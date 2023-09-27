Funda İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

FUNDA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Funda

Funda Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Rumca



FUNDA İSMİNİN ANLAMI

Funda ismi uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan isimler arasındadır. Funda ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Rumca kökenli bir kadın ismidir.

Funda isminin anlamı ise şöyledir: Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.

FUNDA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğal bir lidersiniz, bağımsız ve bireyselsiniz. Son derece hırslı, orijinal ve cesursunuz. Yeni ve kanıtlanmamış yöntemler denemeyi seviyorsunuz. Bu anlamıyla bir yenilikçisiniz. Kendine güvenen ve enerjik bir yapınız var. İstikrarlı, iyi organize edilmiş bir hayat yaşamayı seviyorsunuz. Ani değişiklikleri sevmiyorsunuz. Sanatsalsınız ve kaliteyi seviyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, kız bebek isimleri sözlüğüne ve de f ile başlayan kız isimlerine bakabilirsiniz)

FUNDA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Funda Arar, Funda Eryiğit.

Funda ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Fulya, Dilara, Diba, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: F harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

F: Gururlu ve çok yeteneklidirler. Denemeyi severler.

U: Kendilerine has, benzersiz bir yapıları vardır. İlk bakışta onlardaki farkı hissedebilirsiniz.

N: N harfi, kişinin duygularıyla çok hareket ettiğini gösterir.

D: D harfi, hayatları düzenli ve kusursuz olan insanları temsil eder. Çalışma hayatını seven 4 sayısı ile aynı etkiye sahiptir.

A: Bir isim A harfi içeriyorsa, evde sevgi dolu bir atmosfere çok önem verdiğini gösterir.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★



İSİM NUMEROLOJİSİ



Funda İsminin Numerolojisi: 1

FUNDA VE AŞK HAYATI

Aşık olduğunda oldukça utangaçtır ve aynı zamanda çok fazla ilgi ister. Savundukları görüşlerinden ödün vermezler. Çok bilgili ve benzer görüşlere sahip, yaşamlarına istikrar getirebilecek olgun birine ihtiyaç duyarlar. Eşini seçer seçmez, 1 numaranın öncelikleri değişebilir, sevecen aile liderlerine ve ebeveynlere dönüşebilirler.

FUNDA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Kırmızı

Şanslı Numaraları: 4, 10, 19, 29 ve 36.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Kan taşı