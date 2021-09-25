26 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 26 Eylül 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Eylül pazar günlük burç yorumları...



26 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 26 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Eğitim almayı istediğiniz bir konu varsa araştırmalar yapabilirsiniz. İletişime geçmek için şimdilik bekleyin, ajandanızı düzenleyin. Haftayı keyifli kapatmak için yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bütçenizi gözden geçirmek, yatırım planlarınız hakkında araştırmalar yapmak ve ekonomiye dair yazılar okumak için ideal bir gün. Birkaç gün parasal konular gündeminizde olacak, hazırlıklı olun.

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Haftanın son günü okumak, araştırmalar yapmak, planlarınızı yazılı hale getirmek için ideal. Örneğin, geleceğinize dair kendinize sorular sorun ve cevaplarınızı yazın.

Haftanın son gününü biraz kendinizle geçirmek isteyebilirsiniz. Modunuz düşebilir, içsel sorgulamalar içine girebilirsiniz. Bu süreci daha iyi geçirebilmek için spiritüel çalışmalar yapın. Meditasyona zaman ayırın.

Arkadaşlarınızla ve sosyal gruplarla bir araya gelip keyifli vakit geçirerek haftayı kapatabilirsiniz. İletişim aksaklıkları çıkabileceği için organizasyonu dikkatli yapın.

BAŞAK BURCU - 26 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş bağlantılarınız olan kişilerle bir araya gelebilir, bir organizasyona katılabilirsiniz. Uzun vadede kariyerinizi etkileyecek olan konular üzerine konuşmalar yapılabilir. Günün enerjileri güzel.

Gündeminizden biraz uzaklaşmak isteyebilir, hatta bir seyahat planı yapabilirsiniz. Seyahat şimdilik mümkün değilse günü uzun bir yürüyüşe ayırmak, doğayla buluşmak size iyi gelebilir.

Haftanın son gününü yeni haftanın işleri için ajandanızı düzenlemeye ayırmak isteyebilirsiniz. Hukuksal ya da resmi kuruluşlarla bağlantılı işleriniz varsa bunlara dair planlamalar yapabilirsiniz.

Günü partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirmeye ayırabilirsiniz. Uzun sohbetler ve fikir alışverişleri için ideal bir gün. Ayrıca yeni haftaya dair planlamalarınızı yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evden çalışıyorsanız çalışma ortamınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni hafta için şimdiden halletmeniz gereken işleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek sorunlar çıkabilir.

KOVA BURCU 26 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Uzun sohbetler ve fikir alışverişleri için ideal bir gün. Ayrıca hobilerinizle ilgilenebilir, ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

Ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Son günlerdeki gerginliklerin çözülmesi için gökyüzünde olumlu enerjiler var. Ayrıca yeni haftaya dair planlamalarınızı yapıp eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

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