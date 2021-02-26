Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Maymun Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de maymun burcu için "Sizin için fırsatlar yılı! En şanslılardansınız. En iyi şekilde değerlendirin" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı maymun burcu yorumları:

2021'İN EN ŞANSLILARINDAN BİRİSİNİZ

2021’in en şanslılarından birisiniz. Bu yıl imparator ve bereket yıldızları sizin için parıldarken, yardımcı insanlar da tüm desteği ile yanınızda olacak. Kariyer ve para şansınız çok güçlü. Büyük fırsatlar çıkacak karşınıza, kaçırmayın. İş yerinde hem beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızın hem de üstlerinizin takdirini kazanacaksınız. Bu yıl para şansınız da oldukça güçlü. Finansal yatırımlara biraz zaman ayırabilir ve biraz da risk almayı düşünebilirsiniz. Elbette zaman zaman engellerle karşılaşacaksınız. Ancak sakin ve yumuşak yaklaşımlar sergileyerek, rahatlıkla bu engellerin üstesinden geleceksiniz. Mutluluk yıldızının yardımıyla keyifli bir aile hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Bu sene her anınızın tadını çıkarın. Minnettarlığınızı sunmayı ve şükretmeyi de unutmayın.

İNSAN İLİŞKİLERİNE DİKKAT!

Birtakım dikkatsiz davranışlardan kaynaklanan hatalar insan ilişkilerinizi etkileyebilir. Bu şanslı olduğunuz senede aşırı özgüven ve kibir yerine alçakgönüllü ve destekleyici olmaya çalışın. Bu şekilde alında şansınızı daha çok desteklemiş olursunuz.

MAYMUN BURCU VE İŞ, KARİYER

Senenin karşınıza çıkaracağı fırsatlar, yeni ve farklı işler, hatta bambaşka sektörler dahi olsa, cesaretle ilerleyin ve şansınızı deneyin. Siz fırsatları en iyi şekilde değerlendirip çalışırken, bu çabanız ve şansınız yardımcı insanların desteği ile birleşecek. Kariyerinizde parlama senesi olabilir. Yine de pozisyonunuz ne kadar yüksekse, o kadar titiz ve dikkatli olmayı da ihmal etmeyin. Girişimciler ve kendi işini yapanlar, kendilerini işe ve yeni fırsatlara ne kadar güçlü bir şekilde adarlarsa o derece başarılı atılımlar yapabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmelerdeki ve yasal belgelerdeki ayrıntılara dikkat etmeyi unutmayın.

Yeni bir proje fırsatı karşınıza çıktığında seçici olun ve zaman ayırmaya değer olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, proaktif olun ve sorumluluk alın, talep edin. Maaşlı çalışanlar için bu seneki performansınız maaşınızda bir artışa neden olabilir. Yatırım yaptığınız gayrimenkullerden bu yıl kazanç sağlayabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız yoksa bu varlıkları tutmaya devam edebilirsiniz.

MAYMUN BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ

İlişki şansınız da diğer tüm alanlarda olduğu gibi çok iyi diyebilirim. Bu sene sosyalleşmek için daha fazla zaman ayırabilir, hatta uzun süredir görüşemediğiniz çok eski dostlarınızla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Bekarların bu yıl romantik bir ilişki ve aşk şansı çok yüksek. Bu yüzden aşk ve ilişki açısından da fırsatları kaçırmadığınıza emin olun. Gerektiğinde ilk adımı atmak için cesaretinizi toplamalısınız. Bu yıl etrafınızda sizi destekleyen, size yardım eden pek çok insan olacak. Bu kişiler arasından biri ile özel bir ilişki yaşama ihtimaliniz olabilir. Mevcut ilişkisi iyi gidenler bu sene evlenmeyi düşünebilir. Evliler, aralarındaki bağın güçlendiğini, hem sevip ve hem sevildiklerini hissedecekler.

MAYMUN BURCU VE SAĞLIK

Sağlık en büyük servet... Ne olursa olsun sağlıksız, hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Bu sene sağlıktan yana da her şey yolunda gözüküyor ancak işiniz gereği uzun süreler hareketsiz kalıyorsanız, omurga ve bel problemlerine dikkat edin. Kan dolaşımını artırmak için yerinizden sık sık kalkın ve hareket edin. Hareketsiz kalmamaya çalışın.

ŞUBAT AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Şubat ayıyla beraber başlayan yeni sene, size epey hareketli bir başlangıç yaptıracak. Bu ay sizin zıtlık ve değişim ayınız. Dolayısıyla biraz türbülanslı bir dönem olacaktır. Harcamalar artabilir, hiç hesapta olmayan durumlar karşınıza çıkabilir. Moralinizi bozmayın ve konuları tek tek ele alın. Bu ay size eşlik eden seyahat yıldızı da hareketli olmanızı sağlayacaktır. Şartlar gereği seyahat edemeseniz dahi hareket etmeye, her gün yürüyüş yapmaya çalışın. Hayatınıza biraz değişim ve hareketi kendi iradenizle getirmeye bakın.

MART AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Martta karşılaşacağınız olaylar karşısında biraz daha esnek olmayı denemelisiniz. Sonuçları, sizin emeğiniz ve çabanız belirleyecek. Biraz daha esnek ve farklı bakış açısı, size yepyeni çözüm yolları sunacaktır. Bu ay yeni insanlarlar tanışmak ve bu kişilerin desteğini almak mümkün olabilir.

NİSAN AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Nisan ayında sanki ilerleme kaydedemiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ancak size destek verecek birileri ya da size güç verecek bir gelişme ile kendiniz toparlayacaksınız. Dolayısıyla bu ay yeni bir işe ya da yatırıma girmeyi düşünenlerin cesaretle adım atmaları iyi bir fikir olacaktır.

MAYIS AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Mayısta karşılaşacağınız olaylara daha akılcı bir şekilde yaklaşacak ve mantığınızı öne çıkararak ele alacaksınız. Zaman zaman özgüven eksikliği hissedebilirsiniz ancak kendinizden ve yeteneklerinizden şüphe etmeyin. Bu ay aile içinde beklenmedik haberler ve gelişmeler yaşanması söz konusu olabilir. Sözlerinizi tutmaya ve ailenizi desteklemeye özen gösterin.

HAZİRAN AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Haziran ayında işte ekstra dikkatli olmalı ve işe odaklanmalısınız. Kendi sorumluluklarınızı mutlaka kendiniz takip edin, kimseye devretmeyin. İmza atarken, evrak hazırlarken kontrolleri siz yapın. Bu ay iyi niyetli olmayan insanlar etrafınızda olup, açığınızı kollayabilir. Bu ay özellikle işyerinde çok tanımadığınız insanlara gözü kapalı güvenmeyin.

TEMMUZ AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Temmuzda karşınıza çeşitli fırsatlar çıkacak. Bu fırsatları kendi perspektifinizden değerlendirin, başkalarından akıl almaya ihtiyacınız yok. Bekarlar için aşk ve ilişki açısından hareketli bir ay olacak. Aşk hayatınızdaki hareketlilik iş hayatınızı etkileyebilir. Eğlenirken, kontrolünüzü fazla kaybetmemeye çalışın.

AĞUSTOS AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Ağustos ayında karar verme süreçlerinde kendi görüşlerinize göre hareket edin. Başkalarına kolayca güvenmeyin. Bu ay da çeşitli fırsatlar kapınızı çalacaktır. Birtakım ek işler yapmak ya da ek kazanç elde etmek için fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirmek için de çok güzel bir dönem.

EYLÜL AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Eylül ayında ‘Aşk çiçeği yıldızı’ size eşlik ediyor. Romantizm ve aşk açısından senenin en güzel zamanlarından biri. İlişkinizde cesaretle adım atmanız gereken bir eşiğe geldiyseniz bu sene ve bu ay tam zamanıdır. Aşk çiçeği etkisi sizi işinizde de destekler. Bu şanslı senede kendinizi tüm ışıltınızda ortaya koyabileceğiniz bir ay var önünüzde. Sunumlar, organizasyonlar, önemli toplantılar… Hepsini bu ay gerçekleştirebilirsiniz. Bu sene şansınız sayesinde adeta bir mücevher gibi ışıldıyorsunuz ancak alçakgönüllülüğü elden bırakmadığınıza emin olun. Şansınız sizi daha güzel günlere taşısın, gözünüzü karartmasın.

EKİM AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Ekimde her şey daha sakin ilerleyecektir. Bu ay karşınıza çıkacak yeni proje ve işler de geçmiş aylara göre daha ufak tefek ama güvenilir işler olacaktır. Ancak bu defa görüşlerine güvendiğiniz kişilere danışarak ilerlemeye çalışın. İşler daha küçük çaplı olsa da bir görüş almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Sağlığınıza da biraz daha dikkat etmelisiniz, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara açık olduğunuz bir ay olacak. Biraz kendinize zaman ayırmaya çalışın. Yeni bilgiler edinmek, geride bıraktığınız dönemi değerlendirmek ve biraz topraklanmak için çok uygun bir ay. Aynı tempoda koşuşturmak yerine biraz daha yavaştan almak iyi fikir olur.

KASIM AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Kasım ayında hem kariyerinizde hem de hayatın içinde ihtiyaç duyduğunuz anlarda yardımcı insanların desteğini, size uzanan ellerini hemen hissedeceksiniz. Hatta zaman zaman siz sorunu fark etmeden olayların bu yardımcı insanlar sayesinde çözülmüş olduğunu göreceksiniz. İyi şansınızın katlanarak sizi desteklemesi için siz de aynı şekilde çalışmaya devam etmelisiniz.

ARALIK AYI MAYMUN BURCU YORUMLARI

Aralıkta farklı ortamlarda yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni tanıştığınız bu kişilerle ortak işlere ve projelere imza atmanız mümkün olacaktır. İnsan ilişkileri anlamında şanslı olduğunuz bir ay. Bu nedenle şartlar elverdikçe sosyalleşmeye ve organizasyonlara katılmaya, yeni insanlarla tanışmaya gönüllü olabilirsiniz.

ŞUBAT AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Maymun senesinde doğanlar, sizin için şubat ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her şubat ayında, üzerinizde bir Domuz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Domuz burcunu, şubat ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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