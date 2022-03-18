19 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 19 Mart 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 19 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...



19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde beklenmedik gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Bu süreç bitişleri de getirebilir. Değiştirmeniz gereken konuları gözden geçirmeniz ve partnerinizle diyalog halinde olmanız önemli.

BOĞA BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ün Uranüs’le negatif etkileşimiyle iş yaşamınızda düzen değişikliği, rutinlerinizde ani değişimler olması mümkün. Değişim zamanı gelen konulara direnmemeye, farklı bir açıdan bakmaya çalışın.

İKİZLER BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size keyif veren konuların genel olarak keyif vermediği bir gün olabilir. İlişkinizde beklenmedik gerilimli durumların olması mümkün. Partnerinizle diyalog halinde olmanız önemli.

YENGEÇ BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde, özellikle kadınlarla ilgili beklenmedik gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Değiştirmeniz gereken konuları gözden geçirmeniz ve ailenizle açık diyalog halinde olmanız önemli.

ASLAN BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan iletişiminizde zorluklar yaşayabileceğiniz bir gün. Ani gerilimler söz konusu olabilir. Genel olarak keyifsiz olabilir, eğitim ve yurt içi seyahat konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir ödemeyi alamamak ya da alım-satım konularında ani negatif gelişmeler söz konusu olabilir. Bütçenizle ilgili dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Yöneticiniz Venüs ise Uranüs ile negatif etkileşimde. Hayatınızla ilgili ani kararlar almamaya, özellikle ilişkilerle ilgili dikkatli olmaya çalışın. Beklenmedik gerilimli durumlar söz konusu olabilir.

AKREP BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınızdaki bazı duygular yüzeye çıkabilir, ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Bugün yalnız kalmak ve spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelebilir. Ani kararlar almayın, soğukkanlı kalmaya çalışın.

YAY BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle olan iletişiminizde zorluklar yaşayabileceğiniz bir gün. İlişkilerde ani gerilimli durumlar oluşabilir. Size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal alanınız bundan olumsuz etkilenebilir, beklenmedik kayıplar söz konusu olabilir. Farklı olarak neler yapabileceğinize odaklanın.

KOVA BURCU - 19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasındaki negatif etkileşim sizi huzursuz hissettirebilir, dalgalı bir ruh halinde olabilirsiniz. Aklınıza gelen yeni fikirleri bir kenara not edip daha sonra değerlendirmeniz iyi olabilir.

BALIK BURCU -19 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda hızlı değişimler yaşadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Bu süreçte aldığınız kararlar konusunda dikkatli olun, aklınıza ilk geleni yapmayın. Özellikle parasal konularda temkinli olmanızda fayda var.

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