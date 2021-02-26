Çin astrolojisi 2021: Çin astrolojisine göre Öküz Burcunu 2021'de neler bekliyor? Elele Astroloji kitabında (Meltem Özertem'den Çin Astrolojisi 2021) Meltem Özertem 2021'de öküz burcu için "Sene size meydan okuyor. Gücünüzü toplayın ve mücadeleye hazır olun!" yorumunu yapıyor... İşte Çin astrolojisinde 2021 yılı öküz burcu yorumları:



MÜCADELEYE HAZIR OLUN

Senenin yönetici burcu ‘Grand Duke’ olarak adlandırılır. 2021’de ‘Grand Duke’ Öküz burcu; yani sene boyunca yönetim onda, adeta bir lider, bir komutan gibi. Ancak Çin astrolojisinde sene ile aynı burca sahip olmak, senenin enerjisine meydan okumak, ona kafa tutmak anlamına gelir. Bu sebeple, Öküz burcundakileri biraz zorlu bir sene bekliyor. 2021 senesi size adeta meydan okuyor. Kendi gücünüzü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi. 2021’in enerjisi sizi karşısında bir komutan olarak görmek istiyor. Ancak ‘Grand Duke’ etkisi, sene boyunca sizi disiplinden çıkarmak, pes ettirmek, dikkatinizi dağıtmak ve başınıza birtakım çoraplar örmek üzere iş başında olacak. Sizi çatışma ve hata yapmaya zorlayacak. Siz farkındalığınızı açık tutun. Unutmayın; zihnen ne kadar sakin ve dingin olursanız, dışarısı da o kadar sakin ve dingin olur. 2021 boyunca, bu zorlu etkileri minimize etmek adına, üzerinizde bir Fare burcu sembolü taşımayı ihmal etmeyin. Fare, Öküz burcu ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla üzerinizde bir Fare sembolü taşımak sizi koruyacaktır.

2021 YILINI BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANIN

2021’in size en güçlü meydan okuması mental anlamda olacaktır. Senenin ters etkisi, kendinize güveninizin sarsılmasına ve yeteneklerinizden şüphe duymanıza neden olabilir. Ancak diğer taraftan, sanat yıldızının yardımıyla son derece yaratıcı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sene boyunca bu yaratıcı etkiyi hissettiğiniz net anlar olacaktır. Bu hisse ve kendinize güvenin, gücünüzü elinize alın. Endişe ve tereddüt sizi mutsuzluğa iter; başarısızlıktan değil, hareketsizlikten korkun. Senenin meydan okumasını görün, siz de ayağa kalkın. 2021 yılını becerilerinizi geliştirmek için kullanın. Geleceğe yatırım yaptığınızı unutmayın.

Doğuştan iç motivasyonunuz güçlü olduğundan, bu yıl özellikle işinizde yeni fikirler ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Ancak arzu ettiğiniz sonuçları hemen bu sene almanız mümkün olmayabilir. Bu durum moralinizi etkileyebilir. Ama unutmayın, doğru olanı yapmaya devam ettiğiniz sürece, yavaş yavaş meyveleri toplamaya başlayacaksınız. Bu sene dikkatiniz dağınık olmaya meğilli olduğundan, işte odaklanmaya gayret edin. Telafisi olmayan hatalar sebebiyet vermeyin.

Fırsatlar olmasına rağmen, mali durumunuz konusunda dikkatli olmanız gerekecek. Beklenmeyen harcamalar önceki yıllara göre daha yüksek olabilir, bu nedenle önceden plan yapmak ve planlara uymak akıllıca olacaktır.

ÖKÜZ BURCU VE SAĞLIK

Bu yılki en büyük sağlık sorununuz zihinsel durumunuzla ilgili. Senenin meydan okuyan ve sizi mücadeleye iten etkisi stres seviyenizi yükseltecektir. Artan stres ise, kaçınılmaz olarak vücudunuzu da etkileyecektir. Aşırı endişeye kapılmaktan kaçının ve zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirecek bir pratik edinin. Özellikle strese dayalı yemek yeme alışkanlığına karşı uyanık olun.

ÖKÜZ BURCU VE AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİ...

Bu sene, ilişki ve aşk açısından da zorlu bir yıl olacak. Stres ve mücadele etkisi, negatif hisleri ilişkilerinize yansıtmanıza neden olabilir. Bu da özellikle aşk ilişkinizde ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde zaman zaman gerilimlerin yükselmesine sebep olacaktır. Sabırla, gerçekten anlamaya ve dinlemeye gayret edin. Siz de gerçek duygularınızı ifade edin. Evli olanlar ya da ilişkisi olanlar için sene pek bir şey vadetmiyor doğrusu; biraz durağan ve renksiz bir yıl. Ancak siz kendi renginizi katmak için gayret ederseniz işler değişebilir. Oluruna bırakırsanız, birbirinizden uzaklaşmanız ve tekdüze bir sene geçirmeniz tek olasılık olur.

ŞUBAT AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Şubat ile yeni sene başlarken, eliniz kolunuz bağlı ve hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissedebilirsiniz. Bu sene bu his sizi sık sık ziyaret edecek. Böyle zamanlarda sakin olmalısınız. Senenin enerjisi ‘Grand Duke’ size meydan okuyor, unutmayın! Bu etki ile mücadele etmenin en iyi yanı, kendinize yatırım yapmak ve kendinizi geliştirmektir. Yeni bilgiler edinmek, eğitim ve seminerlere katılmak için bundan daha iyi bir sene ve ay olamaz. Bunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

MART AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Mart ayına başlarken iş yapma motivasyonunuzun hala düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Çünkü yaptıklarınızın karşılığını tam olarak almadığınızı düşüneceksiniz. Arzu ettiğiniz geri dönüşlerin bu sene gerçekleşmesi daha zor olsa da elinizden geleni yapmaya gayret edin ki önünüzdeki yılları kazanca dönüştürmeniz mümkün olsun.

NİSAN AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Nisan ayında işler her açıdan gelişme gösterecek ancak yine de siz kendi gelişiminize katkı sağlamaya devam etmelisiniz. Bu sene ne olursa olsun, zorluklarla birlikte birçok keşfedilmeyi bekleyen fırsat da olacak önünüzde. Sonuna kadar ısrar ettiğiniz sürece, zafer sizin olacaktır. Kariyerinizle veya aşk hayatınızla ilgili yeni fikirleriniz ya da birtakım niyetleriniz varsa, harekete geçtiğinizden ve kendiniz için fırsatlar yarattığınızdan emin olun.

MAYIS AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Mayıs ayında şansınız gözle görülür şekilde yükseliyor. Senenin en şanslı aylarından biri olacak. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. İnsan ilişkileri açısından da oldukça pozitif etkilere sahip bir ay. Hem mevcut bağlantılarınızı kullanmak hem de yeni ilişkiler geliştirmek için daha proaktif olmalısınız. Ortak çalışma ya da projelerde, Fare yılında doğanlarla çok daha uyumlu çalışabilme olasılığınız var. Ancak esas olan bu ay boyunca insanlarla işbirliği yapmak, ortak işlere imza atmak olacaktır. Para şansınız çok destekli değil. Bu nedenle büyük miktarlarda para harcamaktan kaçının. Herhangi bir riskli yatırım yapmadan önce iyi düşünün.

HAZİRAN AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Haziran ayında, iş alanında karşınıza beklenmedik bir fırsat çıkabilir. Dikkatiniz işinizde olsun ki bu fırsatı ıskalamayın. Çünkü tek bir iyi performans size övgü kazandırabilir. Ancak senenin geri kalanında, yine vazgeçmeden çalışmaya devam etmeyi unutmayın. Bu sene ne yaparsanız geleceğe yatırım olduğunu unutmayın ve motivasyonunuzu buradan alın. Bu ay ‘aşk çiçeği’ etkisi de size eşlik edecek. Daha ikna edici ve etkileyici olduğunuz bir dönem olacak. Hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda özgüveninizin yüksek olduğu bu dönemi iyi geçirmeye özen gösterin.

TEMMUZ AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Temmuz ayında sizin için değişim isteyen, zıtlık ve çatışma etkisindesiniz. Hayatın çeşitli alanlarında sizi strese sokacak haberler alabilirsiniz. Karşınıza çıkan konularla uğraşırken acele etmeyin. Sakin olun ve düşünmek için zaman ayırarak ilerleyin. Bu ay ilişki alanınızı zorlayacak olabilir. Tartışmalarınız aniden ve hiç yoktan alevlenebilir. Aceleci davranmayın. Zorlu meseleleri, süregelen anlaşmazlıkları ya da ilişkiniz açısından önemli konuları konuşmak için doğru zaman değil. Bu ay daha sakin, hatta mümkünse biraz ayrı ayrı zaman geçirmeyi düşünün. Ufak, tefek değişiklikleri hayata katmak, bu ay hem gerekli hem de iyi olur ama büyük değişiklikler için ideal bir dönem değil. Çünkü kararlarınızı acele ve baskı altında alıp, yanlış karar verme olasılığınız çok yüksek. Temmuz ayında toprak elementini temsil eden alanlarda, arabada, yolda, trafikte, yürürken daha dikkatli olun. Bu ayın çatışma etkisi, özellikle ayaklar ve bacaklarda yaralanma ve kazalara sebep olabilir.

AĞUSTOS AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Ağustosla beraber, son zamanlarda karşılaştığınız terslikler sebebiyle, stresiniz epey yükselmiş olabilir. Senenin özgüveninizi zorlayan, zihninizi bulandıran etkisi yeniden güçlenecektir. Sağlığınıza dikkat edin, dinlenmek için zaman ayırın ve planlı bir şekilde çalışın. Bu ay aceleci ve düşünmeden hareket etmeye de meyillisiniz. Bu yüzden evden çıkarken dikkatli olun. Yollarda ve trafikte dikkatiniz dağınık olmasın. Aynı şekilde metalik veya keskin nesneler kullanırken de dikkatli olun.

EYLÜL AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Eylül ayında daha sakin ve huzurlu hissedeceksiniz. Özellikle aşk ilişkinizde güven ve istikrar duyguları güçlenecek. Konuşmanız gerekenler varsa bu ay iyi bir zaman. İlişkinizde bir adım atmak istiyorsanız eylül ayının etkisi bu anlamda sizi destekliyor olacak. Yine de tartışma ortamlarında kendinizi başkalarının yerine koymayı ve aşırı ısrarcı olmamayı tercih etmelisiniz.

EKİM AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Ekim ayında harcamalarınızda beklenmedik bir artış söz konusu olabilir ya da beklenmedik bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Borç isteyen ya da yatırım teklif edenlere karşı biraz daha temkinli ve dikkatli olun. Sizi aldatmaya yönelik bir teklif olabilir. Ekim ayının genel etkisi çok olumlu sayılmaz. Bu sebeple özellikle sağlığınıza ve bu sene hep yaptığınız gibi trafikte ve yolda yürürken dahi sağınıza solunuza bakmaya dikkat edin. Bu ay kendinize zaman ayırın ve yine kendinize yatırım yapın. Sevdiğiniz konularda eğitimler alın ve biraz daha sakin bir ay geçirmeye çalışın.

KASIM AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Kasım ile beraber şansınız artıyor ve sonunda rahat bir nefes alıyorsunuz. Senenin sonuna yaklaşırken, ulaşmak istediğiniz hedefler için size pek çok fırsat sunacak bir dönem var önünüzde. Vazgeçmeden çalışmaya ve ilerlemeye devam etmelisiniz.

ARALIK AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Aralık, senenin iyi aylarından biri. Eğer bu seneyi, becerilerinizi geliştirmek adına kendinize katkı yaparak geçirdiyseniz ve senenin tüm meydan okumalarına karşın, vazgeçmeden çabalamaya ve ilerlemeye devam ettiyseniz, bu ay güzel sonuçlar aldığınız keyifli bir dönem olacaktır. Sene boyunca maddi iniş çıkışlar yaşamış olmanıza rağmen, kendinize yaptığınız yatırımın daima kazanca dönüştüğünü fark edin.

TEMMUZ AYI ZITLIK VE ÇATIŞMA AYI

Öküz senesinde doğanlar için, temmuz ayı zıtlık ve çatışma ayıdır. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun her temmuz ayında bir At burcu sembolünü, koruyucu bir sembol olarak üzerinizde taşımanız, bu ters etkileri yumuşatacaktır.

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