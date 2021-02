Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Domuz Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de domuz burcu için "Kariyerinize yurt dışında devam etme fırsatınız var ancak belirsizliklerle ilerlemeye hazır olun" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı domuz burcu yorumları:

MUTLULUK VE BEREKET ŞANSINIZI DEĞERLENDİRİN

Gezgin ve bolluk yıldızlarının yardımıyla, hem iş hem de genel olarak hayatınızı iyi bir şekilde organize edebilecek, mutluluk ve bereket şansınızı değerlendirme imkanına sahip olabileceksiniz. Gezgin yıldızın etkisiyle bu yıl kariyerinize yurt dışında devam etme fırsatını yakalayabilirsiniz. Bir fırsatla karşılaştığınızda, onu kaçırmamak için çok uzun süre tereddüt etmeyin. Kariyerinizi yurt dışında ilerletmeyi seçmek, arzu ettiğiniz sonuçlara daha kolay ulaşmanızı ve kariyer beklentinizi karşılayacak gelişmeleri elde etmenizi destekler. Eğer kariyerinizde bir tıkanma noktasında olduğunuzu düşünüyorsanız, yurt dışındaki fırsatları kendiniz araştırın ve yaratın. Bununla birlikte, yas tutan yıldız ile aile içinde belirsizlikler ve sıkıntılar olması kaçınılmaz. Bunun için zihinsel olarak hazırlanmanız gerekebilir. İster evden ister yurt dışında uzakta çalışıyor olun, sevdiklerinizle sık sık iletişim halinde olun.

DOMUZ BURCU VE İŞ, PARA, KARİYER

Bolluk yıldızının etkisiyle, maddi kazanç sağlayacağınız fırsatlar çıkabilir karşınıza. Geçmişte başkalarına yardımcı olduysanız, bu yıl iyi karma size geri dönecektir. Siz de kendi adınıza minnettarlık göstermek için fırsatlar yaratın. Bu sene hem kariyer hem maddi anlamda iyi bir sene olduğundan, iş tekliflerini açık fikirli bir şekilde dinleyin. Yatırım söz konusu olduğunda, denizaşırı, yurt dışı pazarlara bakmayı unutmayın. Gezgin yıldızın etkisi, serbest girişimcilere ve kendi işini yapanlara da uluslararası pazarlarda ve piyasalarda destek olacaktır. Ancak yatırım yapmadan önce son değerlendirmenizi dikkatlice yaptığınıza ve doğru fırsatı yakaladığınıza emin olun.

Çalışanlar için şirket içi yeniden yapılanmalar da terfi için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu değişimlerden endişe etmeyin ve rekabetçi olun. Değişim süreçlerinde yeni bir rol üstlenmeye istekli olmak şansınızı daha da arttıracak bir unsur olacaktır unutmayın.

DOMUZ BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ

Kariyer ve bereket açısından iyi bir sene ancak ilişkiler için zorlu bir yıl olduğunu bilmelisiniz. Bekarlar, her zamankinden daha mobil ve hareket halinde olma potansiyeli taşıdığından potansiyel ilişki fırsatlarını yakalamakta zorlanabilirler. Bununla birlikte, sosyal çevrenizi genişletebilecek ve yakın arkadaşlıklar kuracak fırsatları yakalayacaksınız. Uzun yıllardır bir ilişki içinde olanlar rehavete kapılmasınlar. İlişkiniz istikrarlı olsa bile, sürdürmek için çaba göstermeniz gerekebilir. Evli olanlar da bu yıl birlikte daha az zaman geçirecek gibi görünüyor. Bu durum ilgisizliğe ve aranızdaki bağın zayıflamasına neden olabilir. İlişki emek ister unutmayın. Hayatınızda ve kariyerinizdeki gelişmeler ne olursa olsun ilişkiniz bundan etkilenmesin istiyorsanız harekete geçin. Sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin.

DOMUZ BURCU VE SAĞLIK

Bu yıl sizin için yorucu bir yıl olacağından, yeterince dinlenmek ve düzenli egzersiz yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Sene boyunca zaman zaman, kendinizi aile içindeki uyumunuzu etkileyebilecek bir huzursuzluk ve öfke hali içinde bulabilirsiniz. Karşınıza çıkacak kariyer fırsatları, sizi motive edecek ve yeteneklerinizi sergileme şansı verecektir. Ancak hırsla kendinizi tamamen işe vermektense bir denge yakalamaya ve sağlığınıza da özen göstermeye bakın. Bu sene sık sık bunalmış hissedebileceğiniz için, zihninizi dinlendirecek, ruhunuza iyi gelecek aktivitelerle kendinize iyi baktığınıza emin olun.

ŞUBAT AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Şubat ayıyla yeni sene başlarken sizin de artık geçmişi bir kenara bırakıp önünüze bakma zamanınız gelmiş olacak. Gezgin yıldızın etkisiyle sene başında yurt dışı iş imkanları ya da uluslararası bir pozisyon ya da yurt dışı pazarlarda yatırım fırsatları hemen karşınıza çıkabilir. Açık fikirlilikle tüm seçenekleri değerlendirin ve değişimden korkmayın. Senenin ilk ayı tüm senenin en iyi dönemi olabilir sizin için. Dolayısıyla cesur olun ve fırsatları kaçırmayın.

MART AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Mart ayında kariyer ve işteki olumlu adımlarla para şansınız da yükseliyor. Bu ay boyunca da çeşitli fırsatlar, yeni işler ve yatırım olanakları ile karşılaşmanız söz konusu olacaktır. Şansınızı siz de kararlarınızla destekleyin. Bu dönem hızlı karar verip yine hızla harekete geçme potansiyeline sahipsiniz. Girişken ve aktif olmak şansınız arttıracaktır.

NİSAN AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Nisan ayında sağlığınızı önceliklendirmelisiniz. İşle ilgili yoğunluğunuz ve seyahat gerekliliği, bünyenizi zayıflatacaktır. Bu ay özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Kan dolaşımınızı düzenleyebilmek için sık sık hareket edin ve yürüyüş yapın. Yoksa bu alanlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yoğunluğunuza rağmen beslenme ve uyku düzeninizi çok bozmamaya çalışmalısınız. Planlı çalışırsanız her şey zamanında yetişecektir. Siz yeter ki kendinizi ve sağlığınızı geri plana atmayın.

MAYIS AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Mayıs ayı sizin için zıtlık ve çatışma ayı demek. Zıtlık ve çatışma etkisi temelde değişim demektir. Hayatınızda sürpriz gelişmeler ve beklenmedik engellerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Türbülanslı bir ay için hazırlıklı olmalısınız. Hemen ayın başında, planladığınız ufak dahi olsa bazı yenilikleri ve değişimleri hayatınıza dahil etmeye çalışın. Böylece değişim isteyen enerjiler nispeten rahatlayacaktır ve başınıza daha ufak tefek meseleler açacaktır. İlişkiniz bu ay önemli bir dönüm noktası yaşayabilir. Tartışmaya çok meyilli olduğunuz bu ay boyunca küçük meseleleri büyütmemeye ve mümkünse önemli konulara fazla girmemeye çalışın. Aksi takdirde ayrılık kaçınılmaz olabilir.

HAZİRAN AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Haziran ayında iş yükünün ve sorumluluklarınızın altından kalmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamayın ve yardım isteyin. Bu yardım talebi sizi beceriksiz ya da yetersiz gösterecek diye endişe etmeyin; işleri tamamlayamamak daha ters bir etki yapacaktır. Sizin bizzat ilgilenmeniz gereken işler ve projeler söz konusu olacaktır. İş bölümünü doğru şekilde planlarsanız hem her şey zamanında yetişir hem de siz özel ilginizi isteyen projelere odaklanabilirsiniz.

TEMMUZ AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında sürpriz bir gelişme ile keyfiniz yerine gelebilir. Bu ay kendinize vakit ayırmak ve biraz keyif yapmak için de zamanınız olacaktır. Bu zamanı gerçekten dinlenmek ve kendi kendinize geçirmek üzere plan yapabilirsiniz. Sevdiğiniz aktivitelere zaman ayırmak ya da yeni bir hobi veya ilgi alanınız doğrultusunda bir eğitime ya da kursa katılmayı da düşünebilirsiniz.

AĞUSTOS AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Ağustosta uluslararası pazarlara ve yatırım fırsatlarına odaklanmalı ve araştırmalısınız. Özellikle maddi getirisi yüksek fırsatlar bu ay önünüze gelebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek için de bu ayı değerlendirin. Özellikle ailedeki yaşlılara özel zaman ayırmaya çalışın.

EYLÜL AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Eylülde özellikle iş ve yatırımlar açısından biraz daha sakin ve dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Hızlı ve fazla girişken hareketler ve kararlar, istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Bu ay karşınıza çıkacak proje ve teklifleri sakin ve detaylı bir şekilde inceleyerek ele alın. Bu ay karşınıza çıkacak konular gerçek birer fırsat olmayabilir. Özellikle yeni bir işe ya da ortaklığa adım atacak olanlar, iş yaptıkları kişi ya da kurumları iyice araştırıp seçtiklerinden emin olsunlar.

EKİM AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Ekim ayında kariyerinizde bir ilerleme ve terfi söz konusu olabilir. Ancak karşılığında sizin de bir fedakarlık yapmanız gerekebilir. Bu ay mücadeleden kaçmayın. Hatta mücadele ve zorlukları sizi ileriye taşıyan bir basamak olarak görün. Kariyer ve iş açısından önemli bir dönemeci geçmek üzere olabilirsiniz. Bu ay sağlığınıza da dikkat edin; aksi takdirde mücadele edecek enerjiyi bulamayabilirsiniz. Sağlık yoksa hiçbir şeyin anlamı tam olmaz.

KASIM AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Kasımda kendi başınıza iş açabilir ve kendinizi durduk yere sorunların içinde bulabilirsiniz. Kendi başınıza iş açmanıza rağmen öfkenizi başkalarından çıkarmak isteyebilirsiniz. Bu tavır sizi daha da karmaşık sorunlarla baş başa bırakır. Bu ay daha sakin ve yapıcı bir tavırla yaklaşın her şeye. Her olaya ve her işe atlamayın; daha geri planda kalmayı tercih edin. Böbreklerinizde ve dolaşım sisteminizde hassasiyet varsa bu ay ekstra dikkatli olun.

ARALIK AYI DOMUZ BURCU YORUMLARI

Aralık ayında iş yükünüz epey ağırlaşacak. Bu tempo sebebiyle, iş ve kariyer hedeflerinizin uzağına düşmüş hatta biraz yolunuzu kaybetmiş hissedebilirsiniz. Varmak istediğiniz nihai amacı ve bu seneki planlarınızı yeniden gözden geçirmek için doğru bir zaman olacaktır. Bu ay aşk çiçeği yıldızı size eşlik edecek. Aşk ve ilişkiler açısından pek parlak olmayan bu senenin belki de en umut vadeden ayı aralık ayı olabilir. Mevcut ilişkinizi biraz hareketlendirmenin tam zamanı. Bekarlar için de fırsatlar olabilir. Aile büyükleriniz sizin için randevular ayarlarsa hiç şaşırmayın. Bu çöpçatanlık denemeleri şaşırtıcı şekilde iyi sonuçlanabilir. Sakın geri çevirmeyin. Aşk çiçeği yıldızı işte de sizi destekler. Sunumlar, etkinlikler ve önemli toplantılar için ideal bir zaman. Bu yıldızın etkisiyle ay boyunca daha çekici ve ikna edicisiniz.

MAYIS AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Domuz senesinde doğanlar, sizin için mayıs ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her mayıs ayında üzerinizde bir Maymun burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Maymun burcunu, mayıs ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Tüm astroloji haberleri için Elele'nin Astroloji sayfalarına bakabilirsiniz...

