İlara İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

İLARA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: İlara

İlara Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: -

İLARA İSMİNİN ANLAMI

İlara ismi Türk Dil Kurumu'nda yer alan bir kelime ya da isim değildir. TDK'da Farsça kökenli bir kız ismi olan ve anlamı "Gönül alan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren" olan Dilara yer alır.

Yabancı kaynaklara baktığımızda ise Names.org'da ingiltere'den bir kullanıcı, Ilara isminin İtalyan kökenli olduğunu ve "Mutlu, Neşeli" anlamına geldiğini söylüyor.

ingiltere'den bir kullanıcı, isminin İtalyan kökenli olduğunu ve anlamına geldiğini söylüyor. Kanada'dan bir kullanıcı, Ilara adının İrlanda kökenli olduğunu ve "Komik kelimesinin bir çeşidi. Neşeli ve mutlu anlamına geliyor" diyor.

diyor. Ilara aynı zamanda Nijerya'da bir bölgenin adı.

Bazı kaynaklar ilara kelimesinin İngilizce 'hilarious' kelimesinden türediğini iddia ediyor.





İLARA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, hayatınızın etrafında sürekli var olacak. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

İlara ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Lidya, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Vera, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

İ: Adının baş harfi olan 'İ' ile başlayanlar, büyük bir sanatsal enerji yaşamaktadır, bu insanlar yeteneklerini ön plana çıkardıklarını bildikleri etkinlikleri tercih ediyor.

L: 'L' harfi, yaşama arzusu yüksek, hayattan keyif alan insanları kapsıyor.

A: 'A' harfli kişiler, gelecek planlarını asla şansa bırakmazlar ve rasyonel düşüncelere duygulardan daha fazla önem verme eğiliminde olurlar.

R: 'R', 9 sayısının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle hoşgörü ve akılcılığı temsil eder, anlayışlı ama objektif bir karakterin kanıtıdır.

A: harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

İlara İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İLARA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 1, 6, 14, 22 ve 37

Şanslı Günü: Pazartesi

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Aytaşı