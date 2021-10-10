Haftalık burç yorumları (11 Ekim - 17 Ekim 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 11 Ekim - 17 Ekim 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



11 EKİM - 17 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı işleriniz ve bağlantılarınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Son dönemde çözüme ulaştıramadığınız konular varsa kendinizi biraz sıkışmış hissetmeniz mümkün. İlerleyen günlerde yeni tanışacağınız kişilerden destek görebilirsiniz. Var olan ilişkiler ise sağlamlaşabilir. Hafta sonunda biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Son dönemde yaşadıklarınızı değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Haftaya başlarken başkalarıyla ortak kaynaklarınız veya ortaklıklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bir seyahat fırsatı doğabilir. Hafta ortasında yöneticiniz Venüs’ün Satürn’le pozitif etkileşimi ilişkilerle ilgili şanslı bir sürece işaret ediyor. Yeni tanışacağınız kişiler hayatınızda önemli bir rol oynayabilir, var olan ilişkiler güçlenebilir. Haftanın sonlarına doğru kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üst düzey kişilerden destek alabilirsiniz.

İlişkiler odak noktanızda olarak haftaya başlıyorsunuz. Hayatınızda önemli rolü olan ya da yeni tanışacağınız kişilerle bağlantılı olaylar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda yöneticiniz Merkür ile Venüs arasında olumlu etkileşim var. İş çevrenizdeki kişilerle sosyal bir ortamda bir araya gelebilir, yapacağınız bazı görüşmelerden yarar görebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Hafta genelinde ikili ilişkiler açısından da şanslısınız.

Pazartesi yoğun bir iş gündemi ile haftaya başlıyorsunuz. Çalışmıyorsanız evde yapmanız gereken birikmiş işlerle ve düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, yaptırmanız gereken kontroller olabilir. İlerleyen günlerde ilişkinize odaklanıyorsunuz, hafta genelinde gökyüzünde güzel enerjiler var. İlişkiniz güçlenebilir, uzun vadeye taşınabilir. Erkek otorite figürlerinden mali konularda destek almanız mümkün. Gelir kaynaklarınız artabilir.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. İlişkinizde her şey yoluna girebilir. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. İlerleyen günlerde işleriniz yoğunlaşabilir ve sorumluluklarınız artabilir. Yorgun düşmemek için arada molalar vermeyi unutmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Haftanın son günlerinde ise yöneticiniz Güneş, şans gezegeni Jüpiter’le pozitif etkileşimde olacak. Bu da size ilişki ve para konularında şans getiriyor.

Haftaya başlarken ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Taşınma ya da emlak alım-satım konuları bir süredir gündeminizdeyse ilerleyebilirsiniz. Ancak araştırmalarınızı iyi yaptığınızdan emin olun. İlerleyen günlerde ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz, gökyüzü bu hafta ilişkileri destekliyor. Hafta sonuna doğru bitirmeniz gereken epeyce iş olabilir, kendinizi aşırı yormamaya ve beslenmenize dikkat edin. Sindirim sistemi problemleri yaşayabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yöneticiniz Venüs’ün Satürn’le pozitif etkileşimi aile içi ilişkilerdeki sorunların çözümüne destek olabilir. İkili ilişkiler de olumlu bir etki alıyor. Parasal anlamda da emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz, geliriniz artabilir. Haftanın son günlerinde iş gündeminiz yoğunlaşıyor. Bu süreçte sağlığınıza dikkat edin. Yaptırmanız gereken kontrollerle ilgili randevu alabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde parasal konular gündeminizde olabilir. Fazla harcama yapma dürtüsüne kapılmamaya dikkat edin. İlerleyen günlerde kısa bir seyahat planlayabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa karşınıza fırsatlar çıkabilir. Hafta sonunda yöneticiniz Plüton’un Güneş’le yapacağı olumlu etkileşim sizi aşk konusunda destekliyor. İlişkiniz dönüşebilir, geleceğe taşınabilir. Ayrıca partnerinizden kişisel hedeflerinizle ilgili olarak destek görebilirsiniz.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahatine devam ediyor olacak. Geleceğe dönük planlarınıza son şeklini vermek için Pazartesi’yi değerlendirin. Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le olumlu etkileşimi sizi eğitim ve iletişim süreçlerinde destekleyecek. Almak istediğiniz bir eğitim varsa karşınıza fırsatlar çıkabilir, kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda destek görebilirsiniz. Hafta sonunu ailenizle bir araya gelmek için değerlendirebilirsiniz.

Pazartesi akşamından itibaren Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Motivasyonunuz artacak, enerjiniz yükselecek. Kişisel hedefleriniz, amaçlarınız doğrultusunda yeni planlar yapabilirsiniz. Projeler geliştirebilirsiniz. Maddi konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sizden büyük aile üyelerinden de destek görmeniz mümkün. Hafta sonu ise ikili ilişkiler açısından güzel enerjiler var, değerlendirin.

Haftanın ilk günlerinde özellikle akşam saatlerinde kendinizle kalmak, yaşamınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yeni farkındalıklarınızla ilgili harekete geçmek için ilerleyen günlerde motivasyonunuz yüksek olacak, Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hafta sonunda ise parasal konular gündeme gelebilir. İmza atacağınız bir sözleşme ya da alacağınız bir karar gelirinizin artmasını sağlayabilir.

Haftanın ilk gününde kariyerinizle ilgili tatsız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli bir karar almadan, süreci sakin kalarak yönetmenizde fayda var. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz, bunlar uzun vadede size fayda sağlayabilir. Hafta sonuna doğru biraz kendinizle kalmak, yaşamınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Cumartesi günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Enerjiniz ve yaratıcılığınız artabilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

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