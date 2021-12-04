Hayıt tohumu ve hayıt otu nedir? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Hayıt otu veya tohumu çeşitli rahatsızlıklar için bitkisel bir ilaç olarak sıklıkla hasat edilen bir bitkidir. En popüler kullanımı için PMS, menopoz semptomları ve kısırlık sorunlarını gidermek olduğu söylenir. Bu yazımızda hayıt tohumunu ele aldık, hayıt nedir? Faydaları nelerdir? Zararı var mı? Hayıt nasıl kullanılır? Tüm bu merak edilen soruları Diyetisyen Hanse Nur Büyükdağ cevapladı...

(Önemli not: Her bünye farklıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışın)

Hayıt otu/tohumu nedir?

Hayıt bitkisi, Akdeniz Avrupa ve Orta Asya'ya özgü yaprak döken bir çalıdır. Antik Yunan ve Roma döneminden beri kadın üreme bozuklukları için kullanılmıştır. 4. yüzyılda Hipokrat, bitkiyi dalağın yaralanmaları, iltihaplanması ve şişmesi için tavsiye etmiştir.

Keşiş biberi olarak da bilinen hayıt meyvesi, yaklaşık bir karabiber büyüklüğündedir. Hayıt meyvesi Orta Çağ'da erkeklerin libidosunu azaltmak için kullanıldığı için adını alan iffet ağacı tarafından üretilir.

Hayıt otunun, hayıt tohumunun faydaları nelerdir?

Hayıt bitkisi, çeşitli rahatsızlıklar için bitkisel bir ilaç olarak sıklıkla hasat edilen bir bitkidir. En popüler kullanımı PMS, menopoz semptomları ve kısırlık sorunlarını gidermektir. Kadınların üreme sistemlerini etkileyen koşulları iyileştirir. Hayıt bitkisi, özellikle bir kadının üreme sistemini etkileyen koşulları iyileştirme ve adet öncesi sendromun (PMS) semptomlarını azaltmasıyla bilinir. Östrojen ve progesteron dahil diğer hormonları dengelemeye yardımcı olur ve adet öncesi sendromunun kabızlık, sinirlilik, depresyon hali, migren, meme ağrısı ve hassasiyet gibi semptomlarını azaltır. Adet öncesi yaşanan endişe ve psikolojik değişimleri baskılar. PMS (adet öncesi sendrom), fazla prolaktin salınımı, menstrüel bozukluklar, kısırlık, akne, menopoz, emzirme zorlukları tedavilerinde kullanılır. Popüler tıpta, hayıt aynı zamanda bir menstrüasyonu uyaran, yaraları iyileştiren, gaz giderici, annelerin süt miktarını arttıran, enfeksiyon ve iltihaplarla savaşan bir tedavi olarak kabul edilmektedir.



Nasıl kullanılır?

1 tatlığı kaşığı hayıt tohumunu hafifçe ezin.

Bir bardak kaynar suya ezilen tohumları ekleyin. 5-10 dakika demleyin ve tohumları süzün.



Hayıt otu hayıt tohumu zararları nelerdir?

Çok fazla tüketilmesi mide bulantısına neden olabilir.

Erkeklerde cinsel isteği azaltır.

Hamilelik öncesi tüketilebilir, hamilelikte uzmana danışılmadan tüketilmemelidir.

Kemoterapi hastaları tüketmemelidir.

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