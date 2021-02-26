Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Tavşan Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de tavşan burcu için "Kendi azminize ve sıkı çalışmanıza güvenmeniz gereken bir sene!'' diyor. Ama sağlığa dikkat!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı tavşan burcu yorumları:

HER İŞİNİZDE TETİKTE OLUN

Bu sene sizi destekleyecek şanslı yıldızların yokluğu, sonuç almak istediğiniz konularda ekstra çaba sarf etmeniz gerektiğini söylüyor. Azminize ve sıkı çalışmanıza güvenmek zorunda kalacaksınız. Sene boyunca güvendiğiniz insanlara danışın ve herhangi bir karar vermeden önce iki kez düşünün. Bu şekilde, çatışmalardan ve tartışmalardan daha az etkilenebilirsiniz.

Şansınızın sizi çok fazla desteklemediği ve zorlukların ağır bastığı bir sene olacak sizin için. Sizi destekleyecek şanslı yıldızların yokluğu, olayların normalden daha komplike bir hal almasına ve aradığınız desteği tam olarak bulamamanıza sebep olacak. Karar ve yargı alanınızı bulanıklaştıran ters etkiler ve türlü talihsizlikleri işaret eden yıldızlar, sizi dolandırıcılık için kolay bir hedef haline getirecektir. Bu nedenle sene boyunca her işinizde tetikte olun. Ayrıntılara dikkat edin. Bu zorlu senede, kendinize yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Unutmayın; zorluklar bazen içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarabilir.

TAVŞAN BURCU VE İŞ, PARA

Anlayışlı ve nazik yapınız gereği, insanları reddetmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu sene bu yönünüzden faydalanmak isteyecek iş arkadaşlarınız ya da ortaklarınız işleri sizin üzerinize yıkmak isteyebilir. Ancak her şeye evet demeden önce iyice düşünüp karar verin. Sonuçları sizi bağlayacaktır. Özellikle işte kendinizi baskı altında ve sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu durum verimli olmanızı engelleyecektir. Bu sene kendinize iş ve kariyer anlamında yeni ve yüksek hedefler koymaktansa, mevcut işleri en iyi şekilde yapıp, kendi gelişiminize zaman ayırmaya gayret edin. Bu şekilde plan yaparsanız, senenizi çok daha sakin ve rahat geçirmeniz mümkün olacaktır.

Bu sene hiçbir yeni ve özellikle riskli yatırım peşinde koşmayın. Herhangi bir gereklilik anında kullanabileceğiniz bir miktar parayı kenarda tutmaya çalışın. Hukuki konularda sıkıntı yaşamamak için imza attığınız, onayladığınız her şeyi güvendiğiniz birilerine mutlaka kontrol ettirin.

TAVŞAN BURCU VE İLİŞKİ, EVLİLİK, AŞK

Bu yıl maalesef ilişkilerinizi de test edecek. Bekar olanlar için iyi bir ilişki olasılığı çok yüksek görünmüyor. Evli ve ilişkisi olanlar içinse tartışmaların derin ayrılıklara neden olması söz konusu olabilir. Bu sene, gereksiz yere tartışmaya girmemek ve çiftlerin birbirine karşı daha anlayışlı olmaları her zamankinden daha kıymetli olacaktır. Son pişmanlıkların fayda etmeyeceği bir senedesiniz. Tansiyonu yükseltecek söz ve hareketlerden kaçınmalısınız.

TAVŞAN BURCU VE SAĞLIK

Sağlığınız için de kendinizi gözetmeniz gereken bir sene olacak. Özellikle günlük hayatınızda etrafınızda olup bitenlerin farkında olun. Dikkat dağınıklıkları çeşitli kazalara sebebiyet verebilir.

ŞUBAT AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Şubat ayı ile beraber seneye iş yükü ağırlığı ile başlayacaksınız. Planlı gitmeye çalışın ki altından kalkabilesiniz. Çok enerjik ve keyifli hissetmiyor olabilirsiniz. Bunun üzerine eklenen iş yükünü, bu ruh hali ile ancak planlı çalışarak aşabilirsiniz. Şansınız bu ay çok yüksek sayılmaz; yeni işlere ve özellikle de yatırımlara girmeyin. Bu ay mevcut işlerinizi halletmeye odaklanın.

MART AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Mart ayında engellerle karşılaşacaksınız. Özellikle kariyer ve iş alanında sıkıntılı bir dönem olabilir. Yalnız ve çaresiz hissedebilirsiniz. Ancak bu hislerde kaybolup gitmemek için mutlaka çevrenizden destek isteyin. Bu zorlu ay boyunca sebat etmek ve tüm bu deneyimlerin gelecekte yolunuzu aydınlatacağını bilmek en büyük dayanağınız olsun. Bu ay her şeye rağmen, size iyi gelecek bir kişisel gelişim atölyesine ya da bir farkındalık çalışmasına katılmayı düşünebilirsiniz. Bu tip bir faaliyet, bu ayı geçirmek için çok doğru bir seçim olur.

NİSAN AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Nisanla beraber şansınız daha stabil ve her şey daha sakin görünüyor. Zorlu bir başlangıç yaptığınız yeni senede bu ay biraz nefes alabilirsiniz. Bu sene şartlar ne olursa olsun,

çalışma azminizden asla ödün vermeyin. Bu ayın nispeten rahat etkisiyle kredi alma, yatırım yapma gibi girişimlere yönelmeyin. Çünkü maddi kazanç sağlamak isterken elinizdekinden olmanız işten bile değil. Özellikle size çeşitli yatırım teklifleri ile gelen insanlara karşı dikkatli olun. Tanımadığınız kişilerle riskli işlere girmeyin. Aldatıcı olabilir.

MAYIS AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Mayıs ayında, bu zamana kadar sarf ettiğiniz çabaların özellikle kariyer alanında karşılığını alacaksınız. Başarı; azimle çalışan, daima kendini geliştirenleri eninde sonunda bulur. Bu ay karar vermekte zorlanacağınız durumlar olabilir. Çevrenize sormaktan ve destek almaktan çekinmeyin. Kendi kendinize, kimseye danışmadan ve yeterince bilgi almadan ilerlerseniz yanılma olasılığınız daha yüksek olur. Bu ay seyahat yıldızının etkisiyle daha enerjik ve hareketli hissedeceksiniz. Kısa bir seyahat yapmaya ve şartlar elverdikçe sosyalleşmeye çalışın. Seyahat yıldızının hareket ve değişim getiren etkisi içinizi kıpır kıpır edebilir. Bu ay hiçbir şey yapamasanız bile her gün kısa yürüyüşler yapmak dahi bu etkiyi olumlu anlamda kullanmanızı sağlayacaktır.

HAZİRAN AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Haziran ayında özellikle yaşlılar sağlığına daha çok dikkat etmeli. Sağlıklı bir beslenme ve hayat düzeni bu ayı daha rahat geçirmenizi sağlar. Şartlar elverdikçe hareket edin, yürümeye devam edin. Bu ay hareketsiz kalmak sağlığınızı daha fazla zorlar.

TEMMUZ AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında, her zaman iyi ilişkide olduğunuz iş arkadaşlarınızın ve dostlarınızın yardımına ihtiyacınız olursa, tek yapmanız gereken onlara sormak olacaktır. İster iş, ister özel dostluklarınız olsun, bu ay insanlardan ve çevrenizden beklediğinizden çok daha fazla destek bulacağınız bir ay. Dolayısıyla yardım istemekten asla çekinmeyin. Bu ay tüm sene boyunca belki de hiç elinize geçmeyecek olan ufak bir yatırım ya da girişim fırsatı da çıkabilir karşınıza. Ancak asla yüksek miktarlar riske etmeyin. Belki küçük bir deneme yapabilirsiniz sadece.

AĞUSTOS AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Ağustos ayında alacağınız yeni bir haberle gergin ve stresli olabilirsiniz. İşle ilgili olması muhtemel bu haberin yarattığı stresi pozitif yönde kullanmayı deneyin ve yapılması gerekene odaklanın. Bu durumun üzerinizde ekstra bir iş yükü yaratacağını bilerek önceden hazırlıklı olun. Bu ay çok fazla çalışmanız gerekebilir. İş yükü ve ekstra konularla meşgul olurken sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın. İşinizin her ne olursa olsun, sizi hayatınızdaki önemli insanlardan ve ailenizden uzaklaştırmasına izin vermeyin.

EYLÜL AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Eylül ayı sizin zıtlık ve çatışma döneminiz. Türbülanslı bir dönem sizi bekliyor. Olan bitene karşı kürek çekmekten ve reddetmektense, karşı karşıya kaldığınız olayları kabul edip, ilerleme zamanı. Bu şekilde kendinizi tekrar iyi hissedip, moralinizi toplama şansınız olur. Hayatta kontrol edemediğimiz pek çok şey var. Ancak yaşam dediğimiz belki de deneyimlerimizi rehber edinip, yürümeye devam etmek demektir. Siz de bu sene olanlara bu açıdan bakmayı deneyebilirsiniz. Sizin için zorlu olacak bu ay boyunca, üzerinizde bir Ejderha burcu sembolü taşıyabilirsiniz.

EKİM AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Ekim ayında para şansınız oldukça iyiye dönüyor. Mutlaka olumlu dönüşler alacak ve eski çalışmalarınızın karşılığı olarak maddi bir kazanç sağlayacaksınız. Aynı zamanda ilişki şansınız da bu ay çok ama çok yüksek. Yine de samimiyetle kendinizi ifade etmek için elinizden geleni yapmanıza rağmen arzu ettiğiniz kişiden herhangi bir yanıt alamıyorsanız, olayları akışına bırakmayı seçmeli ve zorlamamalısınız. Ancak doğru kişi ve ilişki içindeyseniz, bu ay uzun vadeli bir birlikteliğin kapısını aralama şansını yakalayabilirsiniz. Ekim ayı bu zorlu senenin en şanslı aylarından biri olabilir; keyfini çıkarın.

KASIM AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Kasım ayında kariyerinizle ilgili işlerin yolunda gittiğini hissedeceksiniz ve özellikle bir kişi size bu anlamda önemli bir destek verecek. Ancak etrafınızda sizi yanlış yönlendirebilecek, hatta çok da iyi niyetli olmayan insanlar da olabilir. Gerçekten kimi dinleyeceğinizi, kimden tavsiye alacağınızı çok iyi ayırt etmelisiniz. Ay boyunca şükran ve minnet duyduğunuz kişilerle bu hislerinizi paylaşmak hem onları mutlu edecektir hem de sizin şansınızı arttıracaktır.

ARALIK AYI TAVŞAN BURCU YORUMLARI

Aralık ayında da yumuşak ve pozitif etkiler nispeten devam ediyor olacak. İşte ufak tefek mevzular karşınıza çıksa da rahatlıkla çözüldüğünü göreceksiniz. Maddi anlamda da kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir ay olacak. Bu ay da para şansınız nispeten yüksek. Ek gelirler, sürpriz primler, beklenmedik bir kazanç söz konusu olabilir.

EYLÜL AYI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Tavşanlar, sizin için eylül ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her eylülde üzerinizde bir Ejderha burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, eylül ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Tüm astroloji haberleri için Elele'nin Astroloji sayfalarına bakabilirsiniz...

DİĞER BURÇLAR