kariyerinizle ilgili olarak yeni bir iş olasılığı doğabilir. Motivasyonunuzu daha yüksek hissedeceğiniz bugünü iş görüşmeleri ya da toplantılar için değerlendirebilirsiniz. Niyetinizi ortaya koyarak sonrasında akışta kalın.

Enerjiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Yeni girişimler, uluslararası iş fırsatları ya da diyaloglar için önünüz açık. Tek dikkat etmeniz gereken, ego savaşlarından uzak durmak ve tutamayacağınız sözler vermemek.

BAŞAK BURCU - 22 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında bugün negatif etkileşim var. Bazı sözleşmelerde ya da görüşmelerde istenmeyen durumlar söz konusu olabilir. Eleştirellikten uzak, yapıcı bir diyalog sürdürmeye çalışın.

Dengede kalmanız için ilişkinizin yolunda olması önemli. Yaşadığınız problemler sağlıklı bir diyalogla çözüme kavuşabilir. Karşı tarafın bakış açısını da görmeye, onu da dinlemeye özen gösterin.

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında bugün negatif etkileşim var. Stres kaynaklı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun. Zihinsel geriliminizi yatıştırmak için meditasyondan faydalanabilirsiniz.

Aşkla ilgili cesur adımlar atmanızın zamanı geldi. Karşı tarafı beklemek yerine ilk adımı atarak güzel bir diyalog başlatabilirsiniz. Girişimlerinizden hızlıca sonuç beklemek yerine sürecin tadını çıkarın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren konularda bir karar almanız gerekebilir, ev-emlak konularında karşınıza bir fırsat çıkabilir. İmza atmanızı gerektirecek kararlar için şimdilik bekleyin ya da iyice düşünmüş olduğunuzdan emin olun.

KOVA BURCU 22 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa bir seyahate çıkmayı planlayabilirsiniz. Bir eğitim fırsatı önünüze gelebilir. Karşılaştığınız bazı kişilerle uzun vadede yararınıza olacak diyaloglara girebilir, önemli konularda onlardan destek ya da fikir alabilirsiniz.

Yaşamınızla ilgili planlarınıza ve yeni kararlarınıza daha gerçekçi gözlerle bakabilirsiniz. Başlamak için bir bütçe planı yapmanız gerekiyor. Kararlarınızın sorumluluğunu almalı ve eyleme geçmelisiniz.

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