12 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ağustos 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Ağustos Perşembe için günlük burç yorumları...



12 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyal çevre, otorite konularında belirsiz konular belirli hale gelirken maddi konularda sorunlar yaşamanız muhtemel. Bundan dolayı harcama konularında dikkatli olmalısınız.







BOĞA BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani bitişler de gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün seyahat, eğitim, hukuk, yakın ya da uzak çevrenizle ilgili kararlar gündeminize gelebilir ama bu durum psikolojinizi zorlayabilir.

YENGEÇ BURCU -12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün borç, vergi, ödemeler, nafaka, mirasla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken maddi açıdan sizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Artık ilişkilerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir

BAŞAK BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat konularıyla ilgili belirsiz durumlar belirli hale gelirken sizi zorlayacak ani durumlar gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU -12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa alanındaki gelişmelerle maddi harcamalarınız artabilir. Ama buna rağmen sizin için iyi olacak gelişmeler de gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve ev-kariyer hayatınızı etkileyen önemli gelişmeler gerçekleşebilir ve olanlar sizi sarsabilir.







YAY BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kardeşler, eğitim, yakın çevre, seyahat, medya alanında belirsiz konular belirli hale gelirken sonuçlar sizin için iyi olacak.

OĞLAK BURCU - 12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, kazançlar, maddi konularda belirsiz konular belirli hale gelirken çok para harcayabilirsiniz.

KOVA BURCU -12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca ben-sen dengesini kaçırabilir ve partner ya da ortakla çocuk, hobi, tatil gibi konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -12 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün bilinçaltı, psikolojik durumunuzda sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınız çok ama çok önemli olacak.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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