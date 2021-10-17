Haftalık burç yorumları (18 Ekim - 24 Ekim 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 18 Ekim - 24 Ekim 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



18 EKİM - 24 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda. Salı günü yöneticiniz Mars ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim size hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgili harekete geçme motivasyonu verecek. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Dolunay da yine sizin burcunuzda olacak. Yeni kararlar alabilirsiniz, hayatınız adeta bir dönüşüm dönemine giriyor. Cuma günü ise Mars ile Plüton arasındaki gerilimli açı sizi parasal konularda ciddi olarak uyarıyor. Yanlış adımlar atıp kayıplar yaşayabilirsiniz, dikkatli olun.

Haftaya biraz içinize dönük olarak başlayabilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek Dolunay öncesinde ruh haliniz biraz karmaşık olabilir, bilinçaltı etkiler alıyorsunuz. Özellikle Çarşamba’ya kadar gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Ardından netlik kazanacaksınız. Eğer mesajları doğru alabilirseniz önünüz daha açık olacak. Perşembe günü ise Ay sizin burcunuza geçiyor. Dolunay’da aldığınız kararlara yönelik adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise parasal konular gündeminize geliyor.

Arkadaşlıklarınız ve sosyal ilişkilerinizle ilgili bir gündemle haftaya başlıyorsunuz. Dolunay enerjisiyle birlikte ilişkileriniz sınavdan geçiyor. Patlamalar yaşayabilirsiniz, gemileri yakmamak için biraz sakin kalmaya çalışın. İlerleyen günlerde bir içsel sorgulama sürecine girebilirsiniz. Bu süreci meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle geçirirseniz zihninizi yatıştırabilirsiniz. Cumartesi günü Ay’ın sizin burcunuza geçiş yapmasıyla, bu hafta aldığınız yeni kararları uygulamaya koyabilir, adımlar atabilirsiniz.

Dolunay’dan her zaman yoğun etkiler alan bir burç olarak, bu kez kariyerinizle ilgili konularda etkileniyorsunuz. Bu etkiler yeni başlangıçlarla ilgili olabilir. Yeni bir işe girmek ya da kendi işinizi kurmak gibi girişimler için güzel enerjiler alacaksınız. İlerleyen günlerde arkadaşlık ve sosyal ilişkileriniz gündeme geliyor. Hafta sonunda ise içinize dönmek, son dönemde yaşadıklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için uygun zamanlardasınız. Terapi almak istiyorsanız başlayabilirsiniz.

Haftaya başlarken gelecek hayallerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Çarşamba günkü Dolunay da sizi tam bu konularda etkileyecek. Yurt dışına çıkmak, hatta yerleşmek gibi hayaller kurabilirsiniz. Asıl ihtiyaç duyduğunuz ise, bulunduğunuz çevreden ve sizi boğan gündeminizden uzaklaşmak. Fazla çalışmak size iyi gelmiyor. Bu süreci bol bol dışarı çıkmak, açık havada uzun yürüyüşler yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bu esnada aklınıza gelen yeni fikirleri not alabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde ve Çarşamba günkü Dolunay’da ortaklıklarınız, başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da aldığınız desteklerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Harekete geçme enerjisini kendinizde bulacaksınız. Bazı kararlar alabilirsiniz. İlerleyen günlerde yurt dışı bağlantılı işlerle ilgilenebilirsiniz. Cuma günü bu konularda dikkatli olmanız gereken bir gün, gökyüzünde epeyce zorlayıcı etkiler var. Yeni başlangıçlar için iyice düşünmeli, fevri hareketlerde bulunmamalısınız. Blokajlar oluşabilir.

Haftanın ilk günlerinde odağınızda ilişkiler olacak. Çarşamba günkü Dolunay karşıt burcunuzda gerçekleşiyor, sizi ilişkinizle ilgili etkileyecek. Empati yapmak, duygularla mantık arasında denge kurmak ön planda olacak. Sınavınız, kendinizden vazgeçmeden ilişkiniz için çabalamak. Hafta sonuna doğru başkalarıyla ortak kaynaklarınız, aldığınız desteklerle ilgili konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Özellikle Cuma günü blokajlar oluşabilir, krizler doğabilir. Dengenizi sarsacak bu konularla ilgili sakin kalmaya çalışın.

Haftanın ilk günlerinde günlük işleriniz, rutin görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Dolunay sizi bu konulara bir düzen getirmeniz yönünde motive edecek. İş yaşam dengesini kurmanız gerekiyor. Aşırı yorulmak ruh halinize iyi gelmiyor. Ara sıra içinize dönmek ihtiyacı duyuyorsunuz. İlerleyen günlerde gündeminizde ilişkiniz olacak. Cuma günü yöneticiniz Plüton ile Mars arasında gerçekleşecek olan gerilimli açı, evlilik ya da ilişki konularında önemli krizler doğurabilir.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk olacak. Özellikle Salı günü yöneticiniz Jüpiter ile Mars arasındaki pozitif etkileşim size şans getiriyor. Yeni bir ilişkiye adım atmak, bir teklifte bulunmak, birlikte bir yola çıkmak için ideal bir süreç. Çarşamba günkü Dolunay da aşk evinizde gerçekleşiyor. İlişkiniz yoksa size yeni bir aşk getirebilir. Sadece bu süreçte duygularınıza kapılıp, yaşadığınız aşkı biraz fazla idealize etme riskiniz bulunuyor. Hafta sonuna doğru birikmiş işleriniz ve sorumluluklarınız sizden ilgi isteyecek.

Haftanın ilk günleri ve Çarşamba günkü Dolunay ailenizle ilgili konuları gündeme getiriyor. Taşınma, ev alım-satım gibi planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz. İlerleyen günlerde odağınızda aşk ve ilişkiler olacak. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili de bir gündem doğabilir. Cuma günü çıkabilecek krizlere karşı dikkatli olun, fevri olmayın. İlişkilerde bitişler olabilir. Hafta sonunu ise birikmiş işlerinizle ilgilenerek, ev içi organizasyonlar yaparak değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Haftanın ilk günlerinde ve Çarşamba günkü Dolunay’da kardeşleriniz ya da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili bir gündem oluşabilir. Eğitim alıyor ya da almayı düşünüyorsanız harekete geçmek için ideal bir zaman. Özellikle Salı günü atacağınız adımlar size şans getirebilir, hayallerinize kavuşabilirsiniz. İlerleyen günler, taşınma ya da ev alım-satım süreçleri için uygun. Ailenizle ilgili bazı konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Cuma günü fevri olmamaya, ani tepkiler vermemeye dikkat edin.

Haftanın ilk günlerinde parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir; Dolunay da para evinizde gerçekleşiyor. Önceden planlamadığınız harcamalar yapmanız gerekebilir. Bir yatırım planınız varsa Salı gününü değerlendirin, güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Gelir artışı yaşayabilirsiniz. İlerleyen günlerde eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Cuma günü gökyüzünde sert enerjiler var, herhangi bir adım atmakla ilgili dikkatli olun. Önünüze engeller çıkabilir. Koşullarınızı zorlamamaya, gerçekçi olmaya çalışın.

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