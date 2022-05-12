13 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Mayıs 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Mayıs Cuma için günlük burç yorumları...



13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize odaklısınız. Partnerinizle aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Karşılıklı anlayış ve empati yapabilmek önem taşıyor. Kendi isteklerinizi ortaya koyarken onu da anlamaya çalışın.

BOĞA BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük programınızla ilgilenebilir, haftayı kapatırken eksik kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili önemsemediğiniz konular ufak tefek rahatsızlıklarla çıkabilir, bunlarla ilgili bir adım atmanızda fayda var.

İKİZLER BURCU - 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize odaklısınız. Partnerinizle aranızda biraz gerginlik söz konusu olabilir. Karşılıklı anlayış ve empati yapabilmek önem taşıyor. Kendi isteklerinizi söylerken onu da dinleyip anlamaya çalışın.

YENGEÇ BURCU - 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz. Yapılması gereken işlerle uğraşmak, başlanmış olan çalışmaları tamamlamak için uygun zaman. Ancak beklemediğiniz ekstra harcamalar yapmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bazı diyaloglara girebilirsiniz. Bir akrabanız ya da kardeşinizle aranızda anlaşmazlık çıkabilir. Kendinizi doğru ifade etmeniz önemli. Güç savaşlarından uzak durun.

BAŞAK BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Bütçenizi dengelemek için yeniden gözden geçirmeniz gereken konular olabilir. Zorlandığınız konularda bir finans uzmanından destek almayı düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Bakım yapmak, kendinizle ilgilenmek için

güzel bir gün. Dış görünüm değişiklikleri de yapabilirsiniz ancak çok radikal kararlar almayın.

AKREP BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özellikle gün sonunda yalnız kalma ve dinlenme ihtiyacınız yoğun olacak. Yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Rüyalarınız dikkat çekici olabilir. İç sesinizi dinlemenizde, hatta yazıya dökmenizde fayda var.

YAY BURCU - 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Katılmanız gereken etkinlik ya da toplantılar olabilir. Girdiğiniz sosyal ortamlarda bolca diyalog kurabilirsiniz. Ancak kendinizi ifade ederken yanlış kelimeler kullanabilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz, dikkatli olun.

OĞLAK BURCU - 13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinize odaklı olabileceğiniz bir gün. Görüşme ya da toplantı trafiğiniz yoğun olabilir. Bolca diyalog kurabilirsiniz. Ancak yanlış kelimeler kullanabilir ya da doğru ifadelerde zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Bazı adımlar atabilir ve çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ancak insan ilişkilerinde dikkatli olmanız gerekiyor.

BALIK BURCU -13 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borç ve ödemeler, kredi ya da ortak kazanç kaynaklarıyla ilgili belirsizlikler sizi rahatsız edebilir. Varsa ortaklarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bir finans uzmanına danışmak iyi bir fikir olabilir.

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