Başak Burcu Bebeği Özellikleri... Başak Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Başak burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Başak burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Başak Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Başak burcu bebekleri doğdukları andan itibaren yardım ve destek odaklı olacaktır. Anne babasını üzmek istemeyen, paylaşımcı bir bakış açısı olur.

Başak burcu bebekleri oldukça zekidir. Konuşmayı çabuk öğrenirler. Ve konuşmaya başladıklarında neyi nasıl istediklerini size anlatmaya başlayacaklardır. Amaçları emir vermek değildir, yanlış anlaşılmasın! Ama bir Başak burcu bebeği sizden her şeyin mükemmel olmasını bekleyecektir.

Küçük detayları fark ederler. Yüz ifadenizdeki bozulmayı da parka çıktığınızda uzaktaki bir detayı da görebilirler.

Başak Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Toprak

Gezegeni: Merkür

İyi Yönleri: Becerikli, zeki, titiz, kendini odaklandığı işlere adayabilen, çalışkan, destek olmayı seven

Olumsuz Yönleri: Endişeli, kaygılı, huzursuz, mükemmeliyetçi, eleştirel, içe dönük ve çekingen

Başak Bebeğinin Karakteri

Başak burcu bebekler iyi huylu ve iyi niyetli olurlar. Uyumlu olmalarıyla bilinirler.

Fiziksel koşulları hakkında rahat edemedikleri ya da standartlarına uymayan durumlar olursa biraz huzursuzlanabilirler. Bunu erken dönemde huzursuzlanarak, yetişme dönemlerinde ise sözlü şekilde ifade ederek yapacaklardır.

Becerikli ve zeki çocuklar olurlar. Bunu da erken dönemde size hissettireceklerdir.



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