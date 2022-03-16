17 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 17 Mart 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinizdeki işleri tamamlamak, dikkat gerektiren işlerinizi yapmak için uygun bir gün. Çalışma ve üretme isteğiniz yüksek olabilir, günü değerlendirin. Ancak sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sindirim sisteminiz hassas olabilir.

BOĞA BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak aşk ve ilişki konularıyla meşgul olabileceğiniz bir gün. Partnerinizle bazı konuları konuşabilir, olaylara farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde yeni birisiyle tanışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Uranüs arasında pozitif etkileşim var. Evinizle ilgili yeni fikirler bulabilirsiniz. Ev alım-satım veya taşınma konuları gündeminizdeyse sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz, yapmanız gereken konuşmalar, telefon görüşmeleriniz ana gündeminiz olabilir. Kardeşlerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, günün enerjileri olumlu.

ASLAN BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışmak için uygun zamanlardasınız. Harcamalarınızı gözden geçirebilir, planlama yapabilir ve bazı konuları netleştirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor. Yöneticiniz Merkür’ün Uranüs’le olumlu etkileşimi de sizi destekliyor. Parlak fikirlerinizi uygulayarak üretkenliğe dönüştürebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz içedönük olabilir, kalabalıklardan uzaklaşarak iç dünyanıza odaklanmak isteyebilirsiniz. İlham kanallarınız açık. Dolunay öncesinde rüyalarınıza dikkat edin ve yazmayı deneyin.

AKREP BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınız bugünlerde hareketli olabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, bazı davet ya da etkinliklere katılabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, sürpriz tanışmalar söz konusu olabilir.

YAY BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş gündeminiz yoğun olabilir. Plan program yapabilir, dikkat gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. İşleri daha pratik hale getirmek, çalışma alanınızda düzenlemeler yapmak için de uygun bir gün.

OĞLAK BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekle ilgili düşüncelere odaklı olabilirsiniz. Takıntılı ya da endişeli düşünceleri zihninizden uzak tutmaya çalışın. Yeni hayaller kurmak için gökyüzü sizi destekliyor. Yeter ki karamsar olmayın.

KOVA BURCU - 17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Başkalarıyla ortak parasal kaynaklar, borç ya da ödemeler gibi gündemleriniz olabilir. Önemli görüşmeler yapmak için günü değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU -17 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi ilişkinizle ilgili konular meşgul ediyor. Fazla detaylara takılıyor ve sorguluyor olabilirsiniz. Yalnızsanız geçmiş ilişkilerinize kafanız takılabilir. Bunları geride bırakmak ve arınmak için Dolunay sürecini değerlendirin.

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