26 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Mart 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...



26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna girerken zihinsel olarak kariyerinizle meşgulsünüz. İşinizle ilgili yeni fikirler bulabilir, bunları hayata geçirme yönünde istekli olabilirsiniz. Kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da eğitim, seyahat konularında yeni gelişmelere açık bir süreçtesiniz. Bazı yeni iletişim kanalları bulabilir, tanışacağınız kişilerden fikirsel destek alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında gündemleriniz olabilir. Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. İmza atmanız gereken konular varsa günün enerjileri olumlu.

YENGEÇ BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken eşinizle ya da partnerinizle ilgilenebilir, birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Konuşulması ertelenmiş konular varsa gündeme getirmek için uygun bir gün.

ASLAN BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her zamanki rutinlerinizle, evinizde yapılması gereken işlerle ya da bazı detay gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni fikirler bularak günlük hayatınızı pratik hale getirecek düzenlemeler yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak veya ilk adımı atmak için de gökyüzü enerjileri olumlu. Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Konuşulması ertelenmiş konuları gündeme getirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilenebilirsiniz ya da eviniz için yapmanız gereken işler olabilir. Bugün alacağınız kararlara güvenebilirsiniz, ancak sezgilerinizi de dinleyin. Fikrinizi almak isteyen kişilere de destek verebilirsiniz.

AKREP BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz önem kazanıyor. Fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Eğitim konularında gündemleriniz de olabilir.

YAY BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla, bütçenizle ve gelir-gider dengenizle meşgul olabilirsiniz. Bu alanlarda almanız gereken kararlar olabilir. İmza süreçleri için de gökyüzü enerjileri olumlu, yöneticiniz Jüpiter de sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük plan ve projelerinizle ilgilenebilir, ertelediğiniz işleri yapmak için motive olabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği de yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU - 26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken günü sakin, kalabalıklardan uzakta geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizde okumak, yazmak için güzel bir gün. Aklınıza yeni fikirler gelebilir, bazı farkındalıklar kazanabilirsiniz.

BALIK BURCU -26 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda bulunabilir ya da arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilir, fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bugün alacağınız kararlarda sezgilerinizi de dinleyin. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor.

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