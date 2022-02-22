23 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Şubat Salı için günlük burç yorumları...



23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra yöneticiniz Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim olacak. Gelecek hayalleriniz ve amaçlarınızla ilgili olarak harekete geçmek, bir girişimde bulunmak için çok uygun bir gündesiniz.

BOĞA BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında ilişkinize odaklısınız, öğleden sonra ise parasal konular gündeminize geliyor. Ortaklıklar, krediler, borç ve ödemeler gibi konularda bir plan yaptıysanız, harekete geçmek için günün enerjileri çok uygun.

İKİZLER BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra ise ilişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. İlişkinizi geleceğe taşımak istiyorsanız hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz. İç sesinizi daha net duyabilirsiniz. Yalnızsanız hayat karşınıza birini çıkarabilir, akışa güvenin.

YENGEÇ BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında partnerinizle, ikinci yarısında ise günlük işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Düzeniniz, rutinleriniz ya da programınızda bir güncelleme için doğru zamandasınız. Harekete geçme gücünü kendinizde bulacaksınız.

ASLAN BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra ilişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler gündeme geliyor. Hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz. İç sesinizi daha net duyabilirsiniz. Yalnızsanız hayat karşınıza birini çıkarabilir, akışa güvenin.

BAŞAK BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile konularında bir gündeminiz oluşabilir. Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa ve detaylara hakimseniz, harekete geçmek için en doğru zamandasınız. Hayalleriniz gerçek olabilir.

TERAZİ BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Almak istediğiniz bir eğitim ya da katılacağınız kurs varsa, başlamak için en doğru zamandasınız. Bugün atacağınız bir adım sizi gelecek hayallerinize taşıyabilir. İç sesinizi dinleyin.

AKREP BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzda olacak. Yöneticiniz Plüton’dan da destek alıyorsunuz. Plan ve projelerinize son şeklini verebilirsiniz, günün enerjileri bir başlangıç adımı atmaya da çok uygun. Sezgileriniz güçlü.

YAY BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne biraz düşük enerjiyle başlasanız bile, öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçince modunuz değişecek. Gökyüzü geleceğe dönük hayallerinizi destekliyor. Son zamanlarda çok düşünüp bazı kararlar aldıysanız adım atmaktan çekinmeyin.

OĞLAK BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında katılmanız gereken toplantılar veya etkinlikler olabilir. Öğleden sonradan itibaren kalabalıklardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Biraz yalnız kalıp iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir. Sezgileriniz güçlü olacak, içinizden geçenleri bir kenara not alın.

KOVA BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün genelinde iş gündeminiz yoğun olabilir. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bir arkadaşınızla aranızda gerginlik olduysa daha affedici olabilir, siz ona doğru bir adım atabilirsiniz.

BALIK BURCU - 23 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik yoğun düşünceler içindeyken, yöneticiniz Neptün Mars’la olumlu etkileşim yaparak sizi destekleyecek. Kariyerinizle ilgili bir hayalinizi gerçekleştirmek için en doğru zamandasınız. İç sesinize de güvenerek bir adım atabilirsiniz.

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