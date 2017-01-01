Mantarlı humus

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Mantarlı humus tarifi

- kişilik -

Malzemeler

500 gr nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı tahin

3 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı sumak

Tuz

üzeri için

100 gr kültür mantarı

3 Arnavut biberi

Adaçayı yaprakları

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Nohutları bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün yıkayıp bir tencereye alın. üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip nohutları haşlayın. Süzüp mutfak robotunda ezin. Sarımsakları soyun. Bir tutam tuz ve zeytinyağı ile havanda ezip geniş bir kaseye alın. Limon suyu ve tahini ilave edip karıştırın. Nohut püresini ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve baharatla tatlandırın. Humusu servis tabağına alın. Mantarları ve Arnavut biberini küçük küp şeklinde doğrayın. Adaçayı yapraklarıyla birlikte zeytinyağında kavurup humusun üzerine ilave edin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.