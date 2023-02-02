Şeyma İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ŞEYMA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Şeyma

Şeyma Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



ŞEYMA İSMİNİN ANLAMI

TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde 'Şeyma' ismi Arapça kökenli bir isim olarak geçmektedir. Şeyma isminin iki ayrı anlamı ise şöyledir:

Çok kıymetli, değerli. Vücudunda ben olan.





ŞEYMA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Dikkatiniz, sevdiklerinize yardım etmeye ve onlarla ilgilenmeye yönelik. Aşırı evcimensiniz. Evinizi ve ailenizi seviyorsunuz. Evinizi hem rahat hem de güvenli hale getirmek için çok çalışıyorsunuz. Ailenize ve arkadaşlarınıza olan sevginiz, mutluluğunuzun ve bazen de mutsuzluğunuzun ana kaynağı oluyor. Başkalarına yardım etme arzunuz o kadar güçlü ki, çoğu zaman kendinizi başka birinin ihtiyaçları için kendi kişisel ihtiyaçlarınızı feda ederken buluyorsunuz. Aşırıya kaçabilir, diğer insanların hayatlarına fazla derinden dahil olabilirsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ŞEYMA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Şeyma Subaşı, Şeyma Korkmaz. (Ş harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Şeyma ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Esma, Şeyda, Şahika, Selma, Semra, Selda, Dila, Diba, Dilara, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Ş harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ş: Ş harfi karizmatik bir liderin izlerini taşır, sevdiklerini mutlu etmeyi sever.

E: 'E'harfine sahip kişiler coşkulu kişilerdir ve hayattan maksimum verim almayı hedeflerler.

Y: Y'ler oldukça empatik kişilerdir. Ve çoğu durumda rasyonel olmaktan çok duygusal bir tavır sergilemeye eğilimlidir.

M: 'M' harfinin 4 rakamıyla ilişkiye girdiğine inanıldığından, karşı tarafa büyük bir güven verirler. Bu nedenle bu insanlar yaptıkları her şeyde kolayca başarıya ulaşırlar.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Şeyma İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

ŞEYMA VE AŞK HAYATI

Büyüleyici tavırlarına rağmen çok ciddidirler. Doğru kişiyle aşk yaşadığında adeta çiçek açabilirsiniz. Ve beklenmedik ilişkiler her zaman sizi daha çok tatmin edebilir. İlişkide doğal olmaktan yanasınız.

ŞEYMA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 6, 7, 11, 30 ve 33

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: Yeşim