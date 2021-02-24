Oğlak burcunun en ünlü isimleri
Becerikli ve motivasyonu yüksek oğlaklar, popüler kültürde çok sevilen kimi ünlülerin de dahil olduğu bir burç. Aklınıza en ciddi isimleri getirin, işte onlar oğlak burcu!
Oğlak burcu ünlüleri kimler? Önce oğlak burcunun genel özelliklerine ardından oğlak burcu ünlüleri listesine bakalım...
OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ
Yeni başlangıçların simgesi yılbaşı dönemi doğan, 22 Aralık – 19 Ocak tarihleri arasında dünyaya gelen oğlaklar, kariyer hedeflerini karşı tutkulu, kimi zaman işkolik ve kesinlikle organize olmayı seven bir gruptur. Sürekli saygı görmek isteyen, bu konuda işini en iyi şekilde yapmayı amaç edinen oğlaklar, gelenekçi ve kurallara bağlı kalmayı severler. Vintage hayranlıkları ve nostaljik tutkuları vardır. Kişilikleri Benjamin Button gibidir, yıllar için ciddi bir çocuktan eğlenceli bir yetişkine dönüşebilirler. Çalışkan, pratik, güvenilir, organize ve istikrarlı olan oğlaklar, yaşamınızdaki sürekli etkileri ve yüce hedeflerine ulaşma kararlılıkları ile size sürekli ilham verir. Yine de bu işkolik ve ciddi halleri kimi zaman sıkıcı görünmelerine sebep olabilir. Risk almayı sevmezler. Dolayısıyla bazen çok kuralcı ya da yenilikten uzak kalma riskleri vardır.
OĞLAK BURCU OLAN ÜNLÜLER
Michelle Obama
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Kararlı, çalışkan, kuralcı ama bir o kadar samimi ve eğlenceli haliyle Michelle Obama, klasik bir oğlak burcu! Hem profesyonel hem de eğlenceli olmayı başardığı için muhtemelen bir oğlak olarak da kendini harika hissediyor.
Ricky Martin
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Son dönemde eski popülaritesine yeniden kavuşan Ricky Martin, işine olan ciddiyetini her fırsatta gösterebiliyor.
Jared Leto
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Bir rock yıldızına göre fazla ciddi ve uzak duran havasının altında romantik ve sanata hayran birinin olması Jared Leto’yu klasik oğlaklardan biri yapıyor. Çok yönli hayatını eminiz muhteşem bir ajandayla yönetiyor.
Kit Harington
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Kit Harington’ın Game of Thrones’ta gönüllerin kuzey kralı olan Jon Snow’u canlandırırken bu kadar başarılı olması belki de kendinden bir şeyler bulmasıyla ilgiliydi. Ciddi, kararlı ve inatçı Jon Snow Kit’in kendisi olabilir mi?
Timothee Chalamet
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Bu kadar popüler olup da sosyal medyayla arasına mesafe koyan, özel hayatını gizli tutmayı başaran ve sadece birbirinden başarılı rolleriyle kendinden söz ettiren Timothee Chalamet’nin bu başarısının ardından oğlak burcu olması yatıyor olabilir.
LeBron James
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Basketbol dünyasının efsanelerinden biri olmayı başaran LeBron James, işine olan bağlılıyla biliniyor. Kararlı çalışma düzeni, istikrarlı başarıları, çalışkanlığıyla hem gerçek bir sporcu hem de gerçek bir oğlak!
Kate Middleton
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Geleceğin İngiltere Kraliçesi olacak Kate Middleton, düzenli ve titiz olmasıyla biliniyor. Her daim şık görünen, mesafeli ama sıcak görünümü onun herkes tarafından sevilmesini ve saygı görmesini sağlıyor.
Burak Özçivit
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Magazinle mesafeli bir ilişkisi olan Burak Özçivit, ciddi duruşuyla tam bir oğlak burcu! İşinde başarılı ve dikkat çekici olmasına rağmen çok sık kendisinden röportaj alınamaması da bunu gösteriyor.
Demet Akbağ
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Tiyatro ve sinemanın en önemli oyuncularından biri olan Demet Akbağ, bir oğlak burcunu eminiz çok mutlu edecek kadar saygı ve sevgi duyulan, her işi heyecanla beklenen bir sanatçı.
Barış Manço
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Müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Barış Manço, oğlak burcu olmasına rağmen adeta bir yay burcu gibi dünyayı keşfetmeyi, düzenini bozmayı seven biriydi. Yine de çalışkanlığı ve üretkenliği de oğlak burcunun özellikleriydi.
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