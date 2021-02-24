Balık burcunun en ünlü isimleri

Balık burcu ünlüleri kimler? Önce balık burcunun genel özelliklerine ardından balık burcu ünlüleri listesine bakalım...

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Tüm dünyanın şubat ortasından mart ortasına kadar derin bir kış uykusunda olduğu dönemde dünyaya gelen balıkların sezgilerinin çok güçlü olması kesinlikle bir sürpriz değil. Uzun karanlık kış gecelerinde hayal gücüne sığınmanın sembolü olan balıklar, gün içinde bile kendi hayallerinde kaybolabilirler. Bahar gelmeden önce 19 Şubat – 20 Mart tarihlerinde doğan balıklar; maneviyatı, fantezileri, kaçışları, rüyaları, sezgiyi, psişik yeteneği ve büyüyü denetleyen yönetici gezegenleri Neptün’ün etkisi altındadırlar. Zodyak’ın hayaller aleminde yaşayan sanatçıları balıklar, şefkatli, romantik ve duyarlıdırlar. Duygularını herhangi bir sanat formuna çevirmekte zorlanmayan balıklar, birer şair, yazar ya da müzisyendir, meslekleri bunlar olmasa da içlerinde bir sanatçı mutlaka vardır. Bu büyüleyici halleri, yüksek empati yetenekleriyle birleştiğinde kendilerine ait olmayan dertlerden bile etkilenen pasif bireylere dönüşebilirler. Olumsuz fikirlere yatkın, kırılgan ve özgüvensiz hissetmelerine sebep olacak kadar çok düşünen ve hassas olan balıklar, başkalarıyla aralarına set çekmekte başarısız olabilir. Her zaman çok değer veren ve ilişkilerinde özverili olan balıklar, kimi zaman bu konuda çok abartılı davranabilirler bu nedenle kendilerine ve sevdiklerine alan tanımalıdırlar.

BALIK BURCU OLAN ÜNLÜLER

Rihanna

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Sürekli asi tarafıyla gördüğümüz Rihanna aslında, konserlerinde kendi şarkılarını söylerken ağlayacak kadar duygusal ama bir o kadar da kendini olumsuzluklara kaptırmayacak kadar güçlü bir balık burcu üyesi.

Drew Barrymore

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Erken tanıştığı şöhret ve ünlü bir aileden gelmesiyle zorlu bir çocukluğu olan Drew Barrymore, çok genç yaşta rehabilitasyona girmek zorunda kalmıştı. Yıllar içinde yenilenen ve daha pozitif olan Barrymore, ne kadar duygusal ve hassas olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Justin Bieber

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Popüler kültürün en önemli ismi Justin Bieber çocuk yaşta gelen büyük şöhretle baş edemeyip birçok kez sorunlar yaşadığını duyurdu. Yine de sağlıklı olmak için elinden geleni yapan Bieber’ın asi bir kötü çocuktan çok duygusal ve kırılgan biri olduğunu da yıllar içinde gördük.

Olivia Wilde

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Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan isimlerden biri olan Olivia Wilde, geçtiğimiz günlerde setinde kötü insanların çalışamayacağını belirterek kimi set çalışanlarını kovmasıyla gündem olmuştu. Kendisinin ne kadar empati yeteneği yüksek bir balık olduğunu böylece görmüş oldu.

Beren Saat

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Duygusal Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Beren Saat, kırılgan ve hassas bir yapıya olduğunu en ufak hareketleriyle bile gösterebiliyor. Sanatçı bir ruha sahip olan oyuncu, yakın gelecekte belki de oyunculuktan farklı bir projeyle karşımıza çıkar.

Murat Boz

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Aynı anda hem duygusal şarkıların hem de seksi pozların sahibi olan Murat Boz, en ünlü balık burcu erkeklerinden biri. Oldukça eğlenceli olduğunu da katıldığı programlarda gördüğümü Murat Boz, eminiz oldukça duygusal biri.

Sharon Stone

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Hollywood’un ikonik isimlerinden biri olan Sharon Stone’un soğuk ve mesafeli duruşunun altında romantik ve duygusal bir balık burcu kadını olduğunu biliyor muydunuz?

Dakota Fanning

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Gözlem yeteneğinin oldukça etkili olduğu balık burçları, çok küçük yaşlardan itibaren güçlü sezgileriyle hareket eder. Buna en ünlü örnekse daha 10 yaşına gelmeden oyunculuğuyla eleştirmenlerin favorisi olan Dakota Fanning!

Rashida Jones

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Babası Quincy Jones ile büyümek eminiz Rashida Jones’un yaratıcılığını oldukça fazla etkilemiştir. Ancak baba kız balık olan bu ikili, üretken ve azimli kişilikleriyle eğlence dünyasının en sevilen isimleri olmayı başardılar.

Daniel Craig

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James Bond serisine bağlılığı seti aşan Daniel Craig’in sanatına olan aşkını serinin her detayına hakim olarak çalışmasıyla anlıyoruz. Hollywood’un en karizmatik oyuncularından olan Daniel Craig, tutkulu bir balık olduğunu gösteriyor.

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