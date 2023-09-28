Sahra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SAHRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sahra

Sahra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

SAHRA İSMİNİN ANLAMI

Sahra Arapça ṣaḥrā'dan gelen bir kelimedir. Çöl, ekilmemiş alan, kızıl sarı boz renk gibi anlamlara sahiptir. Sahra ya da Büyük Sahra aynı zaman Afrika'nın kuzeyinde yer alan büyük bir çölün adıdır. Kişi adı olarak Sahra TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir kız ismidir ve 'Kır, ova, çöl' anlamına gelir.

SAHRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sahra ismine sahip kişiler, doğal bir asaletle etkileyici ve seçkin bir duruşa sahiptir. Sahra dik ve zarif görünüyor. Sahra'nın keskin bir kişisel farkındalığı vardır. Son derece hassas ve duygusaldırlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

SAHRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Sahra Işık.

Sahra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Çağla, Funda, Beyza, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Karizmatik kişiliklerdir.

A: Enerjik, hırslı ve cesaretlidirdir.

H: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar

R: 'R' harfi 9 rakamıyla ilişkilidir. Bu yüzden dinginliği ve sakinliği temsil eder.

A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sahra İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★





SAHRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 3, 8, 17, 28 ve 39.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Nisan

Şanslı Taşı: Peridot taşı