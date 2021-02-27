Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Köpek Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de köpek burcu için "Bu sene para ve kariyer şansınız çok iyi! Ama ceza etkisini göz ardı etmeyin" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı köpek burcu yorumları:

KARİYER GELİŞİMİ VE PARA ŞANSINIZ ÇOK AÇIK

Bu sene refah yıldızı, iyilikseverlik yıldızı ve servet yıldızının gelişi, kariyer gelişimi ve para şansınızın çok açık olduğunu gösteriyor. Kariyer ve yatırım anlamında, planlarınızı yapın ve harekete geçin. Ancak ilişkiler açısından tartışma ve kavgalara meğilli olduğunuz bir sene var önünüzde. İnsanlarla ilgilenirken sözlerinize dikkat edin. Sorunların ancak sakin kalarak çözülebileceğini unutmayın. Bu senenin burcu olan Öküz ile Köpek burcu birbiriyle ceza ilişkisinde olan iki burçtur. Su yüzüne çıkmayan ama varlığını hissettiren, toksik ilişkiler ve keyfinizi kaçıran insanlar bu sene canınızı sıkabilir. Para ve kariyer şansınız olumlu yıldızların etkisiyle güçlü olsa da, ceza etkisi sebebiyle özgüven eksikliği yaşamanız ve modunuzun inişli-çıkışlı olması söz konusu olabilir. Senenin burcu ile Köpek burcu arasındaki ceza ilişkisi, işler yolunda giderken bile tam olarak keyfini çıkaramamanıza yol açacaktır. Ayrıca ceza ilişkisi, biraz sinsi ve gizli bir etkiyi de işaret eder. Bu açıdan, bu sene, sizi aldatmaya çalışan insanlar kadar sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir yıl olacaktır. Özellikle temmuz, ekim ve önümüzdeki senenin ocak ayında bu ceza etkisinin tetikleneceğini unutmayın. Bu aylarda daha dikkatli olmaya çalışın. İki toprak burcunun yarattığı bu ceza etkisi trafik, yollar, dağlık yerler, tüneller, binalar gibi toprak elementine ait yerlerde daha dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Bu senenin koruyucu sembolü olan Fare burcunu, sene boyunca üzerinizde taşırsanız bu etkileri biraz daha yumuşatabilirsiniz.

KÖPEK BURCU VE İŞ, PARA, KARİYER

Bu sene maddi anlamında epey kazançlı bir sene olabilir sizin için. Para şansınız açık olduğundan, bir miktar birikim sağlayabilir ya da daha iyisi, yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Özellikle toprak ve gayrimenkul yatırımları söz konusu olabilir. Ancak mutlaka güvendiğiniz insanlarla, güvenli işlere girmeye bakın. Aksi takdirde yanılıp, para kaybetmeniz işten bile değil. Ücretliler için, ekstra gelir elde etme potansiyeli olan bir yıl. Ancak iş yerinde, dedikodu ve yanlış yönlendirmelere karşı uyanık olun. Bu sene sizi aşağı çekmeye çalışanlar olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapıp, yaratıcılığınızı öne çıkarırsanız, hem kariyer hem de maddi anlamda kazanan taraf olursunuz. Sıkı çalışırken, üstleriniz üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için yeteneklerinizi de sergilemekten geri durmayın. Bu sene kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz.

Girişimciler için de bu sene son derece yaratıcı ve üretken bir yıl olacaktır. İşinize teknolojik yenilikleri dahil ederek verimi ve kazancı arttırmak mümkün olacaktır. Bu yöndeki fırsatları iyi değerlendirin. Makul yatırım fırsatları ortaya çıktığında tereddüt etmeyin. İnovasyon şirketinize avantaj sağlayabileceğinden, bazı kaynaklarınızı yeni ürünler yaratmak için ayırmak isteyebilirsiniz.

KÖPEK BURCU VE AŞK, İLİŞKİ, EVLİLİK

Dürüst ve verici yapınız kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunuz prensipleriniz de ilişkilerinizi etkiliyor. Ancak ilişkiler uzlaşmayı da gerektirir. Olaylara farklı açılardan bakmaya ve arkadaşlarınız farklı bir bakış açısı sunduğunda bunu değerlendirmeye çalışın. İlişkiler açısından da biraz karışık bir sene olabilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir sene olacaktır. Bekarlar için güvenilir ve uzun soluklu ilişki olasılığı çok yüksek görünmüyor. Evli çiftlerin de tartışma ve anlaşmazlıklarda üslubuna dikkat etmesi önemli olacaktır. Bu sene incinmeye de incitmeye de meyillisiniz. İlişkilerde iletişimsizlik ve içten içe hoşnutsuzluklar artabilir. Söz ağızdan çıkmadan düşünmek için bir nefes almayı hatırlayın. Bu sene en iyisi ilişkilerde çok zorlayıcı ve ısrarcı olmamak.

ŞUBAT AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Şubat ayıyla yeni seneye keyifli bir başlangıç yapacaksınız. Mevcut işlerin planlandığı gibi ilerlemesi, yeni projelerin eklenmesi, işte ve kariyerinizde her şeyin yolunda gitmesini sağlayacak. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bu ay boyunca, çalışmalarınız takdir toplayacak.

MART AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Mart ayı sizin için senenin en iyi aylarından biri olmaya aday. Ay boyunca size eşlik edecek aşk çiçeği yıldızının da etkisiyle oldukça etkileyici, ikna edici, istekli olacaksınız. Özgüveninizin yüksek olduğu bu ay boyunca, işte birtakım değişiklikler söz konusu olabilir. Bu durum sizi başta tedirgin edebilir ancak yardımcı insanların desteği ile işler rayına girecektir. İşte ve kariyerinizde atmak istediğiniz adımları güvenle atmaya odaklanın. Bu ayın enerjisi sizi her anlamda destekliyor.

NİSAN AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Nisan ayı sizin için zıtlık ve değişim etkilerini taşıyor. Bu ay işte ve hayatta birtakım engeller ve sorunlar karşınıza çıkabilir. Önemli işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeye dikkat edin. Özellikle finansal konularda daha özenli olun. Bu ayın çatışma ve zıtlık etkisi toprak elementini temsil eden konularda daha dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Araba kullanırken, yollarda, dağlık yerlerde dikkatinizin dağınık olmasın. Sağlığınıza da bu ay ekstra özen gösterin. Bu ayın öne çıkan çatışma etkisi bağışıklık sisteminizin zayıflamasına sebep olabilir. Ay boyunca sakin bir tempoda çalışmaya gayret edin. Kendinize sessiz, sakin zamanlar ayırın. Yoga, meditasyon gibi farkındalık çalışmaları yapmak bu ayın zorlu etkilerini oldukça yumuşak geçirmenizi destekler. Daha önce hiç denemediyseniz tam zamanıdır.

MAYIS AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Mayıs ayının etkileri yeni bilgiler edinmek, eğitimlere katılmak ya da eğitim ve seminerler düzenlemek adına sizi çok destekliyor. Bu ay akademik çalışmalar yapanlar ya da eğitim ve danışmanlık işinde olanlar için yeni çalışmalar yapma ve işleri çeşitlendirme adına bir fırsat olabilir. Bu alanlarda olmayanlar ise mayıs ayının taşıdığı bu etkiden faydalanmak için kişisel bir ilgi alanına yönelik ya da mesleki bir eğitim almak üzere zaman ayırabilirler. Bu ay bilgi ve eğitim ile ilgili yapacağınız çalışmalar hem mayıs ayını daha rahat ve verimli geçirmenizi sağlayacak hem de size ileride yeni fırsatlar yaratacaktır.

HAZİRAN AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Haziran ayında iş yerinde çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle uyumlu bir çalışma ortamı yakalayacaksınız. Bu sayede yeni işler, yeni müşteriler kazanma fırsatınız olacak. Bu ayı bu perspektifle yeni işlere ve müşterilere odaklanarak geçirmeye çalışın. Uzun vadeli başarılı ve kazançlı işlere ve ortaklıklara adım atacağınız bir ay olabilir.

TEMMUZ AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Temmuz ayı senenin burcu ve sizin burcunuzla birleşince toprak cezası yaratıyor. Bu etki, içsel bir sıkıntı, genel anlamda hoşnutsuzluk ve keyifsizlik yaratabileceği gibi, insan ilişkilerinizden maddi yatırımlarınıza kadar pek çok alanda birtakım engellerle karşılaşmanıza da sebep olabilir. Sene boyunca üzerinizde taşımanızı tavsiye ettiğim Fare burcu sembolüne ek olarak bu ay boyunca bir de At burcu sembolü taşımayı düşünebilirsiniz. İşte çok meşgul olmanıza rağmen yaptıklarınız sıradan ve anlamsız gelebilir. Yatırım yapmak için de doğru bir ay sayılmaz. Kontrol dışı para harcama eğiliminde olmanız çok mümkün. Sonradan pişman olmamak için büyük harcamalar yapmamaya dikkat edin. Bu ay ilişkilerinizde de sabırlı olmalısınız. Fazla zorlamayın ve bu ayın ters etkilerinin geçmesini bekleyin. Bu ay boyunca yine toprak elementinin temsil ettiği alanlarda dikkatli olmaya özen gösterin. Attığınız adımın, yürüdüğünüz yolun farkında olun. Özellikle araba kullanırken dikkatiniz dağınık olmasın, başka işlerle uğraşmayın. Bu ay her şeyi daha sakin ve farkındalıkla ele alın.

AĞUSTOS AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Ağustosta seyahat yıldızı size eşlik ediyor olacak. Seyahat yıldızı en temelde hareket ve değişim getirir. Bu ay siz de yerinizde duramadığınızı fark edeceksiniz. Yapmak istediğiniz yenilikler için bu ayın enerjisini kullanmaya bakın. Seyahat etme fırsatınız olursa değerlendirin. Ancak seyahat ederken dikkatli olun ve sağlığınıza, güvenliğinize özen gösterin. Bu ay işle ilgili bir eğitime katılmak üzere seyahat etmeniz de gerekebilir. Ay boyunca işte de hareketli bir dönem olacaktır ve pek çok konuda karar vermeniz gerekebilir. Hızlı karar vermeniz ve harekete geçmeniz, kararsızlıktan iyidir.

EYLÜL AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Eylülde sene başından bu yana kim sizi gerçekten destekliyor, yardım ediyor, kim yolunuza engeller çıkarıyor göreceksiniz. Sizi destekleyenlerle beraber çalışıp, yaptığınız işleri vitrine çıkarma zamanı. Kendinizi göstermek adına bu ayın etkisinden faydalanın ve tanıtım, reklam, sunum gibi etkinliklere ağırlık verin.

EKİM AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Ekim ayıyla birlikte toprak cezasının etkileri yeniden ortaya çıkacaktır. Bu ay insan ilişkileri sizi en zorlayacak alan olacak gibi görünüyor. İş ve özel ilişkilerinizde yanlış anlaşmalar, tartışmalar ve hatta kıskançlıklar söz konusu olabilir. Ruh haliniz epey değişken ve çoğunlukla pesimistik olmaya yatkın olacaktır. Bu sebeple, karşınızdakileri suçlayarak bir yere varamayacağınızı unutmayın. Bu ayın özellikle ilişkiler açısından zorlu etkilerinin farkında olun ve daha sakin ve anlayışlı olmaya çalışın; başta kendinize sonra karşınızdakilere.

KASIM AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Kasım ayı bir önceki ayın neredeyse tam tersi gibi geçecek sizin için. Neredeyse etrafınızdaki herkesin desteğini ve nezaketini üzerinizde hissedeceksiniz. Özellikle ihtiyaç duyduğunuz her an size uzanan yardım elleri olacak. Bu ay eşiniz ya da sevgilinizden de büyük destek göreceksiniz. Üstelik para şansınızın da açık. Yeni yatırımlar veya ekstra bir kazanç elde etmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken, geçmişi geride bırakıp, inançla çalışmaya devam etmek.

ARALIK AYI KÖPEK BURCU YORUMLARI

Aralık ayı çok yoğun bir ay olmaya aday. İş yükünüz çok artacak ama şikayet etmeyin; maddi olarak karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Bu ay işinizle ilgili tanıtım faaliyetlerine bütçe ve zaman ayırmak da iyi bir fikir olacaktır. Başardıklarınızı gururla paylaşma zamanı. Bu sayede önümüzdeki sene için de şimdiden yatırım yapmış olursunuz. Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır.

NİSAN AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Köpek senesinde doğanlar, sizin için nisan ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her nisan ayında, üzerinizde bir Horoz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Horoz burcunu, nisan ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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