Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Horoz Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de horoz burcu için "Şanslı ve şanssız yıldızlar eşit derecede etkili! Zorlukları görün ama iyiye odaklanın!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı horoz burcu yorumları:

ZORLUKLARIN OLDUĞU BİR YIL SİZİ BEKLİYOR

Şanslı ve şanssız yıldızların eşit derecede etkili olduğu 2021 senesi, biraz karışık olabilir sizin için. İçinde iyi ve güzel gelişmeler kadar zorlukların da olduğu bir yıl sizi bekliyor. Bereket ve bolluk yıldızları para şansınızın çok güçlü olmasını ve kariyerinizde ilerlemenizi desteklerken, yardımcı insanların da etrafınızda bulunmasını sağlar. Üstelik pek çok fırsatla karşılaşmanız ve yeni insanlarla tanışmanız için de etkilidir. Gayrimenkule yatırım yapmayı düşünebilirsiniz, çünkü şansınız özellikle bu alanda sizi destekliyor. Yaralanmalara daha açık olduğunuz bir sene; dışarı çıktığınızda çok daha dikkatli ve uyanık olun.

HOROZ BURCU VE İŞ, KARİYER, PARA

Zeki ve öğrenmeye açık yapınızın da desteği ile bazı cesur adımlar atmanın ve bereket yıldızının desteği ile kayda değer bir maddi kazanç elde etmenin tam zamanı. Kendi işini yapanlar, iş bağlantılarından ve deneyimlerinden tam anlamıyla verim alıp, işlerinde arzu ettikleri büyümeyi gerçekleştirebilirler. Eğer maddi olarak iyi durumdaysanız, mevcut yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu yıl beklenmedik, sürpriz kazançlar sizi mutlu edecek.

Maaşlı çalışanlar için bu yıl kariyerlerinde atılım yılı olacaktır. Engeller kaçınılmaz olsa da, siz heyecan ve şevkle çalışmaya devam edin; çünkü bu sene kariyerinizdeki yükselişin önüne çıkacak engeller, daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacak basamaklar olacaktır. Bu yıl, ihtiyaç anında size yardım eli uzatacak insanların desteğini hissedeceksiniz. Bir işletme sahibiyseniz, insan gücü sıkıntısı sizi zorlayabilir ve baskı yaratabilir. Açık fikirli olun ve herhangi bir karara varmadan önce iyice düşündüğünüze emin olun.

HOROZ BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ

Doğuştan gelen pozitif ruh haliniz ve çekici havanız sayesinde dikkatleri kolayca üzerinize çekebiliyorsunuz. Etkileyici havanızı bu yıl işinizde insanları ikna etmek ve yaptıklarınızı ortaya koyma becerinizle onları etkilemek için kullanmak daha iyi olacaktır. Çünkü romantik ilişkiler açısından ters etkilere sahip romantizm yıldızı bu sene işbaşında. Olası ilişki potansiyellerinde daha anlayışlı olmaya çalışın ki şansınız olabilsin. Evliler, bu sene sık sık ruh hali değişimleri yaşayabilir. İlişkilerini sorgulayabilir. Sıkıntılı ilişkiler yol ayrımına gelebilir. Aceleci kararlar almamaya gayret edin. Senenin etkisi ile ruh haliniz çok değişken olacaktır. Kararlarınızdan emin olmak için yeterince vakit tanıdığınıza emin olun.

HOROZ BURCU VE SAĞLIK

Şanssız yıldızlar, sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Zihniniz meşgul ve stresli olacak, değişken ruh haliniz, duygularınızı gizleme eğiliminiz üzerinizdeki baskıyı artıracaktır. Güvendiğiniz dostlarınızın desteği çok önemli. Sık sık şartlar elverdikçe, onlarla bir araya gelmeye çalışın. Bununla birlikte, bu yıl kendi başınıza iş açma olasılığınız olduğundan, yüksek riskli faaliyetlere katılmaktan kaçının. Dışardayken etrafta olup bitenin farkında ve uyanık olun. Bu sene yaralanma olasılığınız yüksek olduğundan, keskin aletlerle çalışırken dikkatli olun.

ŞUBAT AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Şubat ayı ile başlayan yeni senede kariyeriniz ve maddi kazançlarınız birbiriyle bağlantılı ilerleyecek. Şubatta işler yolunda görünüyor. Bu sene keskin aletlerle yaralanma gibi kazalara meyillisiniz. Dolayısıyla sağlığınız elveriyorsa kan bağışlama, diş kontrollerinizi yaptırma gibi doğal yöntemlerle kan bağışlamayı düşünebilirsiniz. Böylece istenmeyen kazalardan da nispeten korunmuş olursunuz. Şubat bunun için uygun bir ay olur.

MART AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Mart ay, değişim çatışma etkilerini bir arada taşıyor. Bu ay hayat biraz türbülanslı olacaktır. Sürpriz gelişmeler, karşınıza uğraşmanız gereken konular olarak çıkabilir. Özellikle aşk ve ilişki anlamında da ters etkiler başınızı ağrıtabilir. Yanlış anlaşmalar ve tartışmalar ilişkinizi sınayabilir. Karşınızdaki ne derse desin, nazik ve yumuşak olmaya özen gösterin yoksa iş istemediğiniz noktalara ulaşabilir.

NİSAN AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Nisanda para şansınız oldukça güçlü. Yatırım ve yeni girişimler için doğru bir zaman. Özellikle gayrımenkul ya da toprak yatırımı planlıyorsanız şansınız daha da fazla olacak bu ay. Yardımcı insanların da desteği sizinle. Senenin sizin için en olumlu aylarından biri olduğunu unutmayın ve bu ay fırsatları yakalamak için gözünüzü dört açın.

MAYIS AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Mayıs ayında lider tarafınızı ortaya çıkarmanız gerekebilir. İşte sorumluluk almak isteyeceksiniz. Bu sayede yeni başarıların önünü açmış olacaksınız. Ancak para şansınız bu sene iyi görünmekle beraber, arzu ettiğiniz kazançları elde etmek için bir süre daha azimle çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu ay aile içindeki uyum ve iletişim de tam istediğiniz gibi olacaktır. Bu ortamı tüm seneye yayarak, aranızdaki bağı ve iletişiminizi iyileştirmeniz mümkün olacaktır.

HAZİRAN AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Haziranda işle ilgili sorunlar sizi zorlayabilir. İş yaptığınız kişiler, beraber çalıştığınız insanlar veya yöneticiniz sizden şüphe duyabilir. Hemen karşılık vermeden, onların sözlerine kulak vermeniz ve eleştirileri dikkate almanız çok daha doğru bir yaklaşım olur. Deneyimlerinizden ve iş çevrenizden destek almanın tam zamanı. Ancak size yöneltilen sözleri duyduğunuza ve değerlendirdiğinize emin olun. Yapıcı eleştiriler sizi daha iyiye götürecek değerli adımlar olacaktır. Bu ay aşk çiçeği yıldızı sizinle. Bu yıldızdan hem özel hem iş hayatında destek alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeye niyet edin; aşk yıldızı etkisi sizi destekleyecek ve ikna edici olmanızı sağlayacaktır.

TEMMUZ AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Temmuz ayında tanışacağınız yeni insanlarla, yeni şeyler öğrenme ve ortak iş planları yapmanız söz konusu olabilir. Moral kazanmanıza vesile olacak bu yeni tanışıklıklar, uğraşageldiğiniz sorunları da biraz unutturacaktır size. Motivasyonunuzu ve yaşam enerjinizi yeniden canlandırmak için değerli bir ay. Size ilham verecek, sizi besleyecek insanlarla vakit geçirmek, farklı bilgiler öğrenmek için çok elverişli bir dönem.

AĞUSTOS AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Ağustosta işte bir tıkanma yaşayabilirsiniz ve kendi performansınızdan kendiniz de memnun olmayabilirsiniz. Bir an önce çözüm üreteyim derken aceleyle hareket etmeyin. Önce durumu doğru analiz edip etmediğinize bakın. İşteki bu stresli ve gergin durum eve ve ilişkinize de yansıyabilir; çünkü tartışmaya çok daha meyilli bir ruh halinde olacaksınız. Küçük şeyleri büyüttüğünüz tartışmalardan kaçının ki gerçekten konuşulması gerekenleri konuşacak enerjiniz ve haliniz kalsın.

EYLÜL AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Eylül ayında kendi başınızı derde sokma potansiyeliniz var. Kafanız dağınık ve karışık olabilir. İnsanların söylediklerinden kolaylıkla etkilenip, yanlış kararlar vermeniz mümkün. Önemli işleri ve kararları mümkün olduğunca erteleyin. Dikkat gerektiren işleri yaparken boş bulunmamaya ve daima dikkatli olmaya gayret edin. Bu ay kaza ve yaralanmalara daha açık olduğunuz bir dönem. Eylül ayında bir ejderha sembolünü üzerinizde taşımayı düşünebilirsiniz.

EKİM AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Ekimde dağınık dikkat ve odaklanamama konuları hayatınızı etkilemeye devam edecektir. Eğer kendinizi toparlamazsanız pek çok iş ve hedef yarıda kalmaya mahkum olacak. Bu ay karşı karşıya kalacağınız kimi durumlar sizi hazırlıksız yakalayıp, gardınızı hepten düşürmenize sebep olabilir. Tam da böyle zamanlar, doğuştan gelen pozitif ve lider karakterinizi ortaya çıkarmanız gereken zamanlardır. Bu ay zorluklarla mücadele ederken yapmanız gereken tek şey, kendi güçlü olduğunuz taraflarınızı hatırlayıp ortaya çıkarmak.

KASIM AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Kasım, azimle çaba göstermenizin sonuçlarını alacağınız bir ay olacak. Başarısızlık için pek çok etken varken, vazgeçmeden çalışırsanız kazanan mutlaka siz olursunuz. Bu ay güzel haberler ve gelişmelerle işinizde ve kariyerinizde önemli bir dönemeci daha geride bırakacaksınız. Kendinizle ne kadar gurur duysanız haklısınız ama alçakgönüllülüğü de elden bırakmayın,

ARALIK AYI HOROZ BURCU YORUMLARI

Aralıkta harcamalarınız biraz kontrol dışına çıkabilir. Bir plan yapıp kontrolü sağlamak iyi olacaktır. İş yoğunluğu sizi bu ay epey meşgul ederken, diğer taraftan siz de epey hareketli ve istekli bir ruh halinde olacaksınız. Uykunuz düzensizleşebilir. Dolayısıyla iş ve dinlenme arasındaki dengeye dikkat etmeyi unutmayın. Enerjinizi biraz da yürüyüşler yaparak ve hareket ederek atmaya çalışın.

MART AYLARI ZITLIK VE ÇATIŞMA DÖNEMİ

Horoz senesinde doğanlar, sizin için mart ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her mart ayında, üzerinizde bir Köpek burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Köpek burcunu, mart ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.