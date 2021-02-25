Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Fare Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de fare burcu için "Şanslı yıldızlar kişisel ilişkilerinizi destekliyor ve kariyerde atılım yılı diyor. Ama sağlığa dikkat!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı fare burcu yorumları:



Genel şansınız bu yıl nispeten istikrarlı görünüyor. Üstelik yıl boyunca daha da geliştiğini göreceksiniz. Şanslı yıldızlar, özellikle ilişki ve kariyer alanlarında sizi çok destekliyor. Dolayısıyla özellikle bu iki alanda farklı fırsatları yakalayacağınız bir sene var önünüzde.

Geçmiş performanslarınızın sonuçlarını toplayacak ve kurduğunuz sağlam ilişkilerin kariyer şansınızı desteklediğini göreceksiniz. Zihninizdeki bariyerleri yıkmak, kariyerinizdeki atılımı gerçekleştirebilmenize destek olur. Kariyerinizde atılım yılınızın tadını çıkarmaya bakın. İş ve kariyer açısından beklentileriniz bir dönüm noktasına gelebilir. Bu aşamada güvendiğiniz insanların önerilerini dikkate alarak, sakin kalarak ve dikkatle hareket ederek en iyi kararı verebilirsiniz. Sizi cesaretle adım atmaktan alıkoyan zihinsel bariyerlerinizin farkına varın. Bu bariyerleri fark etmek ve cesaretle ilerlemek, günün sonunda sizi arzu ettiğiniz güzel sonuçlara ulaştıracaktır. Bu sene riskli yatırımlar yapmaktan kaçının. Bunun yerine, mevcut iş ve kariyer durumunuzu güçlendirin ve yeni ilişkiler kurun.

YILDIZLAR İLİŞKİ ALANINIZDA

Bu sene şanslı yıldızlar ilişki alanınızda da parıldıyor desem yeridir. Hem özel hem iş ilişkilerinizi geliştirebilme fırsatı bulacaksınız. Özellikle iş çevrenizi genişletmek için iyi bir zaman olduğunu unutmayın. Daha fazla sosyal aktiviteye katılın ve çevrenizdeki kaynakları kullanmayı öğrenin. Kuracağınız yeni bağlar ve yeni ilişkiler, hem özel hem iş hayatınıza zenginlik katacaktır.

Aile içinde daha güçlü bir iletişim ve bağ kurma şansınız olacak. Evinizde arzu ettiğiniz neşeli ve uyumlu atmosfer için gösterdiğiniz çabalar bu yıl nihayet karşılığını verecek. Aile ile geçireceğiniz vaktin daha fazla uyum ve neşe olarak size döneceğine emin olabilirsiniz. Bekarlar için bu yıl yeni aşk olasılığının çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Hem gözünüzü hem kalbinizi açtığınıza emin olun, çünkü hayatınızın kalanını geçirmek istediğiniz kişiyi bulacağınız yıl, bu yıl olabilir. Evli olanlar ise iletişime ve beraber vakit geçirmeye özen göstermeliler. Bu sayede birbirinizi yeniden keşfettiğinizi ve aranızdaki bağın güçlendiğini fark edeceksiniz.

BU YIL SAĞLIĞA DİKKAT

Ancak bu yıl sağlığınıza dikkat etmek önceliğiniz olmalı. Bağışıklığınız bu yıl daha düşük seyredebilir. İşe ve kariyere odaklanırken, iş yükü ile boğuşup en iyisi için çabalarken sağlığınızı ikinci plana itmemelisiniz. Çok çalıştığınız dönemlerde dinlenmeye zaman ayırdığınıza emin olun. Eğer sağlığınızı ikinci plana iterseniz, kariyer ve ilişkilerinizde de arzu ettiğiniz şansı yakalayamama ve sağlığınızla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.

Şubat ayında ‘seyahat yıldızı’ size eşlik ediyor. Hareketli olmak isteyeceğiniz bir ay olacaktır. İş ile ilgili hızlıca karar vermeniz gereken meselelerle karşılaşabilirsiniz. İş veya kişisel ilgi alanınızla ilgili bir konuda eğitim imkanı çıkabilir. Bununla ilgili bir seyahat yapmanız gerekebilir. Size kariyerinizde yeni kapılar açacak bir fırsat olabilir. Mutlaka dikkatlice değerlendirip karar vermelisiniz.

MAYI AYI FARE BURCU YORUMLARI

Mart ayı durağan bir dönem olmakla beraber, kendinizi kolaylıkla her şeye terslenirken bulabilirsiniz. Genel bir hoşnutsuzluk ve isteksizlik hali oluşabilir. Her şey gözünüze batabilir. Mart ayının üzerinizde bu etkilere sebep olan ters etkilerinin farkında olup, özellikle yakınınızdakileri kırmamaya gayret edin. Özellikle de sevgilisi olanlar yanlış anlaşılmalara açık bir ay olduğunu unutmamalı. Pişman olacağınız sonuçlardan kaçınmak için ilişkilerinizde bu ay sakin ve anlayışlı olmaya gayret edin.

NİSAN AYI FARE BURCU YORUMLARI

Nisan ayı, senenin en iyi aylarından biri sayılır sizin için. Özellikle para şansınızın açık olduğu bir dönem. Limitlerinizi bilerek yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu ayı işte yeni fikirler ve projeler sunmak için değerlendirmelisiniz. Kendinizi göstermek açısından pozitif bir dönem. Bu ay olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirmek ve her zamankinden farklı yollar izlemek daha rahat ve iyi hissetmenizi destekler.

MAYIS AYI FARE BURCU YORUMLARI

Mayısta, nisan ayı ile yükselen şans grafiğiniz devam ediyor. Ancak şansınızla beraber iş yükünüz de artacaktır. Ancak yine de iş yükünüz dahi bu ay sizi zorlamayacak. Keyifle ve istekle çalıştığınızı göreceksiniz. Önceki dönemlerden süregelen birtakım problemli konular ya da engeller, bu ay içinde bir çözüme kavuşabilir. Hem şansınızın desteği hem de sizin çalışma şevkiniz, bu ay tüm engellerin üstesinden gelmeyi başarabilir. Yoğun ve iş yükünün artacağı ay boyunca, sağlığınızı ihmal etmediğinize emin olun.

HAZİRAN AYI FARE BURCU YORUMLARI

Haziran ayı biraz çalkantılı bir ay olacak. Sizin için değişimlere açık bir dönemi işaret ediyor. Sözlerinizi dikkatli seçmeye ve ilişkilerinize değer verdiğinizi göstermeye özen gösterin. İşte ani sorunlar oluşabilir. Sorunu dışarda aramadan önce içsel gözleminizi yapıp, kendinizi değerlendirip sonra hareket geçin. Etrafınızdaki kaynakları kullanmayı hatırlayın. Bu ay böbrek ve bağırsak sağlığınıza dikkat edin.

TEMMUZ AYI FARE BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında önceliğiniz sağlık ve dinlenmek olmalı. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmeye ihtiyacınız olacak. İşle ilgili yoğun dönemin üstüne biraz mola vermenin ve dinlenmenin tam zamanı. Dinlenmeye ayırdığınız bu dönem, işte de yeni düzenlemeler yapabilmenize imkan sağlayacaktır. İlişkinizle ilgili kararsızlıklar, durumu daha da zorlaştırabilir bu ay. Bir yol ayrıma gelebilirsiniz.

AĞUSTOS AYI FARE BURCU YORUMLARI

Ağustos ile beraber şansınız yeniden yükselişte. Bu ay kariyerinizde de önemli bir ilerleme kaydedeceksiniz. Önceki çalışmalarınız ve çabanız takdir bulacak. Bu ay ailenize vakit ayırmak ve iş-aile dengesini gözetmek iyi fikir olacaktır.

EYLÜL AYI FARE BURCU YORUMLARI

Eylül sizin ‘aşk çiçeği’ ayınız. Bu ay ‘aşk çiçeği yıldızı’ size eşlik edecek. Aşk ve romantizm için karşınıza fırsatlar çıkabilir. Aşk kadar, tüm ilişkilerinize de yatırım yapmanın tam zamanı. ‘Aşk çiçeği’, iş ve kariyer atılımınız için de sizi destekler; daha ikna edici ve etkileyici olmanızı sağlar. Önemli toplantılarınızı, sunumlarınızı bu ay için planlayın derim. Para ve maddi konularda da desteklendiğiniz bir ay. Yine limitleriniz dahilinde karşınıza çıkacak yeni girişimleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

EKİM AYI FARE BURCU YORUMLARI

Ekim ile beraber işte engeller ve sorunlar baş gösterebilir. Olan biteni dikkatlice izlemek gerekebilir. İyi niyetli olmayan kişiler iş ortamında sizi sabote etmek isteyebilir. Asla aceleci hareket etmeyin. Bu durum kendinizi daha zor bir pozisyonda bulmanıza sebep olur. Sağlık konuları da bu ay yeniden gündeminize gelebilir. Özellikle yaşı ileri olanların daha dikkatli olması ve düzenli kontrolleri varsa atlamaması önemli.

KASIM AYI FARE BURCU YORUMLARI

Kasım ayı sizi fazla yormayacaktır. Kendinizi daha iyi hissedecek olmanıza rağmen, sağlığınızı ön planda tutmaya ve iyi yaşam adına uyguladıklarınıza aynen devam etmelisiniz. Kendi bildiğinizde diretme ve kafanızın dikine gitme eğiliminde olabilirsiniz. Fakat bu ay bu tavır size daha fazla tartışma ve anlaşmazlık olarak geri döner. Fikirleriniz ve planlarınıza güvenin, ancak dışardan gelecek iyi fikirlere de açık olun, dinleyin ve dahil edin. Bu sayede beraber çalıştığınız insanlardan destek almanız mümkün olur. Günün sonunda kazanan siz olursunuz.

ARALIK AYI FARKE BURCU YORUMLARI

Aralık ayı kariyer ve iş anlamında durağan bir ay olabilir. Senenin değerlendirmesini yapmak ve katettiğiniz yolu görebilmek önemli. Gerçek bir değerlendirme yaparsanız, geleceğe dair planlarınızı çok daha net bir şekilde belirleyebildiğinizi göreceksiniz. İlişkilerinizden ve çevrenizden alacağınız desteğe güvenin.

HAZİRAN AYI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Fareler, sizin için haziran ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her haziran ayında üzerinizde bir Keçi burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, haziran ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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