Deniz börülcesi, Türkiye’de az kişi tarafından bilinse de hem lezzeti hem de sayısız faydasıyla gurmelerden tam puan alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu yerlerde karşımıza çıkan deniz börülcesine yakından bakmaya ve daha önce duymadığınız bilgileri öğrenmeye hazır mısınız?

Ispanakgiller familyasına mensup bir bitki türü olan deniz börülcesi, Türkiye’de az kişi tarafından bilinse de hem lezzeti hem de sayısız faydasıyla gurmelerden tam puan alıyor. Tuzlu suyun bulunduğu yerlerde karşımıza çıkan deniz börülcesine yakından bakmaya ve daha önce duymadığınız bilgileri öğrenmeye hazır mısınız?





Deniz Börülcesinin Saymakla Bitmeyen Yararları

Deniz börülcesi, Aksaray, Tuz Gölü, Ereğli ve Tarsus gibi tuzlu suya yakın alanlarda yetişmesi sebebiyle vitamin ve mineral açısından fazlasıyla zengin bir bitki. A, B12, C vitamini, magnezyum, kükürt, kalsiyum, fosfor, çinko, sodyum iyot, lif ve demir kaynağı olduğu için vücudun tuz oranını dengeleme rolüne de sahip. Öyle ki İyot eksikliğiyle baş gösteren guatr hastalarına uzmanlar güçlü bit iyot kaynağı olan deniz börülcesi öneriyor. Üstelik tiroit hormonunu düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, idrar sökücüdür. Ayrıca, böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği, cildi güçlendirdiği, bağırsak sorunlarını azalttığı ve mideyi rahatlattığı da birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak tansiyon hastasıysanız içeriğindeki tuz oranı dolayısıyla dikkatli tüketmelisiniz.





Düzenli Tüketildiğinde Zayıflatıyor

Deniz börülcesi, düzenli tüketildiği zaman metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamanıza da yardımcı oluyor. Ayrıca idrar sökücü etkisi sayesinde vücudunuzdaki ödemden büyük oranda kurtulmanızı da sağlıyor. Siz de fazla kilolardan şikayetçiyseniz börülceye mutfağınızda daha çok yer açabilirsiniz. Ancak zayıflamak için ayrıca yapmanız gereken daha pek çok şey var... Örneğin düzenli egzersiz yapmalı, günde en az 10.000 adım atmalı, zararlı alışkanlıklarınızı geride bırakmalısınız. Ayrıca abur cuburu hayatınızdan çıkararak protein, sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzenine geçmelisiniz.





Metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamanıza da yardımcı oluyor.





Deniz Börülcesi Nasıl Temizlenmeli?

Deniz börülcesi ile ilgili dikkati çeken soru işaretlerinden biri de nasıl temizleneceği... Bol su ile güzelce yıkandıktan sonra tencere içinde 15 dakika kaynatılır ve yumuşayıp yumuşamadıkları kontrol edilir. Eğer yeterince yumuşadıysa saplarından tuttuğunuz börülceleri yukarıdan aşağı doğru sıyırarak temizleyebilirsiniz. Ardından deniz börülcesi, ağız sulandıran yemek tariflerini uygulayabilmeniz için hazır olacak...





Sofraları Renklendiren Tarifler

Deniz börülcesi ile yemek masanızı renklendiren, lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. Salata, börülcenin en çok kullanıldığı tarif. Ancak zeytinyağlı deniz börülcesi haricinde, yemeğini ya da mezesini de yaparak hem damağa hem de göze hitap eden alternatiflere imza atabilirsiniz. Özellikle bol zeytinyağı ve limonla yapılan salatası denemeye değer. Üstelik yapması da tahmin ettiğinizden çok daha kolay. İyice temizlediğiniz börülcelere zeytinyağı, limon, tuz ve rendelenmiş sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.



