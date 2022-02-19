20 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Şubat 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Şubat Pazar için günlük burç yorumları...



20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz, ancak tartışmaların, gerginliklerin olması mümkün. Bazı konular hakkında konuşmayı sonraki bir zamana bırakmanızda fayda var. Fevri hareket etmeyin.

BOĞA BURCU - 20Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi derleyip toplamak, evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi bunaltabilir, gerginliğinizi çevrenize yansıtmanız mümkün. Kendinizi oyalayacak işler bulmanız daha iyi olabilir.

İKİZLER BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle geçirebilirsiniz, ancak çeşitli tartışmaların, gerginliklerin olması mümkün. Olayları büyütmemenizde, onun tarafından da bakmaya çalışmanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü evinizde, ailenize vakit ayırarak geçirebilirsiniz. Ev içi düzenlemeler yapmak için uygun bir gün. Aile bireyleriyle aranızda bazı çatışmalar çıkabilir, alınganlık yapmamaya çalışın.

ASLAN BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki ya da ailenizden kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Ancak bazı çatışmalar çıkabilir, gerginlikler yaşanabilir. Fevri olmamaya özen gösterin, “ben” dilinden uzak durun.

BAŞAK BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgilenebilir, bütçenizi gözden geçirerek yeniden yapılandırabilirsiniz. Uzun vadede sizin için yararlı olacak kararlar alabilirsiniz, ancak hızlı ve sabırsız hareket etmeyin.

TERAZİ BURCU -20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hem ilişkinize, hem de kendi plan ve hedeflerinize odaklanmak isteyebilir, arada kalabilirsiniz. Partnerinizle çatışmalar yaşanabileceği için önemli konuları şimdilik gündeme getirmemenizde yarar var.

AKREP BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz içe dönük olabilir, evde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenmek ya da yaratıcı işlerle uğraşmak size iyi gelebilir. Sezgilerinizin de yüksek olduğu bir gün, rüyalarınıza dikkat edin.

YAY BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü arkadaşlarınızla geçirebilirsiniz. Ancak bazı çatışmaların ortasında kalmanız mümkün. Fevri davranmamaya ve tartışmalara dahil olmamaya çalışın. Empati yapmak önem taşıyor.

OĞLAK BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konulara zihinsel olarak odaklanmış olabilirsiniz. Harekete geçme konusunda bazı blokajlar olabilir, ancak maddi anlamda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Satürn sizi destekliyor.

KOVA BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair hayalleriniz ve hedeflerinizle ilgili düşüncelere odaklanmış olabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar olsa bile herhangi bir adım atma konusunda kararsızlığınız olabilir. Maddi olarak da çözmeniz gereken problemler olması mümkün.

BALIK BURCU - 20 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz daha kendi isteklerinize, değerlerinize odaklanabilirsiniz. Gergin ve karmaşa içinde hissetmeniz mümkün. Maddi açıdan yaşadığınız sıkıntılar sizi yormuş olabilir ancak uzun vadede hayatınızı yeniden yapılandırma dönemindesiniz.

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