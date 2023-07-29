Yaz aşkınızın hayatınızın aşkı olduğunu gösteren 5 işaret

Kendinizi yakışıklı bir erkekle veya güzel bir kadınla takılırken buldunuz ve başlangıçta işleri rahat ve bağlılıktan uzak tutmaya niyetlisiniz. Sonra birbirinizden gerçekten hoşlanmaya ve çıkmaya başlıyorsunuz ve birlikte daha çok zaman geçirmeye devam ediyorsunuz. Belli bir noktada, "Biz sadece takılıyor muyuz, yoksa bu daha ciddi şeye mi dönüşüyor?” sorusu ise hep aklınızda.

Yaz kaçamağı beklenmedik şekilde karmaşık bir hal alabilir. Bir yaz kaçamağıyla ilgili heyecan verici şey, aranızdakinin tam olarak ne olduğu ve o kişi hakkında ne hissettiğiniz konusundaki soru işaretleri ve ihtimaller olabilir. İkinizin de ciddi bir ilişki aramadığınızı söylemiş olabilirsiniz. Belki tatilde tanıştığınız için aynı şehirde bile yaşamıyorsunuz, bu yüzden gerçek bir ilişkiye başlamanız pek mümkün gözükmüyor.

Aranızdaki bu "şey" hakkında rahat davranmış olsanız da, aklınızın bir köşesinde kendinize bir çift olup olmadığınızı sorup duruyorsunuz. Yaz daha yeni başlamış olsa da, bu kişiyi bir daha asla görmeyeceğinizi düşündüğünüzde kendinizi hüzünlü hissediyorsunuz. Derinlerde, bunun bir geçici romantizminden daha fazlası olduğunu umuyorsunuz. Hiçbir taahhütte bulunmadığınız için, hem kendi duygularınız hem de diğer kişinin davranışları kafanızı ciddi şekilde karıştırıyor olabilir.

Yapmak isteyeceğiniz son şey, "Yaz bittiğinde ne olacak?" gibi rahatsız edici bir soruyu gündeme getirmek. Sonuçta ikiniz de bunun sadece bir kaçamak olduğu konusunda hemfikirdiniz. Fakat aynı zamanda 'sizin için mükemmel' partnerin öylece kaçmasına izin vermek istemiyorsunuz. Ya aslında o da daha fazlasını istiyorsa?

Bu yaz aşkının daha fazlası olup olmadığını anlamak için bu beş önemli işarete dikkat edin:

1. Birlikteyken rahat hissediyorsunuz

Her ilişki farklıdır. Hiçbir işaret uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcına dair kesinlik vadetmez. Ancak, o kişinin yanında kendinizi rahat hissediyorsanız bu, önünüzde daha uzun süreli bir ilişki olduğu anlamına gelebilir. Birlikte dışarı çıkmak doğru hissettiriyor mu? Birlikteyken kendiniz olup "her şeyi akışına bırakabileceğinizi" düşünüyor musunuz? Birini yeni tanımaya başladığınızda genellikle aranızda biraz gariplik olur. Bununla birlikte, bir aşamada bu gariplik durur ve birbirinizin yanında tamamen rahat olduğunuzu fark edersiniz.

2. Birbirinizden gerçekten hoşlanıyor ve keyif alıyorsunuz

Bazı çiftler alay ederek veya tutkulu bir şekilde tartışarak anlaşır, bu uzun ilişkilerde tüm sözlü tartışmaların altında, karşılıklı keyif alma vardır. Şehvet heyecanlıdır, ancak birlikte vakit geçirdiğiniz kişiden gerçekten hoşlanırsanız, bu ilişkinizin ilerleyebileceğinin bir işaretidir. Nasıl hissettiğinize dikkat edin ve bunun size yol göstermesine izin verin.

3. Ciddi olmasanız bile aranızda yakınlık hissediyorsunuz

Uzun süreli ilişkilerde, çiftler en baştan beri rahatlık ve birbirleri ile anında uyum hisseder. İlk kez tanışıyor olsanız bile, aranızdaki aşinalığı ikiniz de hissedersiniz. Bu kişi ile de aranızda belirli bir yakınlık olup olmadığına dikkat edin.

4. Lafa değil icraata bakın

Sözlerden ziyade küçük jestler ve eylemler size ışık tutabilir. Partneriniz düşünceli, ilgili ve romantik olmak için çaba harcıyorsa bu, ciddi ilişkinin bir işareti olabilir. Karşınızdaki kişinin en sevdiğiniz tatlıyı veya içeceği hatırladığını fark ederseniz veya onun eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak için fazladan zahmete girerseniz (ki buna mecbur değilsiniz), bu işin içinde bir kaçamaktan daha fazlasının var olduğunu anlamına gelebilir.

İkinizin de birbirinize karşı nasıl davrandığınıza bakın ve bu, önünüzdeki yolu aydınlatabilir.

5. Birlikte bir gelecek görebiliyorsunuz

Aranızdakinin yaz bittiğinde sona ereceği konusunda anlamanıza rağmen, istemeden bu kişiyle gelecek hayalleri kuruyorsunuz. Partneriniz boş bulunup bir konsere gitmek gibi gelecekteki bir etkinliğe birlikte gitmekten bahsetmiş olabilir. İster uzak, ister yakın gelecek ile ilgili olsun, ileriye dönük konuşursanız (veya düşünürseniz), bu kesinlikle bunun bir kaçamaktan daha fazlası olduğunun bir işaretidir.

Çok güçlü bir tavır sergilemeden ne istediğiniz hakkında dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurmaya devam etmenizi öneririz. Sadece bir kaçamak ile başlamış olsanız bile, bir noktada gerçekten daha fazlasını istediğinizi anlarsanız, diğer kişiyle konuşmanın bir yolunu bulun. "Sen benim ruh eşimsin!" demek ve onu korkutup kaçırma riskini göze almak zorunda değilsiniz. Ancak ona, birlikte vakit geçirmekten ne kadar zevk aldığınız konusunda dürüst olun ve aranızdakinin sadece bir kaçamağın ötesine geçmesini istediğinizi söyleyin.

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