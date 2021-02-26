Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Yılan Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de yılan burcu için "Sene size meydan okuyor. Gücünüzü toplayın ve mücadeleye hazır olun!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı yılan burcu yorumları:



İKİ TERS YILDIZ BU SENE YILAN BURCUNDA

Bu yıl şansınız makul ölçülerde sizinle olacak. Başarı yıldızının yardımıyla kariyerinizde ilerleme kaydedebilir, terfi alabilir ve maddi olarak da ödüllendirilebilirsiniz. Fakat hukuki problemlere sebep olan ve karamsarlık hissi veren iki ters yıldız bu sene sizin burcunuzda. Genel olarak sakin ve net tavrınız olumsuz yıldızların etkisi ile baş etmenizi sağlayacaktır. Bu ters etkili yıldızlara rağmen, iş ve kariyer fırsatları sene boyunca önünüze çıkacak. Bu sene meslektaşlarınızla ilişkileri güçlendirmeyi bir öncelik haline getirin. Onlara karşı cömert olun, maddi manevi desteğinizi gösterin. Gereksiz çatışmalardan kaçının ve üzerinize vazife olmayan konulara, iyi niyetle de olsa girmeyin. Bununla birlikte iyi niyetli olmayan, sizi kandırmaya yönelik hareketler içindeki insanlar da bu sene yine ters yıldızların etkisiyle etrafınızda olacaktır. Onlara karşı uyanık olun. Çünkü başınıza sizi hukuki süreçlere götürecek işler açabilirler. Hem itibar kaybına hem de maddi zarara yol açabilecek bu tip bir durumla karşılaşmamak için ilişkilerinizde seçici olun. Sizi destekleyecek meslektaşlarınızla güçlü bağlar kurun.

YILAN BURCU VE İŞ, KARİYER, PARA

Etrafınızın insanlarla dolup taşacağı bir yılda, dedikodulardan ve söylentilerden etkilenmeniz de muhtemel. Başarı yıldızı kariyerinize ve iş hayatınıza çok yardımcı olacak olsa da, resmi belgeleri imzalarken yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü herhangi bir dikkatsiz hata önünüzdeki yılı da etkileyebilir.

Yeteneğiniz takdir edildiği için yıl boyunca kariyer fırsatlarının keyfini çıkarın. İş yerinde rol ve sorumluluk değişikliği yaşayabilirsiniz. Bu yeni görev ve sorumluluk size başta zor gelebilir. Ancak kariyerinizi daha iyi bir noktaya taşıyacak önemli bir adım olacağını unutmayın. Sadece değişimin getirdiği kısa süreli bir alışma dönemi olarak görün. İş için ihtiyaç duyduğunuz yeni beceriler edinmenin de tam zamanı. Kendi işini yapanların sosyal faaliyetler ve eğlence için özel bir bütçe yapması iyi bir fikir olacaktır. Bu alanlara yapacağınız harcamanın size geri döneceği bir sene olacak. Dolayısıyla masraftan kaçınmayın. Ama dikkatli ölçülü olmayı da unutmayın. Bütçenizi stratejik olarak ilişkinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye harcadığınız sürece önemli getiri elde etme imkanınız olur.

Ancak bu yıl para şansınız dalgalı bir seyir gösterecek. Mümkün olduğunca planlı gitmeye çalışın. Planlar tutmazsa diyerek yedek planları da eksik etmeyin. Yeni yatırım yaparken dikkatli olun ve paranızı akıllıca harcayın.

YILAN BURCU VE AŞK, EVLİLİK...

Bekarlar yeni bir aşk heyecanı yaşayabilir. Ancak ilk heyecanla çok aceleci davranmayın. Birbirinizi tanımak için kendinize zaman tanıyın. Evli çiftler için yumuşak ve uyumlu bir sene olacaktır. Ancak büyük kararlar vermeden önce aynı fikirde olduğunuzdan ve konuyu etraflıca konuştuğunuzdan emin olun.

YILAN BURCU VE SAĞLIK

Bu sene sağlığınıza ekstra özen gösterin ve zaman zaman ara vermeyi, kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Geçekten dinlendiğiniz ve kendinizi yenilediğiniz bir molalar olduğuna emin olun.

ŞUBAT AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Şubat ayında, daha önce teyit edilen projeler aniden suya düşebilir. Şikayet etmek yerine ortağınızla veya yöneticinizle çözüm üretmeye odaklanın. Aksi takdirde birbirinizi suçlamaktan başka bir sonuç elde etmeniz mümkün olmaz. Özellikle yöneticinizle tartışmaya girmek sizin pozisyonunuzu tehlikeye düşürebilir.

MART AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Martta art arda gelecek güzel haberler, geçen ayın sorunlarını ve ters izlerini silip götürecek ve kayıplarınızı telafi etmenize imkan verecek. Bu ay hem özel hem de iş alanında önünüzdeki dönemi planlamak ve aynı zamanda yedek planlar yapmak için de son derece uygun bir ay. İş ilişkilerini kendi tarzınızda yönetiyor olduğunuzu düşünseniz de, iş ortaklarınızın fikirlerini ve hislerini dinleyip anlamayı ihmal etmeyin.

NİSAN AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Nisan ile işte dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Hem kariyeriniz hem de maddi durumunuz etkilenebilir. Mevcut şartlar neyse ona uygun hareket edin ve yardım istemekten çekinmeyin. Yardım istemeye çekinirseniz daha zor bir duruma düşmeniz işten bile değil. Bu ay trafikte ve yollarda daha dikkatli araba kullanın ve yürüyün.

MAYIS AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Mayıs ayında kendi iş ve sorumluluk alanınıza odaklanın. Aksi takdirde sadece zaman kaybetmiş olmakla kalmaz, başınıza gereksiz işler aaçabilirsiniz de. Gerektiğinde yardım teklif edin ve önerilerde bulunun. Ancak detayları bilmeden hiçbir işe balıklama atmayın. Aşk ilişkiniz de bu ay biraz karışık olabilir. Sizin için önemli bir meseleyi farklı şekillerde ele almak isteyebilir ve tartışma yaşayabilirsiniz. Birbirinizi ikna etmeye değil, anlamaya çalışın.

HAZİRAN AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Haziran ayında fazla iş yükü kendiniz unutmanıza sebep olabilir. Sağlığınızı önceliklendirin ve özellikle beslenmenize dikkat edin. Uzun saatler çalışmak ve artan stresle, sindirim sistemi, bağırsak ve mide gibi alanlarda hassasiyetiniz varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok çalışmak sağlıksız yaşamak demek olmasın. Beslenmeniz kadar hareket etmeye de dikkat edin. İş sonrası yürüyüşlere çıkın, hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de zihin sağlınıza iyi gelecektir. Ayrıca bu ay boyunca aşk çiçeği size eşlik edecek. Biraz romantizm için harika bir fırsat olabilir.

TEMMUZ AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında işte engeller ve değişimler devam ediyor. Özellikle pozisyonunuzla ilgili yeni düzenlemeler ve ayarlamalar sizi memnun etmeyebilir ve belirsizlik hissi yaratabilir. Harekete geçmeden önce sakince düşündüğünüze emin olun. Aceleci hareket etmeyin. Şikayet etmek yerine anlamaya çalışan sorularla durumu analiz etmeye çalışın. Gözlemci olun.

AĞUSTOS AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Ağustos ayında her anlamda şansınız çok yüksek. Senenin başından bu yana sizi zorlayan, yoran, uğraştıran pek çok mesele çözüme kavuşacak. Senenin en şanslı ayındasınız diyebilirim. Dolayısıyla yeni işlere başlamak için harika bir zaman. Çok hızlı yol aldığınızı göreceksiniz. Bu ay özellikle sezgilerinize ve iç sesinize kulak verin; dinledikçe daha yaratıcı olacak, tüm süreçleri daha iyi yönetecek ve iyi işlere imza atacaksınız. Bu ayın ve şansınızın tadını çıkarın.

EYLÜL AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Eylül ayında daha fazla sosyalleşeceksiniz ve buna bağlı olarak harcamalarınız da artacak. Fakat endişelenmeyin; beklenmedik güzel gelişmelerle bu giderler size kazanç olarak dönecek. Bu ay özellikle ilişkilerinize yatırım yapma zamanı.

EKİM AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Ekim ayında enerjiniz fazla dışa dönük, istekli ve hareketli olmanızı sağlıyor. Ancak sizi aynı zamanda aceleci, ani ve düşünmeden hareket etmeye de itecek. Dengeyi kurmaya çalışın. Özellikle işte önemli evrakları imzalarken ya da hazırlarken aceleci olmayın, dikkatli olmaya özen gösterin, yoksa başınıza iş açabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak, hatta yepyeni bir hobi ve uğraş alanına girmek için çok iyi bir zaman. Yeteneklerinizi keşfedeceğiniz bir ay var önünüzde. Bu tip faaliyetler odaklanmanızı ve dikkatinizi toplamanıza da destek olur.

KASIM AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Kasım sizin için zıtlık ve çatışma ayı. Dolayısıyla türbülanslı ve hareketli bir ay sizi bekliyor. Ancak bu durum gözünüzü korkutmasın, çünkü herşey eninde sonunda yoluna girecek. Sakinlikle olanı kabul ederek, tek tek ele alın karşınıza çıkacak konuları. Bu ay eşiniz ya da sevgilinizle de anlaşmazlıklar yaşamanız söz konusu olabilir. Sizin yaşadıklarınızı tam olarak anlayamıyor olabilir.

ARALIK AYI YILAN BURCU YORUMLARI

Aralıkta epey yoğun bir senenin sonuna gelirken güzel bir molayı hakkettiniz. Seyahat edemeseniz bile, mümkün olan şartlarda aileniz ve dostlarınızla vakit geçirin ve biraz rahatlayın. Ancak sohbetlerinizde sözlerinize dikkat edin; çünkü yanlış anlaşılabilirsiniz. Hassas konulara girmemeye çalışın.

KASIM AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Yılan senesinde doğanlar, sizin için kasım ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her kasım ayında, üzerinizde bir Kaplan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Kaplanı, kasım ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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