Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Keçi Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de keçi burcu için "Sene size meydan okuyor. Gücünüzü toplayın ve mücadeleye hazır olun!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı keçi burcu yorumları:

BU SENE TEMKİNLİ OLUN

Geçen senenin en şanslılarıyken, bu sene temkinli olmanız gerekiyor. Senenin burcu olan Öküz ile Keçi birbiriyle tamamen zıt ve çatışan bir etki yaratıyor. Zıt ve çatışan etkiler, türbülanslı bir dönemin ve değişimin habercisidir. Çok sakin ve stabil bir sene beklemeyin. Planladıklarınız her zamankinden daha fazla sapma ihtimali taşıyor. Esnek olur ve gelişmelere göre yedek planlarınızla ilerlerseniz, değişim enerjisi sizi destekler.

NEGATİF YILDIZLAR KEÇİ BURCUNDA

Duygusal iniş çıkışların da yaşanacağı bir yıl olacaktır. İnsan ilişkilerine ve finansal konulara özellikle dikkat etmek iyi olur. Para kayıpları ve finansal türbülansa sebebiyet veren negatif yıldızlar 2020’de Keçi burcunda maalesef. Riskli işlerden olabildiğince uzak durmaya gayret edin. Hatta size riskli görünmeyen işlerde dahi tedbiri elden bırakmayın, her şeyi gözden geçirdiğinize emin olun. Olabildiğince tutumlu olmak ve sadece gerekli harcamalara para ayırmak iyi olacaktır. Senenin enerjisi sizi her alanda biraz zorlamaya geliyor desem yeridir. Ancak, zorlu etkilerin yanı sıra, sene boyunca size eşlik edecek olan kararlılık ve çözüm yıldızı, ters etkileri yumuşatacaktır.

EV, OFİS, İŞ DEĞİŞTİRMEK İÇİN İDEAL YIL

2021 boyunca, burcunuzdaki ters etkileri minimize etmek adına, üzerinizde bir Fare sembolü taşımayı ihmal etmeyin. Fare burcu, Öküz ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla bir Fare burcu sembolü taşımak sizi koruyacaktır. Ancak bu zorlukları en aza indirmek, bunlardan olumlu bir anlam çıkarabilmek ve böyle zıtlık ve çatışma dönemlerinde alınabilecek en iyi önlem, hayatınıza kendi iradenizle hareket ve değişim getirmenizdir. Böylece değişim ve hareket isteyen enerjiler amacına ulaşmış olacağı için sürpriz değişimleri nispeten engellemiş olursunuz. Bu seneyi yapmak istediğiniz yenilikler ve değiştirmek istedikleriniz için bir fırsat olarak değerlendirin ve rutinlerinizin biraz dışına çıkın. Ev, ofis, iş değiştirmek için ideal bir yıl.

İyi kalpli ve dostlarına çok değer veren yapınız, bu sene herkese borç vermeye ve maddi destek olmaya itebilir sizi. Ancak herkese yardım edemeyeceğinizi unutmayın. Dostlarınıza maddi destek sağlamak isterken, dostluğunuzdan olmayın.

SAĞLIKLI BESLENMEYE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACINIZ VAR

Senenin hareket ve değişim taşıyan etkisi duygusal iniş çıkışlar yaratacağından, olaylar karşısında fevri davranıp öfkeyle karar almanıza sebep olabilir. Hem bedensel hem fiziksel hem de ruhsal olarak sizi dengeleyecek çalışmalar içinde olmanız, hem sağlığınızı destekler hem de duygusal olarak dengelenmenizi sağlar. Sağlığınız genel olarak iyi olsa da bağışıklık sisteminizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı beslenmeye ve egzersize bu sene her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Ancak egzersiz yaparken özellikle ayak ve bacaklarda yaşanabilecek kaza ve sakatlanmalara karşı dikkatli olunmalı.

Bu sene araba kullanırken, trafikte ve yolda yürürken, dağlık alanlarda dikkatinizin dağınık olmadığına emin olun. Burcunuz ve senenin burcu toprak elementidir. Ancak çatışma halindeki iki burç; yani iki toprak elementi, toprağın temsil ettiği konularda ve alanlarda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Senenin gel-gitler yaratan etkisi stres ve gerginlik seviyenizi yükseltebilir, dayanma limitinizi zorlayabilir. Bu gerginliğinizi eşinize, sevgilinize, çalışanlarınıza ya da arkadaşlarınıza yansıtmamaya özen gösterin. Bu sene, ani ve fevri patlamalar, sonradan telafisi zor sonuçlar yaratabilir.

KEÇİ BURCU VE İŞ, KARİYER

İş ve kariyer anlamında birçok fikriniz olabilir, ancak uygulamada gönülsüz hissedebilirsiniz. Bu senenin metal elementi fikir ve proje üretmenizi destekliyor ancak, toprak elementi ilerlemenizi zorlaştırıyor. Yine de motive olmak ve adım atabilmek için günlük hayatınıza bilinçli bir şekilde disiplin ve rutin ekleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Ticaretle uğraşanlar için büyüme adına ideal bir yıl sayılmaz. Ancak mutlaka yapılması gereken yatırımlar varsa, daha muhafazakar, kontrollü ve güvenli bir yaklaşım benimseyin ve doğru fırsatın gelmesini bekleyin. Arkadaşlarınız size iş teklifleri ile gelebilir. Yakın çevrenizde gelebilecek bu teklifler, kısa vadede karlı görünmese de uzun vadede kazançlı olabilirler. Yine risk analizini iyi yaptığınıza emin olun.

ŞUBAT AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Şubatta, önceden üzerinde uzlaşılmış işler ve ortaklıklar sekteye uğrayabilir ve hayal kırıklığı yaşatabilir. Hızlıca seçeneklerinizi değerlendirip devam edin. Gecikmek daha fazla sorun getirebilir. Şubat ayı senenin ilk ayıdır. Şansınızın açık olduğu geçen yılın ardından, senenin ilk ayında sert bir değişim etkisi hissedebilirsiniz. Fare burcu sembolünüzü üzerinizde taşımaya başladığınıza emin olun ve engeller çıksa da sakinlikle çözüm üretebileceğinizi unutmayın.

MART AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Mart, tüm senenin şansını geri çevirebileceğiniz kadar iyi bir ay. Ancak istekli ve iş odaklı olmaya gayret edin. Çok agresif bir tavır sergilemeden, azim ve kararlılıkla çalışırsanız karşılığını alacaksınız.

NİSAN AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Nisan ayı planladığınız değişiklikleri hayata geçirmenin tam zamanı olabilir. Bu ay değişim etkisi sizi zorlayacaktır. Nisan ayı da toprak elementi olduğundan, bu ay bu elemente ait konularda, araba kullanırken, trafikte, yollarda, tünellerde ve dağlık yerlerde, dikkatiniz dağınık olmasın. Sağlıklı beslenmeye başlamak için de doğru bir zaman.

MAYIS AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Mayısta karşınıza yatırım olanakları çıkabilir. Mevcut paranızı çok emin olmadığınız hiçbir işe yatırmayın. Ancak aşırı temkinle hareket edip fırsatları da kaçırmayın. Sizin için uygun miktarlarda, güvenli yatırımlara girebilirsiniz. Ancak bu ay risk alıp şansınızı denemeniz için doğru bir dönem sayılmaz.

HAZİRAN AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Haziran, kendinize ve ilişkilerinize odaklanırsanız fayda sağlayacağınız bir ay. Yeni bilgiler öğrenmek, eğitim ve kişisel gelişim çalışmalarına zaman ayırmak kendinizi daha sakin ve iyi hissetmenizi destekleyecektir. Kendinizi iyi hissetmek ve enerjinizi dengeleyecek aktiviteler içinde olmak ilişkilerinize de olumlu yansıyacaktır.

TEMMUZ AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Temmuz ayı Keçi ayı olarak geçer. Dolayısıyla seneye dair değişim ve türbülans etkilerini en güçlü hissedeceğiniz aylardan biri olacaktır. İyi niyetli olmayan kişilere karşı uyanık olmalı, sürpriz ortaklık tekliflerine çok dikkatli yaklaşmalısınız. Bu ay çözüm üretmeniz gereken konular ardı ardına gelebilir. Mart ayı nasıl ki senenin en iyi zamanı idi, temmuz da size en çok meydan okuyan aylardan biri. Yine toprak ile ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Özellikle yaşlıların merdiven inip çıkarken ve yolda yürürken acele etmemesi ve dikkati elden bırakmaması gerek.

AĞUSTOS AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Ağustosta sözlerinizde ve tavırlarınızda özenli olmalısınız. Doğrusunu bilip anlamadan, kimseyi korumaya ve arka çıkmaya çalışmayın. İyilik yapmak isterken zor duruma düşebilirsiniz. Bu ay boyunca huzursuzluk ve yerinizde duramama hisleri güçlenebilir. Uykularınız bozulabilir. Yürüyüş yapmak, nefes egzersizleri ve iş yükünü azaltmak daha iyi hissetmenize destek olacaktır.

EYLÜL AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Eylül ayında kararsızlık sizi belirsizliğe ve çözümsüzlüğe götürmesin; kendinizi toparlamaya bakın. İhtiyacınız olan bir karar vermek. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir durumu bu ay sizin için geçerli olacaktır. Bu ay finansal zorluklar ve maddi kayıplara açık. Kendi işiniz ise karar alma mekanizmanızı destekleyin ve güvenli tarafta kalın. Bir kurumda çalışıyorsanız, kendinizi işinize verin ve odaklanın. Yoksa işiniz riske girebilir.

EKİM AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Ekim ayı bir kez daha temkin ve dikkat dedirtiyor. Ekim ayı Köpek burcudur. 2021’in burcu Öküz, ekimin burcu Köpek ve sizin burcunuz olan Keçi bir araya gelince toprak cezası oluşturur. Toprak cezası, sadakatsiz insanlar, aldatıcı ilişkiler, maddi zarara sebebiyet verecek insanlar ekim ayında dikkat etmeniz gereken alanlar. Yine ay boyunca toprak elementi ile temsil edilen, yollar, trafik, dağlar, tüneller gibi yerlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse dağlık yerlere gitmeyin derim. Araba kullanırken ve trafikte de tüm dikkatinizin yolda olduğuna emin olun. Sağlık açısından da riskli bir ay. Ekim ayına gelene kadar herhangi bir kontrolünüzü atlamamaya dikkat edin.

KASIM AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Kasım ayı biraz nefes aldıracak size. Aile ile vakit geçirmek ve biraz stres atmak için güzel bir zaman. Keçi burcunda olanlar arasında özellikle mart doğumlular işte ve ailede güzel haberleri kutlama fırsatını yakalayabilir.

ARALIK AYI KEÇİ BURCU YORUMLARI

Aralık yeniden maddi konuları gündeminize taşıyacaktır. Yeni gelir kaynakları yaratmanız gerekebilir. Harcamalar ve giderler bu ay beklentinizin ötesinde artabilir. Ani ve fevri davranışlara meyilli olduğunuz bu ay boyunca, fikir ayrılıkları yaşadığınız arkadaş ve aile üyelerinize karşı sözlerinizi dikkatli seçin. Diğer yandan aşk çiçeği yıldızının etkisiyle aralık ayı romantizm, aşk ve sosyalleşme fırsatları yaratacaktır. Aşk çiçeği etkisi özgüveninizi yükseltecek, kendinizi iyi hissetmenizi de sağlayacaktır.

OCAK AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Keçi senesinde doğanlar, sizin için ocak ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her ocak ayında, üzerinizde bir Fare burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Fare burcunu, ocak ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz. 2021’de sene boyu taşımanız gereken Fare burcu sembolünü her ocak ayında tekrar kullanabilirsiniz.

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