16 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Mayıs Pazartesi için günlük burç yorumları...



16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah erken saatlerde gerçekleşecek olan Ay tutulması sizin ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler, krediler, miras konularıyla ilgili alanınızı etkileyecek. Yöneticiniz Mars sizi destekleyecek. Bir karar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gündemi Ay tutulması olacak ve sizi evlilik evinizden etkileyecek. Uzun ilişkiniz ya da evliliğinizde krizler yaşayabilir, bir karar alabilirsiniz. Ciddi ilişki problemleriniz varsa bitiş söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU - 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gündemi Ay tutulması olacak ve sizi günlük rutinleriniz, akışınız, sağlığınızla ilgili alandan etkileyecek. Genel anlamda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tedavi planlarınız varsa ertelemeyin.

YENGEÇ BURCU - 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay tutulmasının etkilerini aşk ve ilişki alanından alacaksınız. Duygusal olarak zorlanabileceğiniz, iniş-çıkışlar yaşayabileceğiniz bir gün. Sorunlu bir ilişkiniz varsa ayrılık söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Ay tutulmasının etkilerini aile ve ev alanınızdan alacaksınız. Aile içinde stres yaratan durumlar oluşabilir. Duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir sorunlu olan bir evliliğiniz varsa bitiş söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay tutulmasının etkilerini özellikle yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. Yakınlarınızın gündemleri sizi de etkileyebilir. Bir sözleşmeye imza atarak hayatınızda bir dönemi kapatabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Haftaya başlarken Ay tutulmasının etkilerini parasal alanda hissedeceksiniz. Bu alanda zorlanmalar ve koşullarınızın yarattığı krizler yaşayabilirsiniz. Bunlar da size bazı kararlar aldırabilir.

AKREP BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay tutulması sizin burcunuzda olacak ve sizi özellikle duygusal anlamda önemli ölçüde etkileyecek. Hayatınızla ilgili ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz, yöneticiniz Plüton da sizi destekliyor.

YAY BURCU - 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gündemi bugün yaşanacak Ay tutulması olacak. Sizi bilinçaltı düzeyde etkileyeceği için biraz sert etki alacaksınız. İçinize çekilebileceğiniz günlerdesiniz. Bir dönüşüm sürecindesiniz ve aslında yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz.

OĞLAK BURCU - 16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay tutulması ana gündeminiz olacak. Tutulmayı arkadaşlık ve sosyal çevreyle ilgili alanınızda hissedeceksiniz. Çevrenizdeki kişilerle ilgili gerçekleri görebilirsiniz, bazılarını hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

KOVA BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazartesi’nin enerjileri Ay tutulmasından dolayı zorlayıcı. Kariyer alanınızda krizler yaşayabilirsiniz. Bunu bir şeyleri dönüştürme yönünde itici kuvvet olarak değerlendirin. Bir karar alıp önünüze bakabilirsiniz.

BALIK BURCU -16 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay tutulması ana gündeminiz olacak. Geleceğe dair umutlarınızı sarsan duygusal etkiler alabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için dönüştürmeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Ancak yöneticiniz Neptün sizi destekliyor.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER