Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Kaplan Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de kaplan burcu için "Hedeflerinizi netleştirin! Özellikle kariyer ve aşkta şanslı senedesiniz'' yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı kaplan burcu yorumları:

BAŞARILI BİR SENE SİZİ BEKLİYOR

Kaplanlar bu yıl şanslarında istikrarlı bir iyileşme bekleyebilirler. Hem yardım yıldızı hem de başarı yıldızının etkisiyle, kariyerinizde destek bulacaksınız. Kariyerinizde önünüze çıkacak engellerde de bu iki yıldızın etkisiyle, size yardım eli uzatan insanlar olacak. Hem üstlerinizden hem de çalışma arkadaşlarınızdan ihtiyaç duyduğunuz desteği alacaksınız. Çok çalışmaya hazır olun. Hedeflerinizi netleştirirseniz, oldukça başarılı bir sene sizi bekliyor olacak. Odaklandığınız sürece, işte iyi performans göstereceksiniz. Sene içinde elde edeceğiniz başarıların başınızın döndürmesine izin vermeyin. Alçakgönüllü olmak başarınızı daha da anlamlı kılar. Kibir ve övünme ise kıskançlığa sebep olacaktır. Bu tavır iyi niyetli olmayan kişileri size karşı kışkırtabilir. Bu da fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Çok çalışma, hedef netleşitrme ve alçakgönüllülük bu sene başarının anahtarları olacak sizin için.

KAPLAN BURCU VE PARA

Bu yıl finansal anlamda da desteklendiğiniz bir sene. Sabit bir işi ve maaşı olanlar sıkı çalışırlarsa, karşılığını alacaklarını söyleyebilirim. Küçük ama sürpriz primlerle ek kazanç söz konusu olabilir. Miktarı sizi zorlamayacak, küçük yatırımlar deneyebilirsiniz. Ama fazla dikkat çekici ve büyük yatırımlar bu sene riskli duruyor. Büyük ve önemli girişimler için bu yılın geçmesini bekleyebilirsiniz.

KAPLAN BURCU VE AŞK, İLİŞKİ, EVLİLİK

Evlilik yıldızının etkisiyle, bu sene evlilik kadar aşk ve ilişki şansınız da yüksek. Ancak karşınıza samimi olmayan ve hatta iyi niyetli olmayan insanların çıkması da mümkün; çünkü aldatıcı yıldızlardan biri de sene boyunca size eşlik ediyor olacak. Evli çiftler ilişkilerini sürdürmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacaklar. Kendinizi eşinizle tartışırken bulursanız, öfkenize yenik düşmeyin. İlişki emek ve ilgi ister, bu sene bunu daha fazla hatırlamalısınız.

KAPLAN BURCU VE SAĞLIK

2021 sağlık açısından da iyi hissedeceğiniz bir yıl olacaktır. İş ve dinlenme dengesini de oturtabilirseniz, bu sene fazla bir şikayetiniz olmayacaktır. Fiziksel ve mental olarak güçlü olduğunuz bir yıl var önünüzde. Siz de bu etkiye beslenmenize ve hareketinize dikkat ederek destek verebilirsiniz. Keskin ve sivri objeleri kullanırken tedbirli olmaya özen gösterin. Bu tip yaralanmalar söz konusu olabilir.

KAPLAN BURCU VE İŞ, KARİYER

İş ve kariyer alanında atacağınız adımlarla ilgili kararlar sene başlar başlamaz karşınıza çıkacaktır. Şubat ayında sizi destekleyen yardımcı insanların da yönlendirmeleriyle vereceğiniz kararlar, senenin geri kalanını da etkileyecek. Seneye maddi anlamda kazançlı başlamayabilir hatta bir miktar para kaybı ya da çıkışı söz konusu olabilir. Ama bu durum moralinizi bozmasın. Kariyere odaklanma zamanı sizin için; bu ay ekstra yatırımlarla ilginizi dağıtmayın.

MART AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Mart ayı, sizin ‘aşk çiçeği’ ayınız. Özgüveninizin yükseldiğini, daha girişken ve istekli olduğunuzu fark edeceksiniz. Aşk çiçeği, daha bakımlı ve özenli olmaya da yöneltir sizi. Dolayısıyla hem özel hayatınızda hem de iş yerinde daha ilgi çekici ve etkileyici bir enerjiye sahip olacaksınız ay boyunca. Önemli toplantı ve sunumları bu ay için planlayabilirsiniz. Ancak aldatıcı yıldızın sene boyunca sizi etkilediğini unutmayın. Bu ay aşk çiçeğinin etkisiyle yükselen güveniniz, iyi niyetli olmayan kişilerin abartılı ve yanlış yönlendirmelerine aldanmanıza sebep olabilir. Gerçek dostlarınızı bilin ve onlara kulak verin. Özel hayatınızda da biraz romantizme yer açmak için bu ayın enerjisini kaçırmayın.

NİSAN AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Nisanda bir önceki ayın devamı olarak aşk ilişkinizde enerjiniz ve şansınız çok güçlü. Bekar olanların bu ay özellikle sosyal ortamlarda yeni biri ile tanışması çok muhtemel. Şartlar elverdikçe sosyalleşmeye ve dostlarınızla biraraya gelmeye çalışın; yüz yüze olmasa bile farklı fırsatları hemen reddetmeyin. Bu ay kariyer ve para şansınız da birbirini destekliyor. Her iki alanda da ilerleme kaydedeceğiniz bir ay olacak.

MAYIS AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Mayısta iş yükünüz ve buna bağlı stresiniz yükselecek. Farkınızı ortaya koyma zamanı olacaktır sizin için. Aceleci ve hızlı karar vermeye meyilli olacaksınız ama ihtiyacınız olan sakin kalıp düşünerek hareket etmek. Hatta aklınızdan geçeni birkaç kez tartıp öyle konuşmak ve harekete geçmek olmalı doğrusu. Ancak unutmayın; bu ayın enerjisi sizi aceleci ve fevri olmaya zorlayacak. Ay boyunca ve özellikle stresin yükseldiği anlarda farkındalığınızı açık tutmayı unutmayın.

HAZİRAN AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Haziran ayında bu senenin en büyük kazancı olan etrafınızdaki yardımcı insanların desteğini bir kez daha güçlü şekilde hissedeceksiniz. Bir önceki aydan kalan birtakım sıkıntılar bu yardımcı insanların da desteği ile haziranda çözüme kavuşacaktır. İş arkadaşlarınızla iletişiminizi güçlü tutun; daha seri karar vermeniz gereken durumlar söz konusu olacaktır. Açık iletişim işinizi kolaylaştırır. Haziran senenin en iyi aylarından biri olabilir sizin için. Kendinizi iyi ifade edebilir, kolaylıkla becerilerinizi sergileyebilir ve olaylar karşısında proaktif bir şekilde yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Aşk ve ilişki alanında zorlanabilirsiniz. Ancak diğer konulardaki olumlu gelişmeler buradaki tartışmaların da büyümeden hallolmasını sağlayacaktır.

TEMMUZ AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında güzel haberler alıyor olacaksınız. Umutlu olduğunuz, beklentiniz olan konularda hoşunuza gidecek haberler gelecektir. Diğer taraftan beklenmedik bir harcama ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir arkadaşınıza borç vermeniz gerekebilir ve bu sizi endişeye sürükleyebilir. Ancak endişe etmenizi gerektirecek bir durum olmayacak. Bu ay biraz daha kontrollü gitmeye çalışın, yeterli olacaktır.

AĞUSTOS AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Ağustos ayında hareket ve değişim isteyen etkiler tetikleniyor! Üstelik hareket ve değişim diyen seyahat yıldızı da size eşlik ediyor olacak ay boyunca. Planlarınızın dışında, ani değişiklikler sizi hazırlıksız yakalayabilir. Bazı hukuki konularla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Duygusal olarak kaygılı hissettiğinizde, kendinizi yeniden merkezlemek için derin bir nefes alın. Aynı anda ortaya çıkan ve hepsi ile ayrı ayrı ilgilenmeniz gereken durumlar sizi biraz bunaltabilir. Bu ayın ‘değişim’ diyen biraz sert etkilerini daha sakin ve hafif geçirmenin en iyi yolu, değişimi kendi iradenizle hayatınıza katmanızdır. Böylece olan bitenin içinden daha yumuşak ve kolaylıkla geçmeniz mümkün olacaktır. Spora başlamak, kısa bir seyahate gitmek, her gün yürüyüş yapmak, evinizde bir değişiklik yapmak gibi küçük değişiklikler bile fark yaratır.

EYLÜL AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Eylül ayında kariyerinizle ilgili bir gelişme olabilir ama henüz sular yatıştı diyemeyiz. Gereksiz sosyal etkinliklere katılmaktan kaçının. Özellikle ilişkinize odaklanın. Eşiniz ya da sevgilinizle birbirinizden uzaklaşmış gibi hissedebilirsiniz. Durumu daha da zorlaştırmamak için akışına bırakmak yerine eşinize ya da sevgilinize vakit ayırmaya ve ilişkinize karşı özenli olmaya gayret edin. Uğraştığınız tüm meseleler bir şekilde çözüme kavuşur. Bunlara fazla kafanızı takıp ilişkinizden kopmayın.

EKİM AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Ekim ile beraber, son zamanlarda canınızı sıkan şeyler artmış olsa da, özellikle bir kişiden önemli bir yardım alacaksınız. Sizin de kararlı doğanız sayesinde engellerden güçlenerek çıkacaksınız. Daha az risk almak ve bu ay her şeyin yavaş yavaş istikrara kavuşmasına izin vermek en iyisi olacaktır. Para şansınız çok yüksek sayılmaz. O yüzden gelirler değişmiyorsa, giderleri ve harcamaları biraz kontrol etmekte ve bir plan dahilinde hareket etmekte fayda var.

KASIM AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Kasım ayı ile birçok fırsat kendini gösterecektir. Özellikle iş ve kariyer açısından gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ancak işte ve evde farklı fikirlere çekildiğinizi fark edeceksiniz. İşte aldığınız bir kararı, eve dönünce sorguluyor olabilirsiniz. Bu ayın sunduğu fırsatların uçup gitmemesi için daha kararlı olmalısınız. İşte ve evde bir tartışmanın ya da çatışmanın içinde kalırsanız, esnek ve uyumlu olun; aksi takdirde konu büyüyüp istenmeyen sonuçlar yaratabilir.

ARALIK AYI KAPLAN BURCU YORUMLARI

Aralıkta dönüp baktığınızda, bu yılki performansınızdan nispeten memnun hissedeceksiniz. Bu hissinizi güçlendirecek ve senenin performansını taçlandıracak şekilde işte övgü ve takdir kazanacak ve sonucunda da ödüllendirileceksiniz. İnsanlarla ilişkilerinizi geliştirmek ve güçlendirmek için onlara biraz zaman ayırmayı düşünmelisiniz. Bu sayede ilişkilerinizde olumlu gelişmeler olacak ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşacaksınız. Kendi görüşlerinizde çok ısrarcı davranmayın ve başkalarının fikirlerini de dinleyin.

AĞUSTOS AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Kaplanlar, sizin için ağustos ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor.

Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her ağustosta üzerinizde bir Yılan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu ağustos ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

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