25 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından ve ilgiyle takip ediliyor. Peki, 25 Kasım 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Kasım perşembe günlük burç yorumları...

25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Partnerinizle ilişkinizle ilgili geçmişe dönük konuşmalar yapabilirsiniz. Eskiye değil geleceğe odaklanarak sorunları çözmeniz mümkün. Aynı konuları tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok unutmayın.

BOĞA BURCU - 25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmişle ilgili konular tekrar açılabilir, alınmış olan bazı kararlar sorgulanabilir. Ev taşımak, mekan değiştirmek gibi konularda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

Odaklanmakta zorlanacağınız, zihin bulanıklığı yaşayabileceğiniz bir gün. Almak istediğiniz eğitimlerle ilgili bir gündeminiz varsa fikir değiştirebileceğiniz için önemli bir karar almayın ya da adım atmayın.

Parasal konular gündeminize geliyor. Bütçenizi gözden geçirebilir, geleceğe dönük kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte zorlandığınız konularda bir finans danışmanından destek almayı düşünebilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Geleceğe dönük yeni planlar yapıp kararlar alabilirsiniz. Hayat deneyimlerinizi kullanma zamanı.

BAŞAK BURCU - 25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz yalnız kalıp değerlendirmek istediğiniz konular var. Son dönemde epey kafanız karışmış, aldığınız kararları sorgular hale gelmiş olabilirsiniz. Zihninizi rahatlatıcı meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.

Sosyal çevrenizle ya da arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde geçmişteki konular yeniden gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarınızla karşılaşabilirsiniz. Yeniden açılan defterler huzurunuzu kaçırabilir.

Kariyerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Hatalarınızı değil başarılarınızı görerek yeni adımlar atmanızda yarar var. Kendinizi ortaya koyarken güçlü taraflarınızı kullanın, yolunuzda ilerlemeye bakın.

Yurt dışı işleriniz varsa eski bağlantılarınızdan fayda görebilirsiniz. İş anlaşmaları imzalamak, ileriye dönük planlar yapmak için güzel bir dönem. Yüksek öğrenimle ilgili olarak da destek görebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düzenli ve stabil bir hayatı seven biri olarak zihninizdeki karmaşa sizi huzursuz edebilir. Bugün biraz takıntılı düşünceler ya da karamsar bir ruh halinde olabilirsiniz. Önemli bir karar almamaya çalışın.

KOVA BURCU 25 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihniniz, ilişkiniz ya da evliliğinizle ilgili bazı konularla meşgul olabilir. Geçmiş yeniden gündeme gelebilir. Bu süreci iyi kullanmak adına yapıcı olmaya çalışın. Kendi payınızı da görmezden gelmeyin.

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yapılacak işler listenizi hafifletirken zihniniz de karışık olabileceği için odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Molalar verin, kendinize çok yüklenmeyin. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

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