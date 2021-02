Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre At Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de at burcu için "Sene size meydan okuyor. Gücünüzü toplayın ve mücadeleye hazır olun!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı at burcu yorumları:

YARDIM VE NEZAKET YILDIZLARI SİZE IŞIK TUTACAK

Sizin için epey zorlu bir sene olan 2020’yi geride bırakırken, 2021’den beklentinizi yüksek tutabilirsiniz. Yardımcı insanların sunduğu fırsatlar ve yardımlarla dolu, harika bir yıl sizi bekliyor. Yardım ve nezaket yıldızları bu sene size ışık tutacak ve yolunuzu aydınlatacak; yeni yılı sizin için umutlu kılacak. Sosyalleşmeyi ve çevrenizi genişletmeyi unutmadan hedeflerinizi belirleyin ve bu hedefler doğrultusunda çok çalışın. Bazı küçük kazalar veya engeller meydana gelse de, yardımcı insanların desteği ile bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu sene aynı zamanda ters etkilere sahip romantik yıldızın ortaya çıktığı bir yıl. Bu yüzden, sizi baştan çıkarmaya çalışacak kişilere karşı dikkatli olun. Aksi takdirde kariyeriniz için harcadığınız tüm çaba boşa gidebilir ve evlilerin eşi ile arasındaki ilişki zarar görebilir.

AT BURCU VE İŞ, KARİYER

İş yükünüzdeki artış nedeniyle, sağlık sorunlarını önlemek için dinlenmeye yeterli zaman ayırdığınıza emin olmalısınız. Bu sene ters etkilere sahip romantizm yıldızı sebebiyle, ilişki sorunları finansal sorunlara neden olabilir. Bu etkiyi bilerek daha dikkatli olun ve tüm sorunları uyumlu bir şekilde çözmek için çaba sarf edin. İş yerinde skandallardan kaçınmak için iş ve kişisel konular arasındaki sınırları net tutmayı unutmayın.

İşte kendinizden emin ve girişken yapınız sizi hep ileri taşıdı. Kariyeriniz bu yıl istikrarlı ve nispeten stabil görünüyor, ancak aşırı güveniniz hata yapmanıza yol açabilir. İş yerinde böyle bir durumla karşılaşırsanız sorumluluğu üstlenmekten çekinmeyin ki çözebilesiniz. Aksi takdirde sizin için daha farklı ve istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Bu yıl hak ettiğini düşündüğünüz kişilere minnet ve şükran duygularınızı sunmayı unutmayın. Bu hisleri göstermenin ve paylaşmanın tam zamanıdır.

AT BURCU VE PARA

Bu yılki çalışma ve uğraşlarınız, maddi durumunuz üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak. Ne kadar hevesli ve istekli olursanız, para konulardaki şansınız o kadar iyi olur. Ücretli çalışanların da ek gelirler elde etmek adına pek çok fırsatı olacak. Bu işlerden bazıları, normal gelirinizden daha fazlasını kazanmanızı bile sağlayabilir. İş ilişkilerinizi geliştirmek için organizasyon yapmak ve sizinle iyi iş ilişkisinde olan iş ortaklarınıza ya da çalışanlarınıza teşekkür etmek isteyebilirsiniz. Ancak yine de yatırım yaparken tek seferde büyük miktarda yatırım yapmaktan kaçının; ne kadar farklı yatırım o kadar iyi olur unutmayın.

AT BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ

Bu yıl insan ilişkilerine dair bakış açınız genişleyecek. Meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla uyumlu ilişkilerin tadını çıkaracak, genellikle birbirinize yardım etmekten keyif alacaksınız. Bekarlar bu yıl özel biriyle tanışacak ve birlikte tutkulu ve romantik zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Evli olanlar evlilik hayatlarının tadını çıkaracaklar. Ancak ters etkilere sahip romantik yıldızın etkisini unutmadan, baştan çıkarmalara karşı dikkatli olmalılar. Dedikoduya sebep olacak ve evliliğinize zarar verecek hiçbir şey yapmadığınıza emin olun.

ŞUBAT AYI AT BURCU YORUMLARI

Şubat ayı ile birlikte gerçek anlamda yepyeni bir sene başlıyor sizin için. Geçen sene sizi epey zorladı ancak bu sene önünüzde bambaşka bir yıl var. Yaşadıklarınızdan edindiğiniz deneyimle bu sene başkalarına destek olmayı unutmayın. Bu ay seneye yumuşak bir başlangıç yapın ve ailenize, dostlarınıza vakit ayırın, rahatlayın, kendinizi, enerjinizi yenileyin. Güzel bir sene için hazırlanın.

MART AYI AT BURCU YORUMLARI

Mart ayında Aşk Çiçeği Yıldızı’nın etkisiyle havada aşk kokusu var demeliyim. Özellikle bekar olanlar şartlar elverdikçe sosyalleşmeli ve arkadaşlarıyla bir araya gelmeli. Bu ay tanışacağınız biri ile güzel ve uzun bir ilişki şansınız çok yüksek. Evli ya da ilişkisi olanlar için ortamı biraz hareketlendirmenin ve romantizmin tam zamanı. Beraber keyifli programlar yapın, hatta sürprizler planlayın. Aşk çiçeği iş hayatında da sizi destekler. Varsa önemli toplantı ve organizasyonlarınızı, sunumlarınızı bu ay içinde yapın. Çok daha etkileyici ve dikkat çekici olduğunuzu fark edeceksiniz.

NİSAN AYI AT BURCU YORUMLARI

Nisan ayında iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde gerilimler söz konusu olabilir. Sizin emek ve çalışmanızdan başkaları fayda sağlayabilir. Bu durumdan öğrenerek çıkmaya bakın; gereksiz tartışmalara girmeyin. Bu deneyim sizi ileride daha iyi bir noktaya taşıyacak önemli bir öğrenme adımı olacaktır. Ancak genel olarak iş arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi ve ilişkiyi iyi ayarlamaya gayret edin, yoksa işin ucu size zarar verebilir.

MAYIS AYI AT BURCU YORUMLARI

Mayıs ayında sağlıkla ilgili ve maddi konular sizi biraz sıkıştırabilir. İşler bu ay tam istediğiniz gibi gelişmezse hemen karalar bağlamayın. Önümüzdeki aylarda fırsatlar çıkacak karşınıza. Ancak bu ay önemsiz konulara fazla vakit harcama eğilimindesiniz. Dikkatinizi toplayıp planlı olun ki enerjinizi boşa harcamayın.

HAZİRAN AYI AT BURCU YORUMLARI

Haziran ayı karşınıza zorluklar çıkarmaya aday. Bu ay bir tarafınız genel olarak hayattan ve seneden memnunken bir tarafınız keyifsiz ve isteksiz hissedebilir. Yeni bir hobi edinmek için kursa katılmak, eğitime katılmak, belki evinizde birtakım değişiklikler ve düzenlemeler yapmak, her gün yürüyüşe çıkmak ya da daha önce hiç yapmadığınız yeni birşeyleri hayatınıza katmak, bu ayınızı ve senenin kalanını çok daha iyi geçirmenizi sağlayacaktır.

TEMMUZ AYI AT BURCU YORUMLARI

Temmuz ayı ile senenin en iyi en şanslı ayına geldiniz. Özellikle kariyerinizde size yardımcı insanların desteğini hissedeceğiniz bir ay olacak. Bu ay çeşitli fırsatlar karşınıza çıkacaktır, dikkatle değerlendirmeye alın. Birtakım yatırımlarınızdan iyi dönüşler alacağınız bir ay. Bu aya kadar ilişkinizde iniş-çıkışlar yaşadıysanız bu ay toparlamak ve bu süreçten güçlenerek çıkmak adına çok büyük bir fırsatınız var. Her anlamda şanslı olduğunuz bu ay kendi enerjinizi güçlü tutarak, kendi çaba ve emeklerinizle bu ayın pozitif enerjisine destek verin. Elde edeceğiniz sonuçlar çok daha parlak olacaktır.

AĞUSTOS AYI AT BURCU YORUMLARI

Ağustosta daha önceki çalışmalarınızın neticesi olarak ek bir gelir ya da sürpriz bir prim ya da yatırımlarınızda önemli bir kazanç elde etmeniz mümkün olacaktır. Geçen seneden bu yana çabalayarak, vazgeçmeyerek, zorlukların üstesinden geldiniz. Yaşanan her şeyi her anlamda kazanca döndürme zamanı. Bu ay seyahat yıldızınız da size eşlik ediyor. Şartlar elverdiği kadarıyla arkadaşlarınızla seyahate çıkmak ya da romantik bir seyahat yapmak çok iyi bir fikir olacaktır.

EYLÜL AYI AT BURCU YORUMLARI

Eylül ayında, sene başında kendinize belirlediğiniz hedeflere göz atmak için iyi bir zaman. Pek çok hedefinizi gerçekleştirdiğinizi, birçok konuda büyük ilerlemeler ve kazançlar elde ettiğinizi fark edeceksiniz. Durup kendinizi takdir etmenin tam zamanı; hatta kendinize bir hediye bile vermeyi düşünebilirsiniz. Bu değerlendirme ve kendi kendinizi ödüllendirme, önünüzdeki günlere ve sizi yeni hedeflerinize hazırlayacak harika bir motivasyon olur.

EKİM AYI AT BURCU YORUMLARI

Ekim ayında ‘toksik/zehirli’ insanlar olabilir etrafınızda; bu sebeple sosyalleşirken dikkatli olun. Böyle insanları hissettiğiniz an uzaklaşın. Bu ay siz de ekstra dışa dönük ve hareketlisiniz. Bu etki sizi aceleci ve telaşlı bir moda sokabilir. Kazalara daha açık hale getirir sizi. Bu dışa dönük ve hareketli olma halini işinizde organizasyonlar, sunumlar, tanıtımlar yaparak değerlendirebilirsiniz. Çalışmayanlar ise bu ay biraz daha hobilerine zaman ayırabilirler ya da yepyeni bir hobi edinmek üzere harekete geçebilirler.

KASIM AYI AT BURCU YORUMLARI

Kasım ayında bu seneyi bir kez daha gözden geçirerek, önümüzdeki seneyi planlamaya başlamanın tam zamanıdır. Çok yoğun çalışanların bir mola için vakit ayırması da iyi fikir olacaktır. Bu ay iş ortaklarınız için de organizasyonlar düzenlemeniz ve onlarla da bir araya gelmeniz size yeni fırsatların kapısını aralayacak olabilir.

ARALIK AYI AT BURCU YORUMLARI

Aralık ayı sizin için zıtlık ve değişim dönemi demek. Bu ayın enerjisi biraz hareket istiyor. Bu değişim ve hareketi kendi iradenizle hayatınıza katarsanız, değişim ve hareket isteyen enerjilerin de isteği yerine gelmiş olur. İşte ekstra iş yükü altında kalabilirsiniz ve beklenmedik engeller ve çözmeniz gereken birçok konu önünüze gelebilir. Tüm bu sürpriz gelişmelere sakinlikle yaklaşmaya gayret ederseniz, rahatlıkla çözüldüklerini göreceksiniz. Bu ay sağlığınıza daha özen gösterin, kontrolleriniz yaptırın.

ARALIK AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

At senesinde doğanlar, sizin için aralık ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her aralık ayında, üzerinizde bir Öküz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Öküz burcunu, aralık ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz. 2020’de taşıdığınız Öküz burcu sembolünü her sene aralık ayında tekrar kullanabilirsiniz.

Tüm astroloji haberleri için Elele'nin Astroloji sayfalarına bakabilirsiniz...

