Portakalın faydaları ve zararları nelerdir? Kalorisi, besin değeri...

Vitamin deposu olan portakal kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında. Bu durumun önemli nedeni ise portakalın bulunan C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelmesi. Portakal, antioksidan özelliği sayesinde de tam bir şifa deposu. USDA verilerine göre büyük bir portakalın yaklaşık yarısındaki (100 g) besinler şöyledir:

PORTAKAL KALORİ VE BESİN DEĞERLERİ

Kalori: 47

Su: %87

Protein: 0.9 gram

Karbonhidrat: 11.8 gram

Şeker: 9.4 gram

Lif: 2.4 gram

Yağ: 0.1 gram

Çok bilinen bir meyve olsa da, portakalın faydaları nelerdir? Portakalın zararları var mı? Portakal kabuğu nasıl değerlendirilir? Portakalın içinde hangi vitaminler var gibi soruları Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman'a sorduk. İşte cevapları ve portakalın faydaları... (Bu makalenin ardından ardından C vitaminini faydaları, zararları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Portakalın içindeki vitaminler nelerdir?

Ozman, 'Portakalın içindeki vitaminler nelerdir?' sorusunu şöyle yanıtlıyor: Kış mevsiminin favori meyvelerinden portakal; zengin C vitamini, folat, potasyum ve tiamin içeriğine sahiptir.

Portakalın faydaları nelerdir?

Ozman, portakalın faydalarını şöyle sıralıyor:

Özellikle C vitamini içeriği bağışıklık sistemini destekler

Antioksidan özelliği ile anti kanserojendir.

Portakal C vitamini içeriği ile cildin elastikiyetinin korunmasında rol alarak cildin canlı bir görünümde olmasına yardımcı olur.

Portakala rengini veren beta-karoten de serbest radikallerle savaşarak anti kanserojen etki gösterebilir.

Günde 100 gram kadar gelen 1 orta boy portakal günlük C vitamininin yarısından fazlasını karşılar.



Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Portakal nasıl tüketilir?

C vitamini içeriğinden faydalanabilmek için portakalın kabuğu soyulur soyulmaz hızlıca tüketilmelidir çünkü; bekledikçe hava ile temas sürecinde C vitamini içeriği düşmektedir.

Portakalın zararları var mı? Neler?

Her besinde olduğu gibi portakalın da fazlası zararlı olabilir.

Portakal asidik bir meyve olduğundan fazla tüketildiğinde mide yanmalarına ve bağırsaklarda fazla gaz oluşumuna yol açabilir.

yol açabilir. Ayrıca birden fazla portakal sıkılarak portakal suyu formunda tüketildiğinde fazlaca meyve şekeri alınmış olacağından kilo artışına yol açabilir.

Portakal glisemik indeksi düşük bir meyvedir, yani diyabet hastaları da günde 1 adet portakalı güvenle tüketebilir, ancak birden fazla ve portakal suyu formunda tüketildiğinde diyabet hastalarında hiperglisemiye yol açabilir.





Elele arşivinde (2020) portakal kabuğunu nasıl kullanabileceğinize dair şu bilgiler paylaşılmış:

Portakal kabuğunu nasıl değerlendirebilirsiniz?

Portakalın faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi oldunuz. Genelde çöpe atılan portakal kabuklarını da çok farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Kaloriferin üzerine koyarak portakalın güzel kokusuyla evinizi ferahlatabilir, yüzünüze masaj yaparak uygulayabilir, dişlerinize sürerek dişlerinizi beyazlatabilir veya çaylarınıza ilave ederek aroma katabilirsiniz.

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