Havuç ve dukkah baharatlı humus
4 kişilik
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Malzemeler
3 büyük boy havuç
2 diş sarımsak
1 su bardağı haşlanmış nohut
6 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze çekilmiş karabiber
3 yemek kaşığı tahin
Tuz
1 yemek kaşığı dukkah
1 limon
2 yemek kaşığı yoğurt
Hazırlanışı:
Havucun kabuklarını soyup iri doğrayın ve fırın kabına aktarın. Tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile harmanlayıp fırında yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Havucu ezerek püre haline getirin. Limonun kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın ve havuca ekleyin. Nohut, rendelenmiş sarımsak, dukkah, tahin, yoğurt ve kalan zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın. Tuz, karabiber ekleyin. Humusu servis tabağına alarak üzerine zeytinyağı ve dukkah serpiştirip servis yapın.