Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Ejderha Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de ejderha burcu için "Bu yıl şansınızı arttıran en önemli destek ilişkileriniz olacak" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı ejderha burcu yorumları:



2021'DE İSTİKRARLI BİR SENE SİZİ BEKLİYOR

Başarı yıldızının ve etrafınızdaki yardımcı insanların varlığıyla desteklendiğinizi hissedeceksiniz. Ancak duygusal zorlanmalar, odak noktanızı kaybetmenize ve istenmeyen çatışmaları üzerinize çekmenize neden olabilir. Özellikle bu duygusal iniş-çıkışların işinize ve iş ilişkilerinize yansımamasına gayret edin.

2021’de büyük sürprizler olmasa da istikrarlı bir sene geçireceksiniz. Yardımcı insanların varlığı bu seneki en önemli şanslarınızdan biri. Çevrenizde anlaşmazlıklar olabilir; ancak sizi doğrudan etkilemeyecek ve çoğunlukla yönetilebilir olacak. Başarı yıldızının Yin, yani daha sakin ve kapalı doğasından yararlanmak için önemli toplantılarınızı akşamları düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi performans göstermeniz mümkün olacaktır. Bununla birlikte, başarı yıldızın Yin doğası, bazen dikkatinizin dağılmasına ve sabırsız hissetmenize de sebep olabilir. Unutmayın; bu yıl en değerli fırsat alanınız başkalarıyla olan ilişkileriniz. Bu yüzden ilişkilerinizi bir öncelik haline getirdiğinizden emin olun.

EJDERHA BURCU VE İŞ, KARİYER, YATIRIM

Sizi destekleyen insanların varlığı size rehberlik ederken, iş ve kariyerinizde bu destekle iyi anlamda bir değişim yaşamanız söz konusu olacaktır. Rahatınız yerinde olsa da, her zaman için ilerleme ve gelişim için alan vardır. İş ve yatırım alanında olanlar için yüksek getirili iyi proje fırsatları söz konusu olacaktır. Ancak sözleşmeleri imzalarken her zaman dikkatli olmalısınız. Şansınızın ve destekleyenlerin rehberliğinde, kazanç elde etme ve büyüme fırsatına sahipsiniz. Bu nedenle, imkanlarınız dahilinde yatırım yapmayı düşünün.

Cesur, yenilikçi ve değişikliklere açık… Bunlar, iş ortamında takdir gören nitelikleriniz. Bu yıl etrafınızda sizi destekleyen pek çok insan olsa da, yine de gerektiğinde inisiyatif almayı unutmayın ve başkalarıyla bağlantı kurmanıza olanak tanıyan işlere katılın. Yeni bir pozisyon veya proje, tutkunuzu tazelemenize yardımcı olacaktır. Kendi işini yapanlar, bu yıl fazla iş yükü altında kalabilir. Gerektiğinde nefes alacak vakti kendinize ayırdığınıza emin olun. Kendinize çok yüklenmeyin.

EJDERHA BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ

Aşk ilişkileri açısından da güzel değişimleri getiren bir sene olacak. Bekarlar bu sene mutlaka özel biri ile tanışacak. Bir ilişkisi olanlar için, bir sonraki adıma geçmek için iyi bir sene olabilir. Evliler ise eşleriyle geçirdikleri zamanın tadını çıkaran, çok daha anlayışlı, rahat ve keyifli bir bakış açısıyla seneyi yaşayacaklar. Fakat bu yıl duygusal iniş çıkışlarınız olacağını hatırlayın ve hem kendinize hem de eşinize karşı daha anlayışlı olmayı unutmayın.

EJDERHA BURCU VE SAĞLIK

Bu yıl aşırı düşünme eğiliminde olacağınız ve duygusal zorlanmalar yaşayabileceğiniz için, öncelikle ve özellikle zihinsel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edin. Hastalık ve kazalar kapınızı çalabilir, sağlık endişelerinizin arasına eklenebilir. Meşgul olmak, çalışmak, başarmak elbette iyi olsa da hayatınızı tüketmesine izin vermeyin. Sıkı ve çok çalışmanızın nedenini, hayat amacınızı kendinize hatırlatın. Arada durmayı ve gerektiğinde nefes almayı daima hatırlayın.

ŞUBAT AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Şubat ayında, sene yeni başlamışken, çözümlerini henüz bulamadığınız bazı sorunlara fazla takılmış olabilirsiniz. Bu durum mutsuz hissetmenize sebep olacaktır. Ancak bu ruh haline sıkışıp kalmak ve surat asmak size daha kötü hissettirmekten başka bir işe yaramaz. Biraz gülümsemeye çalışın; böylece şans da size gülsün. Aklınız bu ay fazla dağınık olabilir. Bu nedenle önemli ayrıntıları gözden kaçırmamak için imzalar atacaksanız veya önemli belgeler hazırlıyorsanız dikkatli olmaya ve iki kez kontrol etmeye özen gösterin. Şubat ayında seyahat yıldızının etkisiyle bir tarafınız kıpır kıpır olabilir. Seyahat yıldızı esasen değişim ve heraket getiren bir etkiyi işaret eder. Dolayısıyla bu ay, hem de senenin başındayken, ufak tefek de olsa birtakım değişimleri hayata geçirmenin tam zamanı olacaktır.

MART AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Mart ayında özellikle iş yerinde istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hakkınızda konuşulduğunu hissedebilirsiniz. Gereksiz diyaloglara girmekten kaçının, fakat hakkınızı savunmanız gerekiyorsa da geri durmayın.

NİSAN AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Nisan, kendi başınıza iş açma potansiyeliniz olan bir dönem. Eşyalarınızı bir yerlerde unutmaktan tutun, düşüncesizce sarf ettiğiniz bir söze kadar, kendi kendinizin düşmanı olabilirsiniz. Bu ayın enerjisi sizi engellere ve endişelere daha fazla sürükleyebilir. Nisan ayının toprak elementi ve burcunuzla aynı şekilde Ejderha ayı oluşu sizin için bir durup nefeslenme vaktinin geldiğini hatırlatıyor aslında. Fazla koşuşturmaca içine girmek bu ayın zorlu ve kendi başınıza iş açabilen etkisini daha sert yaşamanıza sebep olur. Kazalara karşı daha açık olduğunuz bir ay. Özellikle toprakla ilgili yerlerde, yollar, dağlar, trafik, tüneller gibi ekstra dikkatli olmaya çalışın. Bu ayın ters etkilerini yumuşatacak bir sembol olarak Horoz burcu sembolü taşımayı düşünebilirsiniz.

MAYIS AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Mayıs ayında her şey sakinliyor ve nihayet size destek olacak yardımcı insanların varlığını net olarak hissedeceğiniz şanslı bir ay başlıyor. Birçok konu ve sorunla uğraşıyor olsanız da başınıza büyük işler açacak, önemli problemler değiller ve siz rahatlıkla hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Bu ay önemli görüşme ve toplantılarınız varsa bir pazarlık ya da yeni bir iş/proje için bir görüşme, sunum vs. yapacaksanız toplantılarınızı akşam saatlerinde yapmayı deneyin. Emin olun görüşmelerinizin çok daha olumlu geçecektir.

HAZİRAN AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Haziran ayı ile elinizde olan işler ve projeler artık belli bir olgunluğa ulaşmış olacağından, artık dikkatleri üzerinize çekmeye başlıyor olacaksınız. Bu da başarı hissinizi güçlendirecek ve enerjinizi yükseltecektir. İşlerin yolunda ilerliyor olmasına, enerji ve motivasyonunuzun tam yerinde olmasına rağmen dikkatinizin dağınık olmadığına emin olun. Çünkü henüz yapılması gerekenler bitmiş değil. Dikkatsizlikler canınızı sıkacak sıkıntılara, hatta evraklardaki eksik ya da hatalar yasal süreçlere kadar varabilir.

TEMMUZ AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Temmuz ayı büyük değişimler için doğru bir zaman sayılmaz. Bu ay yeni bir şeylere adım atmak istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle insan ilişkilerinde özenli olmaya gayret edin. Senenin, insan ilişkileri açısından sizi destekleyen etkisi bu ay yeterince güçlü değil. Siz ise tartışmaya hazır bir ruh halinde olacaksınız. Temmuz ayı da toprak elementidir. Bu ay sizi bir kez daha sakince topraklanmaya davet ediyor. Sonradan pişman olacağınız bir aşk ilişkisi aklınızı karıştırabilir. Seçimlerinize dikkat edin.

AĞUSTOS AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Ağustosta her şey yoluna giriyor ve ruh haliniz adeta yenileniyor. Bu hızlıca ve epey yükselen ruh halinizin sarhoşluğuna kapılıp, abartılı tavırlar göstermediğinize ve kimseyi incitmediğinize emin olun. İnsanları gereksiz yere kışkırtmanın ve üstünüze çekmenin yararı olmaz. Bu ay para şansınızın da çok parlak olduğunu bilmelisiniz. Yatırım yapmak için iyi bir ay. Hatta fırsatlar karşınıza çıkacaktır. En iyisini değerlendirmeye bakın. Bir mülk, toprak ya da ev alma durumunuz olabilir.

EYLÜL AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Eylül senenin en şanslı ayı diyebilirim. Bu ay da bir önceki gibi hem para hem de kariyer şansınız bir arada oldukça parlak. Kazançlı işler, yeni projeler ve iyi yatırım fırsatları ile karşılaşacaksınız. Kariyer fırsatında kendinizi en iyi şekilde göstermeye bakın. Karşınıza çıkacak kazançlı yeni iş, proje ya da yatırımlardan en uygununu seçmek ve girişimde bulunmak için bu ayı mutlaka iyi değerlendirin, fırsatları kaçırmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın, çünkü elde edeceğiniz kazanç bu çabanızın karşılığı olacaktır. Ayrıca ay boyu size eşlik edecek aşk çiçeğinin etkisiyle özgüveniniz oldukça yüksek. Son derece çekici ve ikna edici olduğunuzu bilin.

EKİM AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Ekim ayı sizin için zıtlık ve çatışma dönemi demek. Zıtlık ve çatışma ise değişim ve hareket anlamına geliyor. Oldukça şanslı olduğunuz birkaç ayın üzerine işler tersine dönüyor hissi gelebilir. Çünkü arka arkaya beklenmedik engeller ve sorunlarla uğraşmak durumunda kalacaksınız. Ancak biraz bakış açısı değişikliği ile çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sakin olun ve sorunları tek tek ele alın. Engeller, ruh halinizi, duygusal iniş çıkışlarınızı tetikleyebilir ve bu durum ilişkinize yansıyabilir. Ekim ayında bir kez daha toprak elementine ait alanlarda dikkatli olun; yollar, trafik, dağlık yerler gibi… Ayrıca bu ay özellikle sindirim, mide, pankreas (diyabet), hücreler, bağışıklık sistemi gibi toprak elementine ait alanlarda hassasiyetiniz varsa beslenmenizden uyku ve hareket rutininize kadar herşeyi gözden geçirip, sağlığınıza dikkat ettiğinize emin olun.

KASIM AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Kasım ayında hayat yumuşak ve keyifli akışına geri dönüyor ama siz ruhen hala endişe ve negatif duygularda takılı kalmış hissedebilirsiniz. Bu sebeple önünüzdeki fırsatları fark edemeyebilirsiniz. Yapmanız gereken biraz rahatlamak, bolca yürüyüş ve hareket.

ARALIK AYI EJDERHA BURCU YORUMLARI

Aralık ayında yeni yatırım fırsatları için istekli olacaksınız. Yepyeni sektörler ve işler denemeye de heveslisiniz. Şansınız yüksekken fırsatları incelemelisiniz. Ancak şanslıyım diyerek aşırı riskli işlere bulaşmayın. Şansınızı zorlamayın. Bu ay bir gayrimenkul ya da toprak yatırımı, sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir.

EKİM AYI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Ejderhalar, sizin için ekim ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her ekim ayında üzerinizde bir Tavşan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Tavşanı, ekim ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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