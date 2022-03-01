Çin astrolojisine göre Köpek Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Şanslı yıldızların yokluğunda, her zaman yedek planınız olsun.

Bu sene kendi motivasyonunuzu kendiniz yaratmalısınız.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Görünürde şanslı yıldızların olmadığı bu yıl karamsar ve ilgisiz olabilirsiniz. Zorlu yıldızların etkisine karşı daha savunmasızsınız. Yaralanmalara ve hastalıklara karşı kendinizi korumanız gereken bir sene. İş veya özel hayatınızdaki planlarınızı yaparken, yedek plan yapmayı da ihmal etmeyin. Gereksiz anlaşmazlıklardan kaçınmak için başkalarıyla iş yaparken daha kontrollü ve anlayışlı olmaya gayret edin. Kariyer hedefleriniz için iletişime ve insan ilişkilerinize önem verin.

Bu sene para şansınız çok büyük atılımlar vadetmiyor olsa da, iş ve kariyer alanınız istikrarlı ve maddi sıkıntı yaşamanız için bir sebep yok. Ancak harcamaları azaltmak ve bir acil durum fonu ayırmak fena olmaz. Bu sene yedek planlarınızın olması her konuda sizi rahatlatacak bir unsur olur. Yeni beceriler edinmek ve kişisel gelişim çalışmaları ile kendinize yatırım yapmak, seneden kazançlı çıkmanızı destekler.

Beklenmedik sorunlar ve yardımcı yıldızların olmayışı, sene boyunca zaman zaman bunalmış hissetmenize neden olabilir. Yine de kararlılık ve azimle her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Doğuştan gelen, sezgileri güçlü ve mücadeleci tarafınızı devreye sokmanın tam zamanı. İşlere odaklanmakta ve motive olmakta zorlanacağınız bu sene, kendi motivasyonunuzu bulmak ve kendi gücünüzü ele almak size düşüyor. Bu seneyi kendinize meydan okumak için bir fırsat olarak değerlendirin. Kendi içsel gücünüzü fark etmek, arzu ettiğiniz yenilikler için çaba sarf etmek, uzun dönemde büyük kazanç ve deneyim olarak size geri dönecektir. Bu yaklaşımı işinizde ve kariyerinizde de gösterebilirseniz, yeni bir atılım ve başarı elde etmeniz mümkün olacaktır.

Bu sene ilişki ve aşk alanınız da senenin ters etkilerine açık. Zorlu yıldızların yalnızlık ve karamsarlık yaratan etkisine kendinizi fazla kaptırırsanız, aileniz, özel ilişkiniz veya iş arkadaşlarınızla aranızdaki mesafe açılabilir. Onlara karşı kayıtsız ve ilgisiz kaldığınızı düşüneceklerdir. Bu durum işleri daha da zorlaştırabilir. Bu uzaklaşma ve yalnızlık duygusunun farkında olun ki sizi çok içine çekmeden, çıkabilmeyi hatırlayın. Bu yıl değişiklik yapmak ve yeni şeyler denemek için inisiyatif alın. Bekarlar ilişki konularına fazla kafa yormayacak olsalar da, kalbinizin çarpmasını sağlayacak kişinin karşınıza çıkacağı zamanlar gelecek. Fırsatları değerlendirmek size kalıyor. Ne demiştik; bu sene kendi motivasyonunuzu kendiniz bulmak durumundasınız. Enerjinizi nereye verirseniz, yönünüz de oraya doğru olur. Bir ilişki içinde olanlar partnerlerinden uzaklaşmış hissedebilirler, ilişkilerinin bir çıkmaza doğru gittiğini düşünebilirler. Ancak bu karamsar hislerle savrulmadan önce iki kez düşündüğünüze ve kendi üzerinize düşeni yaptığınıza emin olun.

Aksilik yıldızının ters etkileri sağlığınız üzerinde etkili olabilir. Rahatsızlık, huzursuzluk hisleri sizi yorabilir ve sürekli dikkatiniz dağılabilir. Bu zihin ve ruh hali kendinizi kötü hissetmenize sebep olacağı gibi, sizi yaralanmalara ve kazalara açık hale getirebilir. Özellikle yüksek riskli bir işte çalışıyorsanız, gerekli tedbirleri almayı unutmayın. Güvenlik ve sağlık her işin başı. Bu sene sağlıkta çok büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen, zorlu duygulara fazla kapılmak sağlığınızla ilgili konuları karşınıza çıkarabilir. Neşenizi canlı tutacak insanlarla vakit geçirmeyi, kendi kendinize göz kulak olmayı ve hayatta her şeyin, hele ki duyguların, bulutlar gibi geçici olduğunu daima hatırlayın.

Şubat ayı köpek burcu yorumu

Şubat ayıyla yeni senenin etkileri güçlü şekilde başlayacaktır. Kaplan senesinin Kaplan ayı, senenin etkilerini çifte katlayan bir ay olacak. Enerjinizi yükseltmek için evinizde dip köşe temizlik yapmak, fazla eşyalarınızı vermek hafiflemenizi destekler. Bu ay ve önümüzdeki ay boyunca, doğu yönünde sizin için aşkı, yaratıcılığı, bereketi, neşeyi ve iyi ilişkileri temsil eden enerjiler çok güçlü olacak. Evinizin doğusuna denk gelen alanda taze çiçekler bulundurmak, size ilham veren, mutlu eden resimleri, objeleri bu yönde kullanmak iyi gelecek, şansınızı arttıracaktır.

Mart ayı köpek burcu yorumu

Mart ayı sizin için senenin en iyi ve en uyumlu aylarından biri olacak. Ay boyunca size eşlik edecek aşk çiçeğinin de etkisiyle özgüveniniz yüksek, genel ruh haliniz çok daha pozitif. Bekarlar için senenin aşk ve ilişki adına en parlak ve umut vadeden dönemi olabilir. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bu ay akademik işlerle uğraşanların da şansının yüksek olduğunu belirtelim. Yeni bir eğitime, kursa başlamak için de çok ideal bir zaman olur.

Nisan ayı köpek burcu yorumu

Nisan ayı sizin için zıtlık ve değişim etkilerini taşıyor. Bir önceki ay senenin en iyi ayı iken, nisan en zorlu ayı olabilir. Birtakım engeller ve sorunlar karşınıza çıkabilir ve karamsarlığa kapılmaya meyilli ruh haliniz, daha depresif olmanıza ve içinize kapanmanıza yol açabilir. Bu ruh hali ve çatışma enerjisi, ilişkilerinize ve en çok da kariyerinize etki edebilir. Ani ve fevri kararlar almaya meyillisiniz. Ancak önemli kararlar için doğru bir zaman değil. Bu ayın geçmesini beklemelisiniz. Kalıcı gibi görünen pek çok engel ve terslik aslında zamanla düzelecek şeyler. Çatışma etkisi ve senenin zorlu yıldızlarının bir araya gelmesi, her şeyi olduğundan daha olumsuz hissetmenize sebep olabilir. Bu etkilere karşı farkındalığınız açık olursa, bu dönemi çok daha kolay geçersiniz. Sağlığınızı ve güvenliğinizi de önceliklendirin. Ayın çatışma ve zıtlık etkisi toprak elementini temsil eden konularda ve alanlarda daha dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Araba kullanırken, yollarda, dağlık yerlerde, dikkatiniz dağınık olmasın. Geçen ay olduğu gibi bu ay da evinizin ya da ofisinizin doğusuna denk gelen alanı taze çiçeklerle canlı tutun. Mekanlarınızdan alacağınız iyi etkiler, tahmininizin ötesinde sizi destekler.

Köpek senesinde doğanlar, sizin için nisan ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her nisan ayında, üzerinizde bir Horoz burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Horoz burcunu, nisan ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Mayıs ayı köpek burcu yorumu

Mayıs ayının etkileri fazla düşünce ile zihninizi bulandırabilir. Bu ay ailenize, ailenizdeki yaşlılara daha fazla vakit ayırmak, onları daha sık ziyaret etmek çok uygun olur. Hem sizi fazla ve gereksiz düşüncelerden uzak tutar hem de ilişki alanınızı etkilemek için köşede bekleyen zorlu yıdızların etkisini azaltır. Bu ay hayatınızda yeni bir bilgiye yer açmak, hep katılmak istediğiniz bir eğitime katılmak ve kendinizi öğrenmeye açmak da ayın zorlu etkilerinin hafiflemesini sağlar.

Haziran ayı köpek burcu yorumu

Haziranda, işinizde ve kariyerinizde aradığınız desteği ve kaynağı bulma şansınız var. Ancak bu seneki değişken duygu durumunuz, yeterince güçlü bir adım atmanızın önündeki engel olabilir. Toplantılarda ve iş görüşmelerinizde sözleriniz ve tavırlarınız yanlış anlaşmalara sebebiyet verebilir. Daha net, açık ve uzlaşmacı olmaya özen gösterebilirsiniz. Bu ay fikir ve yaratıcı dünyanız çok güçlü olacağı için, işinize katkı sunacak yeni fikirler ve projeler oluşması mümkün olacaktır. Siz kendinizi dengede tutmaya ve duygularınızı fark etmeye ancak onlara kapılıp gitmemeye niyet ederseniz, özellikle iş ve kariyerinizde güzel gelişmeler size bekliyor olacak.

Temmuz ayı köpek burcu yorumu

Temmuz ayı, senenin türbülanslı aylarından biri olabilir. Hem yoğun iş yükü hem de mental yorgunluğunuz birleşince her şeyi bırakma isteği, kararsızlıklar, karışık duygu ve düşünceler sizi hatalı kararlara sürükleyebilir. Bu ay zaman zaman tetiklenecek toprak cezasının etkisi her alanda sizi manipüle etmeye çalışacak. Büyük kararlar almamak ve olabildiğince sakin bir ay geçirmeye çalışmak önemli olacak. Özellikle işinizle ve kariyerinizle ilgili ani kararları bu ay ertelemeye çalışın. Toprak cezasının ters etkilerinden korunmak için yollarda, trafikte, dağlık yerlerde dikkatli olun, riskli spor ve doğa aktivitelerinden uzak durun.

Ağustos ayı köpek burcu yorumu

Ağustosta seyahat yıldızı size eşlik ediyor olacak. Bu ay oldukça aktif olacağını bilmelisiniz. Esas olarak hareket ve değişim diyen seyahat yıldızı, bu ay size pek çok sıkıntınızdan çıkış kapısı sunacak. Ancak bu fırsatı değerlendirebilmek için sizin de tavrınızı değişimden yana koymanız ve eski rutinlere yapışıp kalmayı bırakmanız gerekiyor. Şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi hayatınıza büyük bir hareket getirecek, etkili bu yıldızdan arzu ettiğiniz yönde faydalanabilmek için siz de farklı bir bakış açısına geçmeli ve neler değiştirmek istediğinize iyi bakmalısınız. Güvendiğiniz dostlarınızın desteğinden ve fikirlerinden yararlanmayı da düşünmelisiniz. Bu ay bir bağış ya da yardım yapmak da şansınızı olumlu yönde etkileyecek güzel bir hareket olacaktır.

Eylül ayı köpek burcu yorumu

Eylül ayı bir önceki aya oranla sakin geçecek. Önceki ay gelişen olaylar çerçevesinde tamamlamanız gereken işler sizi bekliyor. Bu ay para şansınızın düşük olduğu bir dönem. Harcamalara dikkat edin ve gereksiz çıkışları önlemek için bir bütçe dahilinde harcama yapmaya özen gösterin.

Ekim ayı köpek burcu yorumu

Ekimde zaman zaman oluşacak ateş döngüsü ve öne çıkan seyahat yıldızının birleşmesi ile beklediğiniz haberler gelecek, işinizde ihtiyaç duyduğunuz yeni kaynaklar veya yatırımlar için fırsatlarla karşılaşmanız mümkün olacak. Yurt dışı pazarlara açılmak, yurt dışında yatırım yapmak, farklı şehirlerde yeni iş imkanları ya da yabancı bir ortak veya yatırımcı ile anlaşma şansına da sahipsiniz. Özellikle eğitimle ilgili konular bu ay çok destekli. Yurt dışında ya da farklı bir şehirde eğitim alma, eğitim verme, seminere katılma gibi seyahat yıldızı ve uyumlu ateş döngüsü ile gündeminize gelecek konular olabilir.

Kasım ayı köpek burcu yorumu

Kasım ayında senenin zorlu etkilerinin yumuşadığını ve enerjinizin biraz daha yükseldiğini fark edeceksiniz. Size biraz nefes aldıracak bir dönem olacak. Kendinize yeni konular yaratmadan, mevcut işleri toparlamak ve finansal olarak kontrollü gitmek akıllıca olacaktır. Evde, mutfakta sivri ve keskin aletlerle iş yaparken dikkatinizi toplayın. Yaralanmalara daha açık olduğunuz bir dönemdesiniz.

Aralık ayı köpek burcu yorumu

Aralık ayında, başkalarının fikirlerinden ve eleştirilerinden gereğinden fazla etkilenebilirsiniz. Senenin karamsarlık veren yıldızları bu fırsatı kaçırmayıp sizi daha da zorlayabilir. Kafanızı karıştıran konularda, yine kendi iç sesinize ve kendi fikirlerinize güvenmelisiniz. Bu ay ilişkilerde uzaklaşmış veya yakınlığınızı kaybetmişsiniz gibi hissetmeniz mümkün. Bu duygularla hızlı sonuçlara varmadan önce ayın geride kalmasını beklemelisiniz. Üreme organları ve böbreklerde hassasiyet olabilir. Küçük de olsa bir sıkıntı yaşarsanız kontrole gitmeyi ihmal etmeyin.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı zorlu seneyi geride bırakmak üzere olduğunuzun habercisi. Kendi kendinizin koçu veya rehberi olmayı başardıysanız, geride kalan sene boyunca kendinizi düştüğünüz her zorluktan kaldırmayı başardıysanız, bu senenin kazananı sizsiniz demektir. Bu zorlu yıl geride kalırken, kazandıklarınız önünüzdeki sene size yepyeni ve çok daha şanslı bir senenin kapılarını açıyor olacak. Bu kadar zorlandıktan sonra 2023’te her şey yerli yerine oturacak, emin olun. Önümüzdeki senenin ocak ayında kazalara ve yaralanmalara karşı dikkatli olun; özellikle riskli işlerle uğraşıyorsanız.