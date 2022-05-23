24 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 24 Mayıs 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Mayıs Salı için günlük burç yorumları...



24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Zihniniz çok aktif olabilir ancak bundan yorulabilirsiniz. Meditasyon ya da spiritüel çalışmalar gibi konulara zaman ayırmak size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU -24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınız aktif. Yöneticiniz Venüs ile Satürn arasında pozitif etkileşim var. İlişkilerde güven duygusuna daha çok önem vereceksiniz. Bir arkadaşınızla sorunlarınız varsa daha olgun bir yaklaşımla çözüm odaklı olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş gündeminiz yoğun olabilir. Yöneticiniz Merkür ile Mars arasındaki pozitif etkileşim cesur kararlar almanızı destekliyor. Hatta hemen uygulamaya koyabilirsiniz. Sözleşmeler, toplantılar, anlaşmalar için uygun bir gün.

YENGEÇ BURCU - 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair daha umutlu hissediyorsunuz. Kararlarınızın arkasında durmak, hatta hemen harekete geçmek için destekleyici bir gökyüzü enerjisi var. Yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa günü değerlendirin.

ASLAN BURCU -24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç veya ödeme gibi alanlarda karar alabilir, harekete geçebilirsiniz. İmzalar, sözleşmeler için de uygun bir gün. Ancak Merkür retrosunun devam ettiğini aklınızda tutun, temkinli davranın.

BAŞAK BURCU -24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ve Mars pozitif etkileşim yapıyor. Gökyüzünün enerjisi oldukça destekleyici. İlişkiniz daha sağlam temellere oturmaya başlayabilir. Geleceğe yönelik bir karar alınabilir. Güven ihtiyacınız öne çıkıyor.

TERAZİ BURCU - 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Yöneticiniz Venüs ile Satürn arasında pozitif etkileşim var. İçine manevi ihtiyaçlarınızı da dahil ettiğiniz yeni bir günlük düzen oluşturmak isteyebilirsiniz. Bir yoga dersine kayıt olmak ya da meditasyona başlamak için güzel bir gün.

AKREP BURCU -24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiniz daha sağlam temellere oturmaya başlayabilir. Yöneticiniz Mars ile Merkür arasındaki pozitif etkileşim, geleceğe yönelik bir karar almanızı destekliyor. İlişkide güven ihtiyacınız öne çıkıyor.

YAY BURCU - 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok evinizle veya ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde ortak bir karar alınıp uygulamaya konabilir. Biraz da kendi alanınızda kalmak ve spiritüel konulara vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Bir seyahat planı gündemde olabilir, karar alıp hızlıca yola çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde güven ihtiyacınız artıyor.

KOVA BURCU -24 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Gökyüzü genel olarak oldukça destekleyici. Kazançlarınız ya da yatırımlarınızla ilgili karar almak ve adım atmak için günü değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU -23 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Venüs arasında pozitif etkileşim var. Parasal konularla ilgili olarak gökyüzü oldukça destekleyici. Karar almak ve adım atmak için günü değerlendirebilirsiniz. İyi kazanç sağlayabilirsiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER