Sahra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Arapça kökenli bir isim olan 'Sahra' ismi Türkiye'de son yıllarda oldukça popüler isimler arasında. Peki, Sahra isminin anlamı ne? Sahra ne demek? Bu yazımızda Sahra isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
SAHRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Sahra
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Arapça
SAHRA İSMİNİN ANLAMI
Sahra Arapça ṣaḥrā'dan gelen bir kelimedir. Çöl, ekilmemiş alan, kızıl sarı boz renk gibi anlamlara sahiptir. Sahra ya da Büyük Sahra aynı zaman Afrika'nın kuzeyinde yer alan büyük bir çölün adıdır. Kişi adı olarak Sahra TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir kız ismidir ve 'Kır, ova, çöl' anlamına gelir.
SAHRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Sahra ismine sahip kişiler, doğal bir asaletle etkileyici ve seçkin bir duruşa sahiptir. Sahra dik ve zarif görünüyor. Sahra'nın keskin bir kişisel farkındalığı vardır. Son derece hassas ve duygusaldırlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
SAHRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Sahra Işık.
Sahra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Hülya, Afra, Çağla, Funda, Beyza, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
S: Karizmatik kişiliklerdir.
A: Enerjik, hırslı ve cesaretlidirdir.
H: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar
R: 'R' harfi 9 rakamıyla ilişkilidir. Bu yüzden dinginliği ve sakinliği temsil eder.
A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Sahra İsminin Numerolojisi: 2
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★★
- Aşk ★★
- Sağlık ★★★
- Para ★★★★
- Aile ★★★
- Arkadaşlık ★★★
SAHRA İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Turuncu
Şanslı Numaraları: 3, 8, 17, 28 ve 39.
Şanslı Günü: Cumartesi
Şanslı Ayı: Nisan
Şanslı Taşı: Peridot taşı