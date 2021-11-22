23 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 23 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Kasım salı günlük burç yorumları...

23 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 23 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aile ve ev konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir, biraz duygusal hissedebileceğiniz bir gün. Aile bağları ön plana çıkıyor. Bazı sorunları çözmeniz gerekebilir, yöneticiniz Mars’tan destek alıyorsunuz.

BOĞA BURCU - 23 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Eski çevrenizden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa zamanı gelmiş olabilir, bu size ileride mesleki anlamda da destek olabilir.

Parasal konularla meşgulsünüz, bütçenizi yeniden gözden geçirip yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecek odaklı olmanızda fayda var. Ailenizi ön planda tutarak hareket etmek isteyebilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Aile geçmişinizle ilgili bazı konular gündeme gelebilir, hayatınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bunların şimdi gündeme gelmesi tesadüf olmayabilir.

Hayatınızı gözden geçirip derin düşüncelere dalabileceğiniz bir gün. Yeni farkındalıklar kazanabilir, kararlar alabilirsiniz. Geçmişe çok fazla takılmamanızda, bugüne odaklanmanızda fayda var.

BAŞAK BURCU - 23 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde farklı ortamlara girebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilir ya da eski tanıdıklarınızla tesadüfen karşılaşabilirsiniz. Size hayatınızı etkileyecek yeni haberler getirebilirler.

Kariyerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Geleceğe dönük yeni planlar yapabilir, bugüne dek yaptıklarınızı tekrar değerlendirebilirsiniz. İkilemde kaldığınız konularda acele karar almayın.

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları gündeminizde olabilir. Farklı bir şeyler yapmanız gerektiği hissine kapılabilirsiniz. Bugüne dek işe yaramayan çözümlerden farklı bir şey düşünmeniz gerekebilir.

Güneş sizin burcunuza geçmişken kendinizi daha enerjik, umutlu ve iyimser hissediyorsunuz. Çevrenizde daha fazla insan sizin çekim alanınıza giriyor. Yeni kişilerle tanışmak için güzel bir süreç.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz ya da evliliğinize odaklı olabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza girdikten sonra kalıcı olabilir. Yeni olasılıklara açık olun, geçmişe odaklanmayın.

KOVA BURCU 23 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ilgilenmeniz gereken bir süreç. Günlük rutinlerinizi düzenlemek, stresten uzak duracağınız şekilde yeni bir program yapmak size iyi gelecek. Yöneticiniz Uranüs’ün desteğini alıyorsunuz.

Aşk ve ilişkiler odak noktanızda. Yöneticiniz Neptün’ün desteğini alırken hayallerinizdeki aşkla karşılaşmanız olası. Geçmişteki kötü anıları geride bırakın, yeni olasılıklara açık olun. İlişkiniz varsa şifalanabilir.

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