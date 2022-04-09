10 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 10 Nisan 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Nisan Pazar için günlük burç yorumları...



10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 8 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde partnerinizle aranızda tartışmalar yaşanabilir. Daha önce konuşulmamış, üzeri örtülmüş konular sert bir şekilde gündeme gelebilir. Güç savaşlarına karşı dikkatli olun.

BOĞA BURCU -10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünün sert gökyüzü açıları dolayısıyla aile içi diyaloglarınızda dikkatli olun. Daha önce konuşulmamış konular sert bir şekilde gündeme gelebilir. Kırıcı tartışmalar yaşanabilir.

İKİZLER BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı bir etkileşim var. Yakın çevrenizle, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla aranızda gündeme gelecek konular sert tartışmaları beraberinde getirebilir dikkatli olun.

YENGEÇ BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde maddi alanda zorlanmalar ve sıkışıklıklar yaşamanız mümkün. Gerçekçi olmanız ve gerektiğinde bazı stratejiler geliştirmeniz işinize yarayabilir. Parasal konularda aile içi tartışmalara karşı dikkatli olun.

ASLAN BURCU -10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapacak. Olaylara geniş açıdan bakmanız, objektif olmanız önem taşıyor. Kendinizi gergin hissedebilirsiniz, bugün önemli bir karar almamanızda fayda var.

BAŞAK BURCU -10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı bir etkileşim var. Zihinsel olarak geçmişe takılabilirsiniz, negatif düşüncelerin üzerinde durmamaya çalışın. Meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı çalışmalar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir ve aranızda çeşitli tartışmalar çıkabilir. Sosyalleşmek için uygun bir gün olmayabilir.

AKREP BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında sert bir etkileşim olacak. İşinizle ilgili negatif düşünceler, strateji geliştirmekte zorlanmak, analitik düşünememek gibi zorlayıcı etkiler alabilirsiniz. Önemli bir karar almamanızda fayda var.

YAY BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde gelecekle ilgili negatif düşünme eğiliminde olabilirsiniz. İyimser olmakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik hissedebileceğiniz bu günde dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak iyi gelebilir.

OĞLAK BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var. Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Para konularında çıkabilecek sorunlarla da uğraşmanız gerekebilir. Karamsarlık, endişe, şüphe gibi negatif düşüncelere kapılmamaya çalışın.

KOVA BURCU - 10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gökyüzü bugün uzun vadeli ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar için biraz sert enerjiler taşıyor. Tartışmalara, güç savaşlarına, aldanmalara ve manipülasyon enerjisine karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU -10 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde kendinizi iyi hissetmeyebilir, gergin olabilirsiniz. Sakin kalmanızda, olaylara tepkisel yaklaşmamanızda fayda var. Sadece temkinli olun. Stres nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına dikkat edin.

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