Çin astrolojisine göre Domuz Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Bu sene şanslı yıldızlar sizden yana!

Senenin en şanslılarından birisiniz.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Şanslı yıldızlar bu sene sizin için parıldıyor. Bereket, servet, iyilik ve ilişki yıldızlarının iyi etkileri sene boyunca sizin burcunuzda olacak. Bereket ve iyilik yıldızları, tüm engelleri önünüzden kaldıracak ve tüm zorluklar, problemler kolaylıkla çözülecek. Etrafınızı saran yardımcı insanların güçlü desteğiyle, işte ve kariyerde olağanüstü bir performans gösterecek ve tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. İnsan ilişkilerindeki becerileriniz sayesinde bu sene adeta rüzgarı arkasına almış bir yelkenli gibi rahat ve keyifle akacaksınız. Pek çok güzel gelişmenin ve haberin art arda geleceği, son derece parlak bir sene sizi bekliyor. Ancak bu parlak yıldızların büyüsüne kapılıp kibir ve kendini beğenmişlik tuzağına düşmeyin. Hareketlerinizin ve sözlerinizin daima farkında olun. Bu kadar şanslı bir senede keyfinizi kaçıracak gereksiz durumlara düşmeyin. Şanslı senenizde ışığınızla etrafınızı da aydınlatın ki, sizin kadar şanslı olmayanlar da sizinle aydınlansınlar.

Bereket ve kazanç yıldızları bu sene para şansınızın en yüksek noktada olduğunu söylüyor. Girişimciler, kendi işini yapmak isteyenler, kolaylıkla aradığı kaynağı bulacak, yaratıcı fikirler sayesinde yeni alanlara ve yatırımlara girebilecekler. Bu sene girişim, atılım ve kazanç senesi olacak sizin için. Hem başlangıçlar yapacağınız hem de sonuç alacağınız bir yıl. Neredeyse her yatırım size karla dönecektir.

Stratejinizi iyi belirleyin ve planlarınızı sağlam temeller üzerine kurun; şanslı yıldızların güçlü desteğiyle her şey sorunsuz ilerleyecek. Bu sene mevcut işleri büyütmek ve hatta seviye atlamak için büyük bir fırsat var önünüzde. Ancak asla gösteriş yapmayın, başkalarının önünde para ve kazançtan konuşmayın. İyilik ve kazanç yıldızıyla beraber, yardımcı insanların desteği de kariyerinde atılım yapmak isteyenlerin yanında olacak. Senenin parlayan yıldızı olarak, hem beraber çalıştığınız insanların desteğini hem de yöneticilerin desteğini arkanızda bulacaksınız.

İlişki yıldızının pozitif desteğiyle bu sene iletişim becerileriniz o kadar güçlü ki hem aşk hem iş hem de dostluk ilişkileriniz bu şanstan payına düşeni alacak. Domuz burcundakiler için aşk dolu bir yıl olacak. Bekarsanız bu sene bekarlığa veda yılınız olabilir. Uyumlu, mutlu bir ilişki için bundan daha iyi bir sene olamaz. Ama evde oturursanız ya da sadece işe verirseniz kendiniz o aşkın sizi bulması kolay olmaz. Şansınıza siz de destek vermelisiniz. Daha fazla sosyalleşmeli, arkadaşlarınızla vakit geçirmeli, gözünüzü, gönlünüzü dört açmalısınız. İlişkisi olanlar evlilik için gün seçsinler. Bu senenin parlak ve şanslı yıldızları altında evlenmek, ilişkinizin de şanslı ve uzun ömürlü olmasını destekler. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de elbette tüm koşullar müsait. Çocuk sahibi olma planı olmayan çiftler ise bu senenin tadını doya doya çıkaracaktır.

Bu keyifli senede neşeniz de yerinde olacağı için stresiniz az, huzurunuz yerinde. Bu sene sağlık alanınızı etkileyen zorlu yıldızlar yok. Ama siz yine de keyif ve sefa senenizde fazla yememeye ve özellikle uyku düzeninize dikkat edin. Bu sene kilo almanız daha kolay olabilir.

Şubat ayı domuz burcu yorumu

Şubat ayı, 2022 senesi gibi Kaplan ayı olduğundan senenin etkileri ikiye katlanıyor adeta. Bu demektir ki seneye harika bir giriş yapacaksınız. Adeta her isteğinizin yerine geldiği, işlerin su gibi aktığı bir ay sizi bekliyor. Her alanda şanslısınız ama bu ay kariyer şansınız bir adım önde sayılabilir. Patronlarınız ya da yöneticileriniz tarafından takdir bulacak ve ödüllendirileceksiniz. İnsan canlısı ve sıcak yapınızın da etkisiyle bu ay ilişkilerinize yatırım yapmak, sosyal çevrenizi genişletmek size hem kazanç sağlayacak hem de çevre kazandıracak.

Mart ayı domuz burcu yorumu

Mart ayı ilişki ve aşk ayınız. Bu ay ilişki alanınız adeta parlıyor. Bekarlar biri ile tanışmak için harika bir enerjide olacak. Evlilik kararı almak, hatta evlenmek için de doğru zaman. Özellikle 7-19-31 Mart tarihleri yeni birleri ile tanışmak için çok daha güçlü etkileri taşıyor. Bu ay önceliğiniz aşk ve ilişkiniz olsun. Şans yanınızda, aşk kapınızda olacak.

Nisan ayı domuz burcu yorumu

Nisan ayında yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. İşinizle ilgili özellikle tanıtım, reklam, iletişim çalışmalarına ağırlık vermenin tam zamanı. Bu alanlarda yapacağınız çalışmalar hızlıca takdir bulacak ve beğenilecek. Sosyal ağınızı da reklam, tanıtım işlerine dahil etmelisiniz. Bu sene insanlar adeta size destek vermek üzere her an bekliyorlar; yeter ki siz onlara sormayı ihmal etmeyin.

Mayıs ayı domuz burcu yorumu

Mayıs ayı belki senenin sizin için tek zorlu ve türbülanslı zamanı olabilir. Bu ay inanılmaz bir hareket, yoğunluk ve koşuşturma içinde olacaksınız. Sizin için hem zıtlık ve çatışma etkisinin hem de seyahat yıldızınızın olduğu bir ay. Tüm bu enerjiler, değişim ve hareketi işaret eder. Böylesi şanslı bir senede değişim isteyen etkiler, siz de destek verirseniz olumlu değişimleri tetikleyecektir. Bu ay çokça seyahat etme fırsatı çıkacaktır karşınıza. Hepsini değerlendirmeye çalışın ama seyahatteyken eşyalarınıza, paranıza sahip çıkın. Güvenliğinizi seyahatlerinizde riske edecek hareketler içinde olmayın. Bu ay planlarınız dahilinde olan değişimleri de hayatınıza dahil etmenin tam zamanı. Ev taşımak, ofis taşımak, spora başlamak, yeni bir hobi edinmek, seyahat etmek gibi küçük, büyük her girişiminiz bu ayın ters etkilerinden size koruyacaktır. Tartışmaya çok meyilli olduğunuz bu ay boyunca küçük meseleleri büyütmemeye ve mümkünse önemli konulara fazla girmemeye çalışın. Özellikle aile büyüklerinizle gerginlik yaşamak istemiyorsanız konuları bu ay hiç uzatmayın. Domuz senesinde doğanlar, sizin için mayıs ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geliyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her mayıs ayında, üzerinizde bir Maymun burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Maymun burcunu, mayıs ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Haziran ayı domuz burcu yorumu

Haziran ayı bir önceki aya göre daha sakin olsa da seyahat yıldızınız hala etkisini sürdürüyor olacak. Bu ay yeni iş teklifleri, uluslararası işler, yurt dışı bağlantılı görüşmeler, yatırımlar söz konusu olabilir. Bir önceki aydan gelen önemli ve büyük işler sonuca bağlanacaktır. Para şansınızın güçlü olması, geçmiş yatırımlarınızdan karlı dönüşler alacağınızı söylüyor. Alçakgönüllü olmak, pazarlıklarda elinizi güçlendirecektir. Sözlerinizi ve tavrınızı buna göre belirlemeye çalışın.

Temmuz ayı domuz burcu yorumu

Temmuz ayı haziran ayından gelen para şansınızı daha da güçlendiriyor. Bu ay sürpriz haberler ve sosyal çevrenizden alacağınız tüyolarla kazançlar elde edeceksiniz. Maaşlı çalışanların da bu ay bonus ya da ikramiye alması söz konusu olacak.

Ağustos ayı domuz burcu yorumu

Ağustos, kendinize ve keyif aldığınız hobilerinize biraz vakit ayırmak için çok ideal. İş ve kariyer çok önemli olsa da hayatın tadını çıkarmak ve size iyi gelen, size mutlu eden şeylerle ilgilenmek de önemli. Yoğun geçen iki ayın ardından, bu imkanı bulacağınız bir ay var önünüzde. İşler peşinizi bırakmayacaktır ama siz bu ay kendinizi ve hobilerinizi önceliklendirin. Ağustosta planda olmayan harcamalar oluşabilir. Şanslı senenizde keyfiniz kaçsın istemiyorsanız, bu ay size yatırım fırsatı sunanlara ve riskli işlere daha mesafeli olun.

Eylül ayı domuz burcu yorumu

Eylülde ilişkiler ve aşk yeniden öne çıkıyor. Ama bu ay hem iyi hem zorlu etkiler bir arada olacak. Bekarsanız, sizinle ilgilenenler ne kadar samimi iyi tartın. İlişkisi olanlar; yanlış anlaşmalar, kıskançlıklar bu ay canınızı sıkabilir. Ay boyunca küçük meseleleri büyütmeden, açık ve net bir iletişimle ilerlemelisiniz.

Ekim ayı domuz burcu yorumu

Ekim ayında işlerle ilgili gecikmeler, engeller sizi biraz endişelendirebilir. Ancak bunlar, senenin şanslı yıldızlarının desteğiyle kolaylıkla çözülecek konular olacaktır. Bu ay tanıtım ve medya faaliyetlerine, reklam ve halkla ilişkiler adına etkinlikler yapmaya çok elverişli. Bu yöndeki girişimlerinizden iyi sonuçlar alabilirsiniz. Konuşmalar, sunumlar ve önemli toplantılar için de ayın sizi öne çıkaran, kendinizi daha iyi ifade etmenizi destekleyen etkisinden faydalanabilirsiniz.

Kasım ayı domuz burcu yorumu

Kasım ayı sizin burcunuz gibi Domuz ile temsil edilir. Karşı karşıya gelen iki Domuz burcu ceza etkisi yaratır. Bu ceza, kendi başınıza işler açmanıza ve kendinizi durduk yere sorunların içinde bulmanıza sebep olabilir. Her olaya ve her işe atlamayın, daha geri planda kalmayı tercih edin. Özellikle hareket halindeyken dikkatiniz dağınık olmasın. Bastığınız yere, yürüdüğünüz yola dikkat edin. Seyahat edecekseniz eşyalarınıza, çantanıza sahip çıkın. Ceza etkisinin, özellikle bir yerden bir yere giderken ya da hareket halindeyken sizi yakalaması daha yüksek olasılık. Bu ay, ceza etkisine karşı koruyucu olarak üzerinizde bir Kaplan burcu sembolü taşıyabilirsiniz. Senenin burcu bu ay ve her kasım ayında sizi bu ceza etkisinden koruyacaktır. Böbreklerinizde ve üreme organlarında hassasiyet varsa biraz daha dikkat edin.

Aralık ayı domuz burcu yorumu

Aralık ayı, bu sene size destek veren, sizinle çalışan tüm iş ortaklarınıza ve dostlarınıza teşekkür etmenin tam zamanı. Takvimlerde senenin son ayı, size keyifli organizasyonlar ve buluşmalar için fırsat veriyor. Bu fırsatı değerlendirin. Bu ayı, şanslı senenin kutlama ve şükranlarınızı sunma dönemi olarak görün ve hem başarılarınızın hem de iyi ve sağlam ilişkilerinizin tadını çıkarın.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, hala şansınızın yüksek olduğu bir ay; çünkü 2022 senesi henüz bitmedi. Bu ay iş ve özel hayat dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bitmesi gereken işlere öncelik vermeli ve tüm sene boyu elde ettiğiniz iyi etkilere ve başarıya gölge düşmesine engel olmalısınız. Bu ay ayrıca hayır işleri, bağış ve yardımlar için de çok doğru bir zaman. Yapacağınız yardım ve bağışlar, bir nevi senenin şanslı yıldızlarına, iyi etkilerine, yani yaşamın size şans getiren sonsuz döngülerine teşekkür etmek anlamına gelecektir. Bu güzel ve anlamlı teşekkür yine dönüp size gelecek, hiç şüpheniz olmasın.